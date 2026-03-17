Kurz nach elf Uhr betritt Jensen Huang die Bühne des Eishockeystadions von San José. Draußen wartet die nächste Schlange von Entwicklern, die keinen Platz mehr bekommen haben, drinnen sitzen 18.000 Menschen aus mehr als hundert Ländern, die auf eine einzige Zahl warten. Huang trägt Lederjacke, wie immer. Er hält kurz inne, lächelt. Dann sagt er: „eine Billion Dollar.“

Das ist der Satz, der am Montag dieser Woche die Märkte bewegte – und der erklärt, warum Nvidia, ein Unternehmen, das einige Deutsche immer noch nicht richtig aussprechen können, derzeit das mächtigste Unternehmen der Welt ist. Wer Rechenzentren baut, wer Künstliche Intelligenz trainiert, wer KI-Agenten betreibt – fast niemand kommt an diesem Konzern vorbei.

Eine Billion – und nur für Nvidia

Bislang hatte Nvidia prognostiziert, bis Ende 2026 Rechenzentrums-Hardware im Wert von rund 500 Milliarden US-Dollar abzusetzen. Auf der Entwicklerkonferenz GTC verdoppelte Huang diese Zahl – und dehnte den Zeithorizont auf 2027 aus. Das kumulative Auftragspotenzial für Nvidias Blackwell- und Vera-Rubin-Systeme: mindestens eine Billion Dollar. „Und das ist noch konservativ geschätzt“, legte er nach.

Die Börse quittierte den Auftritt mit einem Plus von 1,6 Prozent – bescheiden, wenn man bedenkt, dass Nvidia innerhalb der vergangenen zwölf Monate um gut 60 Prozent zugelegt hat und zwischenzeitlich als erstes Unternehmen der Geschichte die Marke von fünf Billionen Dollar Börsenwert knackte. Für Investoren ist diese Aktie zur Glaubensfrage geworden: Wer an die KI-Revolution glaubt, kauft Nvidia. Wer zweifelt, wartet auf den Einbruch, der bislang ausbleibt.

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Dabei ist das, was dieser Konzern in vier Jahren vollbracht hat, ohne historisches Vorbild. Aus einem Jahresumsatz von rund 27 Milliarden Dollar im Geschäftsjahr 2023 wurden im abgelaufenen Fiskaljahr 216 Milliarden – ein Anstieg um den Faktor acht in 48 Monaten. Der Nettogewinn lag bei 120 Milliarden Dollar. Goldman Sachs nannte Nvidia einmal „the most important stock on earth“. Zum Vergleich: SAP, Deutschlands wertvollstes Unternehmen, ist an der Börse gut 230 Milliarden Dollar wert – etwas mehr als ein Zwanzigstel von Nvidia.

Vom Spielzeug zum Fundament

Dass es überhaupt so weit kommen konnte, hat mit einem Lokal in East San José zu tun. In einem Denny’s-Diner beschlossen Jensen Huang und seine zwei Mitgründer Chris Malachowsky und Curtis Priem Ende 1992, gemeinsam ein Unternehmen zu gründen. Sie hatten zusammen 40.000 Dollar. Der Plan: Grafikchips bauen, die Computerspiele schöner machen. Kein besonders glamouröser Ansatz – und fast wäre es nichts geworden. In den frühen Jahren war Nvidia dreimal so nah am Bankrott, dass Huang intern die Devise ausgab: „Our company is thirty days from going out of business.“

Was das Unternehmen rettete und langfristig größer machte als jeden Konkurrenten, war eine Wette, die niemand wollte: die CUDA-Plattform, eine Software-Architektur, die es ermöglichte, Grafikprozessoren für allgemeine Rechenaufgaben einzusetzen. Als Huang Mitte der 2000er Jahre damit begann, Milliarden in dieses Projekt zu investieren, drängte ihn ein aktivistischer Investor, es einzustellen. Huangs Antwort: Er machte weiter.

Als das Forscherteam von AlexNet 2012 mit einem Nvidia-GPU in 30 Sekunden schaffte, wofür ein gewöhnlicher Intel-Prozessor eine Stunde benötigt hätte, war die Tragweite klar. Im Jahr 2013 schickte Huang eines Freitagabends eine E-Mail an das gesamte Unternehmen: Nvidia ist ab sofort kein Grafik-Unternehmen mehr, sondern ein KI-Unternehmen mit Schwerpunkt Deep Learning.

