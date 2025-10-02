Der US-Vermögensverwalter Nuveen fasst mehrere spezialisierte Teams zu einer globalen Plattform zusammen. Das verwaltete Vermögen in diesem Bereich beträgt 36 Milliarden US-Dollar.

„Wir sind bestrebt, umfassende Infrastrukturlösungen über das gesamte Risiko-Rendite-Spektrum hinweg anzubieten“, sagt Bill Huffman, Chief Executive Officer von Nuveen.

Der Vermögensverwalter Nuveen stellt seine globale Infrastruktur-Investitionsplattform neu auf. Mehrere bislang getrennt operierende Teams werden unter einer einheitlichen Führung zusammengeführt. Jessica Bailey, die bisherige Chefin von Nuveen Green Capital, übernimmt die Leitung des neu geschaffenen Bereichs Global Infrastructure. Sie berichtet an Saira Malik, Investmentchefin bei Nuveen.

Das Unternehmen verwaltet insgesamt 1,3 Billionen US-Dollar. Auf alternative Anlagen entfallen 340 Milliarden Dollar, davon 36 Milliarden in Infrastruktur. Laut IPE Real Assets gehört Nuveen damit zu den 20 größten Infrastrukturmanagern weltweit.

Vier Teams unter einem Dach

Die neue Plattform vereint vier spezialisierte Bereiche. Nuveen Energy Infrastructure Credit vergibt private Kredite für Energie- und Strominfrastruktur in Nordamerika, Europa und anderen OECD-Märkten. Don Dimitrievich bleibt Leiter dieses Bereichs.

Die Infrastruktur-Aktienteams unter der Leitung von Biff Ourso gliedern sich in drei Bereiche: Diversified Infrastructure investiert in nordamerikanische Anlagen in den Bereichen saubere Energie, Agrarinfrastruktur, digitale Infrastruktur, Mobilität und soziale Infrastruktur. Clean Energy Infrastructure finanziert private Projekte im Bereich erneuerbare Energien und Energiespeicher weltweit. Digital Infrastructure konzentriert sich auf Private-Equity-Investitionen in Cloud-, Konnektivitäts- und Technologiedienstleistungsunternehmen.

Nuveen Green Capital bietet Finanzierungslösungen für Infrastruktur in gewerblichen Immobilien mit Schwerpunkt auf Energieeffizienz, erneuerbaren Energien und Resilienzprojekten. Alexandra Cooley, Mitgründerin des 2015 gestarteten Unternehmens, wird zusätzlich zu ihrer Funktion als Investmentchefin zur Chief Executive Officer ernannt.

Anlagestrategien bleiben unverändert

Die Anlagestrategien und Prozesse der einzelnen Teams werden nicht geändert. Die Plattform profitiert nach Angaben von Nuveen von der Expertise im Bereich Kommunalanleihen, wo das Unternehmen ein verwaltetes Vermögen von 190 Milliarden Dollar aufweist.

Nuveen verweist auf den weltweiten Investitionsbedarf im Infrastrukturbereich, der laut Global Infrastructure Outlook, einer von den G20 unterstützten Initiative, bis 2040 auf 94 Billionen Dollar geschätzt wird. Als Treiber gelten die Energiewende, die digitale Transformation und der Ersatz alternder Infrastruktur in entwickelten Märkten.

Umstrukturierung in sechs Anlageklassen

Parallel zur Infrastruktur-Plattform strukturiert Nuveen sein Anlagegeschäft in fünf weitere Bereiche. Die globale Immobilienplattform unter Leitung von Chad Phillips verwaltet über 135 Milliarden Dollar. Laut Pensions & Investments gehört sie zu den größten weltweit.

Die Naturkapitalplattform unter Martin Davies betreut 11 Milliarden Dollar in Acker- und Waldland.

Die Private-Capital-Plattform unter Ken Kencel und Anthony Fobel hat 87 Milliarden Dollar zugesagtes Kapital eingeworben und kürzlich eine Partnerschaft mit Hunter Point Capital und Temasek geschlossen.

Die Fixed-Income-Plattform unter Anders Persson verwaltet 569 Milliarden Dollar und gehört zu den fünf größten institutionellen Managern in diesem Bereich.

Die Aktienplattform unter Willis Tsai betreut 536 Milliarden Dollar. Alle Vermögenszahlen beziehen sich auf den 31. August 2025.

Nuveen wurde vor über 125 Jahren gegründet und gehört zur TIAA-Gruppe. Das Unternehmen bietet Anlagelösungen für institutionelle und private Investoren weltweit an.