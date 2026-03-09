Christina Volkmann leitet nun das gesamte Kundengeschäft von Nuveen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Sie war zuvor für das Deutschland-Geschäft zuständig.

Christina Volkmann verantwortet als Managing Director nun alle Kundensegmente in der DACH-Region. Dazu zählen liquide und illiquide Anlageklassen. Harriet Steel hat Volkmann berufen. Steel leitet den globalen institutionellen Vertrieb bei Nuveen.

Volkmann kam im Dezember 2021 zu Nuveen. Dort leitete sie zunächst das Geschäft mit Versicherern in Zentraleuropa. Im Mai 2024 wurde sie zur Leiterin des Deutschland-Geschäfts befördert. In dieser Funktion berichtete sie an Romina Smith. Smith leitet Kontinentaleuropa innerhalb der Global Client Group bei Nuveen.

Stationen bei Invesco, BNP Paribas und Fidelity

Zuvor war sie acht Jahre bei Invesco tätig. Dort baute sie unter anderem das deutsche institutionelle Geschäft über alle Kundensegmente auf und leitete das Team Versicherungen und ESG-Kunden. Ihre Zuständigkeit umfasste den institutionellen und Privatkundenbereich in Deutschland.

Vor Invesco arbeitete Volkmann als Sales Director bei BNP Paribas. Sie verantwortete dort den Vertrieb für Dachfonds, Banken und Vermögensverwaltung. Ihre Karriere begann sie als Investment Analyst bei Fidelity Investments.

Volkmann verfügt über 20 Jahre Investmenterfahrung. Sie hat einen Diplomabschluss in Betriebswirtschaftslehre von der Universität Mainz. Ihre Schwerpunkte waren Finanzmarkt-Theorie und Risikomodellierung bei Versicherungsunternehmen. Zudem ist sie zertifizierte Hedge-Fonds-Beraterin der European Business School.