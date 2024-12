„NVIDIA hatten wir schon vor dem Mainstream im Portfolio“

Der Human Intelligence Fonds setzt auf die besten Aktienideen der besten Fondsmanager. Volker Schilling von der Greiff capital management AG erklärt, wie er diese findet und warum der Ansatz so erfolgsversprechend ist.

Volker Schilling | CEO und Vorstand | Greiff capital management AG

Herr Schilling, was hebt den Human Intelligence Fonds von anderen globalen Aktienfonds ab?

Volker Schilling: Unser Fonds investiert in die besten Ideen der besten Fondsmanager. Langzeitstudien zeigen, dass der Mehrwert von exzellenten Fondsmanagern oft nur durch ihre besten Ideen generiert wird. Also jenen Aktien, die sie mit großer Überzeugung deutlich höher in ihrem Fonds und im Vergleich zu ihrer Benchmark gewichten. Diese erfolgreichen Fondsmanager zu finden, mittels eines Algorithmus ihre besten Aktien auszulesen, um sie anschließend in den Human Intelligence zu gewichten, das macht den Fonds einzigartig.

Für Ihre Titelauswahl sind die Positionierungen erfolgreicher aktiver Fonds entscheidend. Was sind für Sie „erfolgreiche“ Fonds?

Schilling: Mit unserem Greiff Research Institut messen wir bereits seit 2007 die Aktivität von Fondsmanagern und dem damit verbundenem Erfolg ihrer Fonds. Seit 2012 veröffentlichen wir dazu gemeinsam mit dem Wirtschaftsmagazin Capital eine Studie, die inzwischen mehr als 10.000 Fonds in über 140 Vergleichsgruppen umfasst. Ziel dieser Studie ist es, diejenigen Fondsmanager zu finden, die besonders aktiv sind und mit ihrer Aktivität einen deutlichen Mehrwert zu ihrem relevanten Vergleichsindex erzielt haben. Damit wir keinen „Narren des Zufalls“ aufsitzen, werden dazu unterschiedliche Zeitreihen untersucht. Studiensieger werden diejenigen, die über alle Zeitreihen mit ihrer Aktivität einen Mehrwert erzeugt haben. Das sind für uns die erfolgreichen Fonds.

Welche Kriterien entscheiden letztlich, welche Aktien aus der gefilterten Auswahl mit welcher Gewichtung ins Portfolio kommen?

Schilling: Wir haben in unserem Algorithmus ein eigenes Scoring implementiert. Titel, die besonders häufig in Studiensiegerfonds vorkommen und besonders deutlich positiv von der Gewichtung im Vergleichsindex abweichen, erhalten ein höheres Scoring. Am Ende erhalten wir eine Liste der „besten Ideen“, sortiert nach diesem Scoring. Die Aufnahme in den Human Intelligence richtet sich dann nach Ranking und Höhe des Scorings. Eine Überprüfung wesentlicher Fundamentalkriterien der Werte stellt zusätzlich sicher, dass wir keine schlechte Qualität ins Portfolio nehmen.

Welche Rolle spielt Ihre eigene Einschätzung der Märkte bei der Titelauswahl?

Schilling: Letztlich spielt die Markteinschätzung eine untergeordnete Rolle, aber spiegelt sich natürlich in den besten Ideen wider. Häufig ist es sogar so, dass gerade sehr gute aktive Manager viel früher und teilweise antizyklisch Themen, Sektoren und Märkte aufgreifen. Oft ist es Teil ihres Erfolges, dass sie Marktveränderungen frühzeitig erkannt und antizipiert haben. Davon profitieren wir ebenfalls, auch wenn es sich manchmal komisch anfühlt, in Aktien zu investieren, die in der breiten Masse eher ungeliebt sind. Wir haben das beispielsweise mit Bankaktien und chinesischen Werten erlebt.

Der Fonds ist seit mehr als drei Jahren am Markt. Können Sie ein Beispiel nennen, wo die Strategie besonders gut aufgegangen ist?

Schilling: Die Performance des Human Intelligence in den letzten drei Jahren ist sehr beeindruckend. Wir konnten den Mehrwert, den die Langzeitstudien der London School of Economics evidenzbasiert nachgewiesen haben, exakt heben. Dabei haben wir festgestellt, dass es einen sehr systematischen Mehrwert gibt. Wenn man Einzelbeispiele benennen möchte, dann kann man sicherlich sagen, dass wir durch das Screening der besten Manager sehr frühzeitig erkannt haben, dass die Aktie von NVIDIA eine der besten Ideen ist, die wir schon im Portfolio hatten, bevor der Mainstream folgte.

Welche Schwerpunkte sind derzeit im Fonds zu erkennen?

Schilling: Im Portfolio des Human Intelligence befinden sich aktuell beispielsweise Öltitel und US-Bankaktien. Ebenso einige chinesische Werte sowie US-Techaktien und Healthcare-Werte.