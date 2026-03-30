Nvest Asset Management stellt sein Portfoliomanagement neu auf: Rebecca Polz übernimmt zum 1. April den Aktienfonds NAM Future Wealth.

Bei der Hamburger Nvest Asset Management gibt es eine personelle Neuaufstellung im Portfoliomanagement: Rebecca Polz übernimmt zum 1. April 2026 die Verantwortung für den Aktienfonds NAM Future Wealth (ISIN: DE000A3E3Y04). Der Fonds investiert global in Aktienmärkte mit dem Ziel, attraktive Renditen zu erschließen.

Die Neubesetzung ergänzt eine bereits vollzogene Weichenstellung: Norbert Jonas verantwortet die beiden vermögensverwaltenden Fonds NAM Protected Wealth (ISIN: DE000A3E3Y46) und NAM Global Wealth (ISIN: DE000A3E3Y20) bereits seit dem 1. November 2025.

Drei Mandate, ein Haus

Die NAM-Fondsfamilie wurde im Februar 2023 aufgelegt und gliedert sich in drei voneinander abgegrenzte Mandate – Wachstum, Stabilität und breite globale Allokation. Das Haus setzt nach eigenen Angaben auf einen langfristig ausgerichteten Ansatz ohne Market Timing und spekulative Positionen.

„Unser Ziel sind langfristig robuste, nachvollziehbare Ergebnisse – ohne unnötige Komplexität und ohne kurzfristige Trends“, sagt Sven Nowroth, Geschäftsführer der Nvest Asset Management.

Die Gesellschaft ist Teil der Nvest-Gruppe mit Sitz in Hamburg, die neben dem Asset Management auch Versicherungsvermittlung, Immobilienberatung und eine eigene Stiftung umfasst.

Rebecca Polz wechselte im Juli zur Nvest AM, nachdem sie zuvor den Standort Hamburg von „Der Finanzberater“ leitete.