Es war, schreibt Buchautor Stephen Witt in seiner Nvidia-Biografie „The Thinking Machine“, „the bet that made Jensen Jensen“. Ein Jahrzehnt später sollte er sehr Recht behalten.

Nvidias Personal AI Supercomputer DGX Spark | Bildquelle: Imago Images / CFOTO

Der Inferenz-Moment

Der KI-Boom hat sich in zwei Phasen aufgeteilt – und Nvidia befindet sich mitten im Übergang zwischen beiden. Die erste Phase war das Training: Riesige Sprachmodelle wie GPT-4 oder Gemini wurden mit Hunderttausenden von Nvidia-GPUs auf astronomischen Datenmengen trainiert. Kunden wie Meta, Microsoft oder Google haben in den vergangenen Jahren Chips im Wert von Hunderten Milliarden Dollar bestellt. Nvidia kontrollierte dabei über 80 Prozent des relevanten Marktes – ein faktisches Monopol.

Jetzt beginnt Phase zwei: Inferenz. Das ist der Moment, in dem die KI tatsächlich arbeitet – Fragen beantwortet, Code schreibt, Bilder erzeugt, Entscheidungen trifft. Dieser Markt ist potenziell größer als der Trainingsmarkt, aber er stellt andere Anforderungen an die Hardware: Geschwindigkeit und Energieeffizienz zählen mehr als rohe Rechenleistung. „Der Wendepunkt bei der Inferenz ist erreicht“, sagte Huang in San José.

Um auch in diesem Segment zu dominieren, hat Nvidia im Dezember Vermögenswerte des Silicon-Valley-Startups Groq für rund 20 Milliarden Dollar erworben – und damit einen aufstrebenden Konkurrenten neutralisiert.

Groq hatte eine sogenannte Language Processing Unit entwickelt, kurz LPU: ein Chip, der laut Jefferies-Analysten Reaktionszeiten von ein bis zwei Millisekunden erreicht, dabei wenig Strom verbraucht und GPUs bei Echtzeit-KI-Aufgaben klar überlegen ist. Die Systeme, die Nvidia nun vorstellt, kombinieren eigene Grafikprozessoren mit Groqs LPU-Technologie und sollen 700 Millionen Tokens pro Sekunde erzeugen – ein Vielfaches früherer Generationen.

Nvidia wird zur Plattform

Dahinter steckt eine strategische Logik, die über Chips hinausgeht. Nvidia will nicht länger Chip-Lieferant sein, sondern die vollständige Infrastruktur für die KI-Ära kontrollieren – von der Hardware über Netzwerklösungen bis zur Software. CUDA, das vor zwanzig Jahren als Nischenprojekt begann, ist heute das eigentliche Fundament: Wer seine KI-Anwendungen einmal in diesem Ökosystem aufgebaut hat, wechselt nicht so schnell den Anbieter. Hardware lässt sich kopieren, ein gewachsenes Software-Ökosystem nicht.

Die Zahlen, die Wedbush-Analyst Dan Ives nennt, verdeutlichen das Gewicht dieser Position: „Für jeden Dollar, der für einen Nvidia-Chip ausgegeben wird, schätzen wir einen Multiplikatoreffekt von acht bis zehn Dollar, der sich über das gesamte Ökosystem ausbreitet“ – also bei Rechenzentrumsbetreibern, Netzwerkausstattern und Stromkonzernen ankommt. Analysten erwarten, dass Cloud-Konzerne allein im kommenden Jahr mehr als 600 Milliarden Dollar in Rechenzentren investieren werden – fast dreimal so viel wie noch vor wenigen Jahren. Ein erheblicher Teil dieser Mittel landet bei Nvidia.

Gleichzeitig kündigt Huang neue Kooperationen an: mit den europäischen Chipkonzernen Infineon, NXP und STMicroelectronics beim Bau humanoider Roboter, mit Cloud-Anbietern weltweit beim Aufbau neuer Datenzentren. Im vergangenen Jahr haben Risikokapitalgeber weltweit rund 150 Milliarden Dollar in KI-Start-ups investiert – auch diese Unternehmen brauchen früher oder später Rechenleistung. Die meisten kaufen sie bei Nvidia.

