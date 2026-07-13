DAS INVESTMENT: Herr Heß, Sie waren mehr als 25 Jahre im Private Banking und dann sind Sie in die Kryptobranche gewechselt. Wie kam es dazu? Dirk Heß: Ich hatte mich schon eine Weile für die Krypto-Szene interessiert. Dann kam Nxtassets auf mich zu. Ich hatte ein paar Bedingungen: Ich muss an ein Produkt glauben, bevor ich es nach außen vertreten kann. Also habe ich mich sehr intensiv damit beschäftigt. Und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr hat es mich fasziniert. Am Anfang drehte sich alles nur um Bitcoin . Es hieß immer: Bitcoin steigt, Bitcoin steigt. Aber warum? Was mich wirklich gepackt hat, ist die Technologie dahinter. Blockchain ist disruptiv. Sie stellt die alte Welt ein bisschen auf den Kopf. Und als ich das verstanden hatte, war die Entscheidung klar.

An wen richten sich Ihre ETPs – eher an Privatanleger oder an institutionelle Investoren?



Heß: Eigentlich an beide. Man kann das gar nicht trennen, weil das Produkt für alle zugänglich ist. Es gibt keine Mindesteinstiegssumme von beispielsweise 100.000 Euro. Ein ETP ist ab einem Stück handelbar. Im Grunde ist es für uns nicht entscheidend, wer investiert. Die Ansprache ist unterschiedlich: Institutionelle wollen den Emittenten kennen, wollen Fakten. Bei Privatanlegern läuft das etwas anders – die folgen oft auch Medien und Empfehlungen.

Wie behaupten Sie sich gegen die etablierten Anbieter wie 21Shares oder Coinshares?



Heß: Behaupten müssen wir uns eigentlich gar nicht. Der Markt ist noch so jung, dass gerade erst alle anfangen. Viele institutionelle Investoren steigen im Vergleich zu Privatanlegern deutlich später ein. Ein Pionier wie 21Shares hat den Weg bereitet, aber der Bedarf ist groß genug für weitere Emittenten. Das ist kein klassischer Hauen-und-Stechen-Wettbewerb.

Was unterscheidet Sie konkret von anderen?



Heß: Wo wir uns wirklich unterscheiden, ist die Verwahrung. Wir sind die Einzigen, die die Coins in Deutschland verwahren, bei der Crypto Finance, einem Unternehmen der Deutschen Börse Group. Und ich glaube, das ist gerade ein zentrales Thema für Anleger: Wo liegen meine Coins? Bekomme ich im Zweifel Zugriff? Wenn meine Coins bei der Deutschen Börse in Deutschland liegen, habe ich einfach ein besseres Gefühl. Das ist keine Wertung anderer Anbieter, aber es ist unser Alleinstellungsmerkmal.

Der Bitcoin-Preis ist zuletzt stark konsolidiert. Wie sehen Sie die Entwicklung?



Heß: Die Meinungen sind gespalten: Die eine Hälfte rechnet mit einem Verharren oder einem weiteren Abwärtstrend, die andere sagt, wir sehen bald wieder die 100.000-Dollar. Ich kann es nicht sagen. Ich glaube aber, langfristig ist das Potenzial definitiv da. Die Volatilität dazwischen muss man aushalten.

Bitcoin wird oft entweder mit Gold oder mit Tech-Aktien verglichen. Wann handelt es sich bei Bitcoin um ein Risk Asset und wann eher um einen eigenen Diversifikator und warum wechseln die Korrelationen?



Heß: Ob Bitcoin als Risk Asset oder als eigenständiger Diversifikator handelt, hängt weniger vom Vergleich mit Gold oder Tech ab als von der jeweiligen Marktphase. Entscheidend ist, welche Preistreiber gerade dominieren. Bei steigenden Zinsen, knapper Liquidität oder sinkender Risikobereitschaft wird Bitcoin häufig wie ein Risk Asset gehandelt: Anleger reduzieren Risiko, und Bitcoin läuft eher mit wachstumsnahen Tech-Werten.



Eigenständiger kann Bitcoin handeln, wenn krypto-spezifische Faktoren überwiegen – etwa ETF-Zuflüsse und -Abflüsse, regulatorische Entwicklungen oder Sicherheits- und Infrastrukturereignisse im Krypto-Ökosystem. Dann kann sich Bitcoin von Aktienmärkten lösen und eine andere Portfoliowirkung entfalten.



