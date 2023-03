Beförderung Romina Smith wird Leiterin für Kontinentaleuropa bei Nuveen

Der globale Investment-Manager Nuveen hat Romina Smith zur Leiterin für Kontinentaleuropa innerhalb der Global Client Group befördert. Nuveen hat diese Rolle neu geschaffen, um dem wachsenden Geschäft in der Region gerecht zu werden. Romina Smith ist seit 2016 im Unternehmen und übernahm 2018 den Ausbau des mitteleuropäischen Geschäfts sowie die sukzessive Erweiterung des Lösungsangebots für Investoren in dieser Region.

Romina Smith: Karriere bei Nuveen

2020 wurde Smith zur Leiterin Mitteleuropa innerhalb der Global Client Group ernannt und verantwortete seither das Geschäft in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Seit 2021 ist Smith zudem Mitglied der Geschäftsführung der deutschen Niederlassung von Nuveen mit Sitz in Frankfurt. Vorherige berufliche Stationen hatte Smith laut Linkedin-Profil außerhalb der Finanzbranche im Marketingbereich beim schwedischen Forstbetreiber und Holzverarbeiter SCA sowie bei Unilever.

Christoffer Hedberg, der für Nordeuropa verantwortlich ist, und Sergio Trezzi, der das Geschäft in Südeuropa leitet, werden künftig an Smith berichten. Smith wird weiterhin in Frankfurt sitzen und nach wie vor an Simon England-Brammer, Leiter der Region Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) sowie Asien-Pazifik bei Nuveen, berichten.

Nuveen ist seit 20 Jahren mit einer Niederlassung in Deutschland vertreten und verfügt über 17 Standorte in Europa. Der jüngste kam 2022 in Zürich dazu. Zum 30. September 2022 verwaltet Nuveen ein Vermögen von 1,1 Billionen Dollar und ist in 27 Ländern tätig.