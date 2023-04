Langjähriger Netfonds-Spezialist hört auf NVS: Neuer Vorstand beim Netfonds-Mehrfachagenten

Zum Jahreswechsel war der langjährige Netfonds-Spezialist Lars Lüthans ausgeschieden, jetzt gab das Unternehmen offiziell dessen Nachfolger bekannt: Bereits seit Anfang Januar ist Sven Bernigau Teil des Vorstands beim Netfonds-eigenen Versicherungs-Mehrfachagenten NVS (Netfonds Versicherungsservice Aktiengesellschaft). Bernigau tritt an die Seite des dort weiter amtierenden Vorstands Oliver Kieper.

Bernigau ist seit 2018 bei Netfonds an Bord. Als ehemaliger Leiter der Geschäftsentwicklung sei er mit den Strukturen und Prozessen der Unternehmensgruppe sehr gut vertraut, heißt es von den Hamburgern. An der Seite von Vorstand Oliver Kieper soll Bernigau bei NVS nun „auf die Weiterentwicklung der Geschäftsprozesse und Geschäftsmodelle fokussieren.“ Dabei er auch die Zusammenarbeit mit der unternehmenseigenen IT-Abteilung ausbauen. „Bereits in den nächsten Wochen werden umfangreiche Optimierungen in den Antrags- und Daten- sowie Dokumentenprozessen präsentiert, die als gemeinsame Teamleistung erarbeitet wurden“, stellt man bei Netfonds in Aussicht.

Netfonds-Tochter NVS: Langjähriger Vorstand abgelöst

Bevor er zu Netfonds kam, war der promovierte Jurist Bernigau unter anderem für die Wirtschaftsprüfgesellschaft KPMG und die Direktbanktochter der Commerzbank, Comdirect, tätig gewesen.

Der ausgeschiedene NVS-Vorstand Lüthans war bei Netfonds ein altgedienter Hase: Bereits seit 2004 war er im Versicherungsbereich von Netfonds tätig gewesen. Bei der als Mehrfachagent tätigen Unternehmenstochter hatte er anderem die Bereiche Auftragsabwicklung, Provisionsabrechnung sowie Daten und Dokumente verantwortet. Lüthans scheide auf eigenen Wunsch aus, um sich neuen Aufgaben außerhalb der Finanzwelt zu widmen, heißt es von seinem früheren Arbeitgeber. Für eine nicht näher benannte Übergangszeit wolle er Netfonds jedoch erhalten bleiben.

Über die Netfonds-Gruppe

Das Hamburger Unternehmen NFS Netfonds wurde im Jahr 2000 gegründet, zunächst als Online-Discounter für Finanzprodukte. Später machte sich Netfonds einen Namen als Maklerpool. Heute bietet die mittlerweile börsennotierte Netfonds-Gruppe darüber hinaus auch ein Haftungsdach, eine Vermögensverwaltung sowie diverse Services für den Finanz- und Versicherungsvertrieb an. Chef ist seit 2021 Martin Steinmeyer.