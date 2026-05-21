Wer Anfang 2025 sein Portfolio aufgeräumt hat, stand vor einer Entscheidung, die damals simpel wirkte: Nvidia am Allzeithoch kaufen oder nicht? Wer am KI-Boom verdienen wollte, schien keine andere Wahl zu haben, als sich dafür zu entscheiden. Der Chiphersteller aus Santa Clara war das Unternehmen der Stunde, die Aktie auf Allzeithoch, die Auftragsbücher voll, kein ernstzunehmender Konkurrent in Sicht. AMD? Solide, aber eben die Nummer zwei.

Wer damals beide Titel ins Depot gelegt hat, schaut heute auf ein unerwartetes Bild. AMDs Aktie hat in den vergangenen zwölf Monaten um 260 Prozent zugelegt. Nvidia kam im gleichen Zeitraum auf 65 Prozent. Für die meisten Unternehmen wäre das ein Traumergebnis. Gemessen an AMD wirkt es fast bescheiden.

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Nvidia dominiert den KI-Boom nach wie vor. Der Konzern liefert die Prozessoren, ohne die Künstliche Intelligenz in diesem Ausmaß nicht funktionieren würde, und bekommt dafür seit Jahren die Aufmerksamkeit der Börse. Daran hat sich nichts geändert. Was sich geändert hat: Der Markt begreift zunehmend, dass ein Boom dieser Größenordnung nicht von einem einzigen Unternehmen allein zu bedienen ist.

Die ewige Nummer zwei

AMD existiert seit 1969 und stand jahrzehntelang vor allem als günstigere Alternative zu Intel im Regal, dem dominierenden Hersteller von Computerprozessoren. Im KI-Zeitalter spielte das Unternehmen lange keine Hauptrolle. Nvidia besetzte das Feld früh, baute ein starkes Software-Ökosystem auf und machte sich bei den großen Technologiekonzernen unverzichtbar. AMD galt als Herausforderer ohne echte Schlagkraft.

Das hat sich grundlegend verändert. In den vergangenen drei Jahren richtete AMD sein Produktportfolio systematisch auf KI-Infrastruktur aus, investierte Milliarden in Forschung und arbeitete sich schrittweise in die Rechenzentren der größten Konzerne der Welt vor. Was lange nach Aufholjagd ohne Ziel aussah, nimmt heute konkrete Gestalt an.

Der Wendepunkt

Spätestens das erste Quartal 2026 hat AMD neu definiert. Der Umsatz stieg um 38 Prozent, der Gewinn je Aktie wuchs um mehr als 100 Prozent. Zahlen, die selbst wohlwollende Analysten überraschten und zeigen, wie stark sich das Unternehmen in den vergangenen anderthalb Jahren gewandelt hat.

Was dahintersteckt: AMD verkauft nicht mehr nur Chips für normale Computer. Das Unternehmen hat sich tief in die Infrastruktur des KI-Booms eingegraben, in die riesigen Rechenzentren, die KI-Anwendungen am Laufen halten. Dieser Teil des Geschäfts wuchs im ersten Quartal um 57 Prozent und trägt inzwischen mehr als die Hälfte des gesamten Umsatzes.

Wenn Größe zur Last wird

Fundamental enteilt Nvidia weiter als je zuvor. Für das vergangene Quartal erzielte der Konzern einen Umsatz von 81,6 Milliarden Dollar, AMD kam im gleichen Zeitraum auf 10 Milliarden. Der Abstand schrumpft nicht, er wächst.

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Und genau darin liegt das Paradox: Je dominanter Nvidia wird, desto schwerer fällt es dem Konzern, die Erwartungen zu erfüllen, die der Markt an ihn stellt. Serge Nussbaumer, Kapitalmarktexperte bei Maverix Securities, benennt den Mechanismus: „An der Börse kommt es selten auf die absolute Größe an. Es zählt die Veränderung der Erwartungen. Genau hier liegt derzeit der Reiz von AMD.“

Wer bereits als perfekter Gewinner gehandelt wird, muss Perfektion liefern. AMD hingegen muss nur eines beweisen: dass der Markt groß genug ist für einen starken zweiten Gewinner. Nvidia bringt über 5,5 Billionen Dollar auf die Waage, AMD knapp 700 Milliarden. Jede gute Nachricht bewegt die kleinere Waagschale stärker.

Die Lücke, die AMD füllt

KI braucht mehr als die leistungsstarken Grafikprozessoren, für die Nvidia bekannt ist. Je größer und komplexer die Systeme werden, desto stärker rücken andere Faktoren in den Vordergrund: Energieverbrauch, Gesamtkosten, Liefersicherheit. Wer als Konzern seine gesamte KI-Infrastruktur von einem einzigen Anbieter abhängig macht, geht ein Risiko ein, das viele inzwischen bewusst reduzieren.

