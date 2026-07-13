Krypto-Manager Heß über Ripple, Bitcoin und Verwahrung
DAS INVESTMENT: Herr Heß, Sie waren mehr als 25 Jahre im Private Banking und dann sind Sie in die Kryptobranche gewechselt. Wie kam es dazu?
Dirk Heß: Ich hatte mich schon eine Weile für die Krypto-Szene interessiert. Dann kam Nxtassets auf mich zu. Ich hatte ein paar Bedingungen: Ich muss an ein Produkt glauben, bevor ich es nach außen vertreten kann. Also habe ich mich sehr intensiv damit beschäftigt. Und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr hat es mich fasziniert. Am Anfang drehte sich alles nur um Bitcoin. Es hieß immer: Bitcoin steigt, Bitcoin steigt. Aber warum? Was mich wirklich gepackt hat, ist die Technologie dahinter. Blockchain ist disruptiv. Sie stellt die alte Welt ein bisschen auf den Kopf. Und als ich das verstanden hatte, war die Entscheidung klar.