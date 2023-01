Rente mit Betongold aufstocken Nur zwei Immobilienrenten-Anbieter haben guten Service

Der Service der Spezialisten für Immobilienrenten ist insgesamt nur zufriedenstellend. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie des Deutschen Instituts für Service-Qualität (Disq). Lediglich zwei der zehn untersuchten Unternehmen erreichen das Qualitätsurteil gut, sechs erhalten die Note zufriedenstellend und zwei weitere nur die Note ausreichend.

Online, Hotline, E-Mail – Von den drei getesteten Servicekanälen zeigen die Unternehmen am Telefon die insgesamt besten Leistungen. Die Berater geben laut Disq ausnahmslos korrekte und in der Regel auch verständliche Auskünfte zu verschiedenen Themen der Immobilienrente. Ihr freundliches und motiviertes Auftreten sei ein weiterer Pluspunkt. Es gibt jedoch auch Verbesserungspotenzial. So erfragen die Mitarbeiter oft nicht ausreichend den persönlichen Kundenbedarf und gehen nicht individuell genug auf die Interessenten ein.

Anfragen per E-Mail bleiben oft erfolglos

Im Internet bieten die Unternehmen nur in einigen Fällen einen guten Service. Zwar seien die Bedienungsfreundlichkeit und die Verständlichkeit der Inhalte aus Nutzersicht positiv, sagen die Disq-Experten. Es gebe jedoch deutliche Unterschiede im Informationsgehalt: Einige Internetseiten überzeugten beispielsweise mit Beispielrechnungen, transparenter Kostendarstellung und Ratgebern, während andere Websites sich auf spärliche Informationen beschränken. Das größte Problem sei jedoch die Bearbeitung von E-Mails: 30 Prozent der Anfragen blieben im Test unbeantwortet und jede zweite eingegangene E-Mail erweist sich als unvollständig.

Das sind die beiden Testsieger

Auf Platz 1 profiliert sich Degiv mit dem im Vergleich besten Online-Service. Der Internetauftritt bietet laut Disq umfangreiche themenspezifische Inhalte rund um die Verrentung, etwa einen Rechner zur Kalkulation eines persönlichen Angebots, einen Ratgeber und eine transparente Kostendarstellung. Am Telefon beweisen die Mitarbeiter ihre Kompetenz: Alle Fragen wurden fachlich korrekt und vollständig beantwortet. Auf E-Mail-Anfragen reagierte Degiv freundlich und vergleichsweise schnell.

Meine Wohnrente belegt Rang zwei und punktet mit einer informativen Website, die etwa Beispielrechnungen und Erklärvideos zum Prozessablauf bietet. Am Telefon gaben die Berater verständliche und meist vollständige Auskünfte.

Auf Rang drei platziert sich das Unternehmen Immo Rente mit einem befriedigenden Gesamtergebnis. Die Stärke liege vorwiegend beim telefonischen Service, meint Disq. Die Mitarbeiter traten freundlich und motiviert auf und beantworten Fragen überwiegend vollständig. Der Internetauftritt überzeugt insbesondere durch strukturierte und verständliche Inhalte.

Weitere Anbieter im Test in alphabetischer Reihenfolge: Deutsche Leibrenten, Hausplusrente, Immotax Leibrentenbörse, Jubilio, Münchner Immobilienverrentung, VMT Immofinanz und Wüstenrot-Immobilien.