Der Vergleich mit Gold kommt vor allem aus der Knappheitslogik: Beide Assets sind nicht beliebig vermehrbar und werden als Alternative zu staatlichen Währungen diskutiert. Trotzdem erfüllen sie im Portfolio nicht automatisch dieselbe Rolle. Gold bleibt der klassische sichere Hafen in Stressphasen. Bitcoin ist ein knappes digitales Asset, reagiert kurzfristig aber sensibler auf Liquidität, Risikoappetit und Kapitalflüsse.



Die Korrelationen wechseln also, weil sich der dominierende Marktimpuls verändert. Bis zur im Rahmen der Diversifikation gewünschten dauerhaften Eigenständigkeit scheint es noch etwas zu dauern.

Welche Auswirkungen haben KI und Quantencomputing auf die Sicherheit digitaler Assets?



Heß: Hier muss man zwischen zwei Risiken unterscheiden. KI ist Software. Sie hat weder die Rechenleistung noch die mathematischen Mittel, um die kryptografischen Grundlagen von Bitcoin auszuhebeln oder ein dezentrales Netzwerk direkt anzugreifen. Sie kann aber Cyber-Angriffe automatisieren, Betrugsversuche professioneller machen und Schwachstellen an den Rändern des Systems ausnutzen – etwa bei Nutzern oder Plattformen.



Quantencomputer hingegen sind Hardware. Sie arbeiten mit einer neuen, effizienteren Rechenlogik und könnten theoretisch bestimmte kryptografische Signaturverfahren brechen. Dieses Risiko besteht grundsätzlich, spielt aktuell aber noch keine praktische Rolle. Denn Netzwerke wie Bitcoin sind anpassbar: Die Entwicklergemeinschaft arbeitet bereits an quantensicheren Verfahren, die implementiert werden können, bevor entsprechende Quantencomputer marktreif werden.

Wo steht Europa regulatorisch im Vergleich zu den USA?



Heß: Europa war mit Mica tatsächlich Vorreiter. Zum ersten Mal überhaupt war Europa in einem Finanzthema vor den USA. Das hat dem Markt eine stabile Grundlage gegeben: Anforderungen an Anbieter, Compliance, Überwachung, Sanktionen. Man sieht, wie wichtig allen Anbietern die Mica-Lizenz ist – jeder feiert es, wenn er sie hat. Da muss Europa aktuell nichts Neues erfinden. Die USA haben nun den Genius Act für Stablecoins und arbeiten am Clarity Act, der die regulatorische Zuordnung von Kryptowerten klärt. Mehr Regulierung bedeutet stabilere Märkte. Das gehört zum Erwachsenwerden.

Welche Trends sehen Sie im ETP-Geschäft für das laufende Jahr?



Heß: Ich glaube, mehr Kapital wird in ETPs fließen. Die Strukturen sind inzwischen bekannt, die Produkte verstanden. Die entscheidende Frage für Anleger wird sein: In welche ETPs? Bitcoin mit 65 Prozent Marktanteil ist klar das Wichtigste, dann folgt Ethereum mit 15 Prozent. Danach kommen Ripple und Solana, und dann wird es schnell dünn.

Planen Sie auch neue Produkte?



Heß: Ja. Viele professionelle Marktteilnehmern schätzen unser Produkt-Setup, brauchen aber keine Struktur, welche die Auszahlung einer Vertriebsvergütung ermöglicht. Daher wird es zusätzlich einen Bitcoin Core ETP mit reduzierter Managementgebühr geben.

Ripple liest man viel, aber im privaten Umfeld haben die meisten Menschen davon noch nie gehört. Ist das als Anlagethema schon angekommen?



Heß: Noch nicht wirklich, aber das Potenzial ist enorm. Ripple hat eine faszinierende Technologie: internationaler Zahlungsverkehr für einen Bruchteil eines Cents pro Transaktion, in drei bis fünf Sekunden, weltweit. Während etablierte Systeme dafür Tage brauchen und ganz andere Gebühren verlangen. Das ist disruptiv.

Was hat die institutionellen Investoren bisher zurückgehalten?



Heß: Lange stand Ripple unter dem Damoklesschwert eines Rechtsstreits mit der US-Börsenaufsicht SEC. Das hat viele abgeschreckt. Als der Fall Ende 2024 beigelegt wurde, hat das für Aufwind gesorgt. Die ersten Ripple-ETFs in den USA hatten dann einen sensationell guten Start, besser als seinerzeit Bitcoin oder Ethereum.



In Europa sind die Zuflüsse bisher noch überschaubar. Aber das kann sich drehen. Das ist keine Anlageempfehlung, aber ich persönlich finde Ripple mit am spannendsten, wenn auch risikobehafteter.