Die Gegenthese

Die Euphorie in San José ist real. Sie verstellt manchmal den Blick auf die echten Risiken. Das erste ist struktureller Natur: Nvidias wichtigste Kunden – Amazon, Microsoft, Google, Meta – investieren massiv in eigene Chips. Google setzt auf proprietäre TPU-Prozessoren, Amazon auf Trainium-Hardware, Meta entwickelt ebenfalls eigene Lösungen. Sie wollen unabhängiger werden. Viele Analysten erwarten, dass Nvidias Marktanteil im KI-Trainingssegment mittelfristig von über 80 auf etwa 70 Prozent sinken könnte. Dominant bliebe das trotzdem – aber nicht mehr monopolartig. Analyst Jay Goldberg bringt es nüchtern auf den Punkt: „Das Unternehmen hat es inzwischen schwerer, den Markt noch einmal zu überraschen.“

Das zweite Risiko ist geopolitisch: China. Nvidias H20-Chip, eigens für den chinesischen Markt entwickelt, wurde im vergangenen Sommer auf Anweisung der chinesischen Regierung gestoppt. Exportkontrollen schränken den Zugang zu fortgeschritteneren Chips ein. Und im Januar 2025 vernichtete der Aufstieg von Deepseek – einem chinesischen KI-Modell, das zu einem Bruchteil der üblichen Kosten trainiert worden sein soll – innerhalb eines Handelstages fast 600 Milliarden Dollar an Nvidias Börsenwert. Es war der größte Tagesverlust in der Geschichte eines einzelnen Unternehmens.

Das dritte Risiko ist das schwerste zu quantifizieren: Strom. Die Rechenzentren der KI-Ära verbrauchen so viel Energie, dass in Teilen der USA neue Anlagen kaum noch ans Netz angeschlossen werden können. Dahinter stellt sich eine grundsätzlichere Frage: Tokens mögen für Nvidia und die Hyperscaler gleich Umsatz sein. Für die Endkunden müsse sich diese Rechenleistung jedoch erst in echte Geschäftsmodelle übersetzen lassen. Rechenleistung allein erzeugt noch keinen Produktivitätsschub.

Der Single Point of Failure

Es gibt noch ein Risiko, das in kaum einer Analystennotiz auftaucht: Jensen Huang selbst. Der 63-Jährige ist das letzte der großen Pre-dotcom-Urgesteine, das noch immer sein eigenes Unternehmen führt. Er hält keine Einzelmeetings. Mehr als dreißig Manager berichten direkt an ihn. Er stalkt nach Aussagen seiner Mitarbeiter die Korridore des Hauptquartiers, springt spontan in tiefe technische Gespräche. Die Lederjacke ist Markenzeichen und Versprechen in einem. Kein Nachfolger ist erkennbar – und anders als bei Apple, wo Jony Ive und Tim Cook das Unternehmen nach Steve Jobs noch größer machten, ist bei Nvidia kein ähnliches Führungstandem in Sicht.

Als Huang gefragt wird, wer nach ihm kommen könnte, lächelt er. Eine Antwort gibt er nicht.

Der wahre Test kommt noch

In San José herrscht jedenfalls noch drei Tage Festivalstimmung. In über tausend Vorträgen wird über Robotik, autonome Fahrzeuge und KI-Agenten diskutiert. Die Frage, die dahinter steht, lässt sich in einem Satz zusammenfassen: Ist Nvidia der dauerhafte Infrastruktur-Lieferant der KI-Ära – so etwas wie Intel im PC-Zeitalter oder Microsoft einst bei Betriebssystemen – oder erlebt der Konzern gerade den Höhepunkt eines außergewöhnlichen Technologiezyklus?

Huang jedenfalls hat sein Urteil gefällt. „Wir haben das Computing neu erfunden“, ruft er dem Publikum zu. „Und wir stehen erst am Anfang.“ Ob das stimmt, wird sich nicht dieses Jahr entscheiden – sondern in den kommenden. Denn der wahre Test für Nvidia beginnt erst dann, wenn die Euphorie nachlässt: wenn KI beweisen muss, dass sie tatsächlich das Produktivitätswunder ist, das Huang seit Jahren verspricht, Konferenz für Konferenz, Lederjacke für Lederjacke. Wer das Eishockeystadion von San José kennt, weiß: Nach dem Spiel ist vor dem Spiel.