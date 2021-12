NVS Netfonds Versicherungsservice Karsten Dümmler verlässt Netfonds-Tochter

NVS Netfonds Versicherungsservice, eine Ende 2012 gegründete Tochter des Maklerpools Netfonds, meldet einen Wechsel im Vorstand. Karsten Dümmler, Vorstand der Muttergesellschaft und bis März einer der beiden NVS-Vorstände, wechselt „auf eigenen Wunsch“ in den Aufsichtsrat des NVS. Sein Nachfolger wird der bisherige Prokurist Lars Lüthans (42).Lüthans gehört seit 2004 der Netfonds-Gruppe an. In seiner neuen Funktion als NVS-Vorstand verantwortet er die Bereiche Technik/Administrations- sowie Integrationsprozesse bei NVS-Bankpartner. Sein Vorstandskollege Oliver Kieper leitet weiterhin das Resort Vertrieb/Neukundengewinnung.NVS Netfonds Versicherungsservice ist ein Unternehmen innerhalb der Netfonds Gruppe, das sich mit dem Versicherungsgeschäft der Banken, Sparkassen und generell Mehrfachagenten befasst.