Nussbaumer beschreibt die Verschiebung so: „Nvidia verkauft den Goldrausch. AMD verkauft zunehmend die Infrastruktur, ohne die der Goldrausch nicht skaliert.“ AMD füllt damit eine Lücke, die nicht durch schlechtere Nvidia-Produkte entsteht, sondern durch die schiere Nachfrage nach Alternativen.

Der unterschätzte Baustein

Was im öffentlichen Bild von AMD oft untergeht: Das Unternehmen gewinnt nicht nur bei KI-Beschleunigern Marktanteile, sondern auch bei den Prozessoren, die in den Serverräumen großer Konzerne die eigentliche Rechenarbeit erledigen. Dieser Markt ist weniger glamourös als KI-Chips, aber riesig und hochprofitabel.

Im ersten Quartal 2026 hielt AMD bereits knapp ein Drittel aller verkauften Server-Prozessoren weltweit. Gemessen am Umsatz lag der Anteil sogar bei über 46 Prozent, weil AMD vor allem in den teureren, leistungsstärkeren Konfigurationen punktet. Nussbaumer sieht darin einen unterschätzten Baustein der AMD-These: „Mit zunehmender Skalierung rücken Energieeffizienz, Systemarchitektur und Gesamtbetriebskosten in den Vordergrund. Genau dort ist AMD stärker als noch vor wenigen Jahren.“

Für das laufende Quartal peilt AMD einen Umsatz von rund 11,2 Milliarden Dollar an, rund 46 Prozent mehr als im Vorjahr. Entscheidender als die Zahl selbst ist, was sie begleitet: Die Marge soll weiter steigen. Wachstum und Profitabilität gleichzeitig – das ist die Kombination, auf die Investoren warten.

AMD ist nicht mehr das Unternehmen, das hofft, irgendwann an den großen Tisch zu dürfen. Es sitzt bereits dort.

Die Kehrseite des Hebels

AMD ist kein risikoloser Titel. Die Aktie kostet gemessen am aktuellen Gewinn mehr als Nvidia, was voraussetzt, dass die hohen Wachstumsraten kein Ausnahmezustand bleiben. Schwächelt das Wachstum, reagiert der Kurs empfindlich. Nvidia setzt den technologischen Maßstab, und AMD muss weiter belegen, dass seine Produkte im großen Stil zum Einsatz kommen und nicht nur als Verhandlungschip gegenüber Nvidia dienen.

Wer heute einsteigt, kauft nicht die Entdeckung einer neuen Geschichte. Er kauft deren Fortsetzung – mit allem, was das an Erwartungsdruck bedeutet.

Ohne Einzelaktienrisiko investieren

Wer von der Entwicklung beider Unternehmen profitieren möchte, ohne das Risiko einer Einzelaktie einzugehen, findet in thematischen ETFs eine Alternative. Die drei Fonds mit der aktuell höchsten AMD-Gewichtung sind der iShares Digital Entertainment and Education ETF (ISIN: IE00023EZQ82) mit 14,55 Prozent, der VanEck Semiconductor ETF (ISIN: IE00BMC38736) mit 10,33 Prozent und der Global X AI Semiconductor & Quantum ETF (ISIN: IE0000ZL1RD2) mit 9,67 Prozent. Wer stärker auf Nvidia setzen will, findet die höchsten Gewichtungen im Invesco S&P 500 QVM ETF (ISIN: IE00BDZCKK11) mit 28,45 Prozent, im Xtrackers MSCI USA Information Technology ETF (ISIN: IE00BGQYRS42) mit 22,71 Prozent sowie im SPDR S&P US Technology Select Sector ETF (ISIN: IE00BWBXM948) mit 22,43 Prozent. Beide Titel lassen sich so breiter abbilden – das Klumpenrisiko verteilt sich auf weitere Positionen.

Neubewertung, keine Revolution

Was 2026 bei AMD passiert, ist mehr als ein starkes Quartal. Es ist eine Neubewertung der Frage, wie breit der KI-Boom wirklich ist. Nussbaumer bringt es abschließend auf den Punkt: „AMD gewinnt nicht, weil Nvidia schwach wäre. AMD gewinnt, weil der Markt erkennt, dass die KI-Infrastruktur breiter, kapitalintensiver und multipolarer wird als ursprünglich angenommen.“

Nvidia bleibt der Maßstab. AMD ist der Hebel. Für Anleger, die im KI-Boom nicht nur auf den Champion setzen wollen, sondern auf die gesamte Infrastruktur dahinter, ist AMD 2026 nicht die Alternative zu Nvidia – sondern die Ergänzung, die lange übersehen wurde.