Nvidia meldete zudem erstmals einen leichten Rückgang der Bruttomarge im Vergleich zum Vorquartal von 78,4 auf 75,1 Prozent. Auch das nährte Zweifel, ob die rasante Marktdurchdringung im bisherigen Tempo weitergehen kann.

Trotz dieser Bedenken zeigt Nvidia weiterhin Zuversicht in die eigene Zukunft. Das Unternehmen kündigte ein massives Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 50 Milliarden US-Dollar an. Diese Maßnahme unterstreicht das Vertrauen des Managements in die langfristige Geschäftsentwicklung und könnte als positives Signal für Investoren interpretiert werden. Dennoch scheint dies die kurzfristigen Bedenken der Anleger nicht vollständig zu zerstreuen.