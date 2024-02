E-Autos, E-Zigaretten, nun E-Aktien. Doch wie funktionieren die digitalen Aktien? Und welchen Mehrwert liefern sie? Darüber sprachen wir mit Johannes Schmitt, dem Mitbegründer von Nyala. Der Blockchain-Experte lieferte einen tiefen Einblick in das innovative Konzept der elektronischen Aktien, welche Hindernisse es noch gibt und ob E-Aktien traditionelle Finanzinstitutionen und Börsen auf lange Sicht überflüssig machen könnten. DAS INVESTMENT: Herr Schmitt, können Sie für unsere Leser in einfachen Worten erklären, was eine elektronische Aktie genau ist und wie sie sich von einer traditionellen Papieraktie unterscheidet? Johannes Schmitt: Eine elektronische Aktie, so wie sie von Nyala begeben wurde, ist ein Token, der in einem Blockchain-Wallet liegt. Der Unterschied zur Papieraktie liegt im fehlenden Papier, beziehungsweise der fehlenden Globalurkunde. Normalerweise setzt die Verbriefung eine physische Urkunde voraus. Diese liegt heute nicht...

Johannes Schmitt: Eine elektronische Aktie, so wie sie von Nyala begeben wurde, ist ein Token, der in einem Blockchain-Wallet liegt. Der Unterschied zur Papieraktie liegt im fehlenden Papier, beziehungsweise der fehlenden Globalurkunde. Normalerweise setzt die Verbriefung eine physische Urkunde voraus. Diese liegt heute nicht mehr beim Aktionär selbst, sondern bei Zentralverwahrern und wird von dort in die Depots der Aktionäre gebucht. Diese Infrastruktur bedarf es bei der elektronischen Aktie nicht, man kann diese einfach selbst verwahren und transferieren, von Wallet zu Wallet über das entsprechende Blockchain-Protokoll, sofern der Inhaber über den Private Key des Wallets verfügt.

Schmitt: Die Marktinfrastruktur für tokenisierte Wertpapiere ist noch im Aufbau, aber E-Aktien können auf der Blockchain schnell und einfach gegen Cash gehandelt werden. Anders als in der klassischen Finanzwelt kann ein solcher Handel auf der Blockchain quasi zeitgleich abgewickelt werden, das heißt beide Parteien erhalten sofort den jeweiligen Gegenwert, also entweder die Aktie oder den entsprechenden Cash-Betrag.

Können Sie uns einen Einblick in die technische Funktionsweise von E-Aktien geben? Wie werden Transaktionen und Besitzverhältnisse auf der Blockchain gesichert?

Schmitt: Jede Aktie ist ein Eintrag auf der Blockchain, der einer bestimmten Adresse zugeordnet ist. Diese Adresse wiederum gehört dem Aktionär. Nur er kann den Eintrag verändern, zum Beispiel um eine Transaktion auszulösen. Im Falle von Aktien enthält der Eintrag darüber hinaus die relevanten Informationen zur Aktie, zum Beispiel wie viele Aktien es insgesamt gibt oder ob die Aktie frei übertragen werden kann oder vinkuliert ist. Die Blockchain (oder die Blockchain-s, es gibt viele verschiedene) gilt als eine sehr sicherere dezentral verwaltete Datenbank, beziehungsweise als ein physisch/geographisch verteilter Supercomputer. Da alle Rechenschritte sowie der Quellcode überprüfbar sind, ist die Integrität und Verfügbarkeit der Daten auf der Blockchain sehr hoch. Konkret für die E-Aktie heißt dies, dass das Register, in das die Aktie eingetragen wird, vor willkürlicher Manipulation geschützt ist und dass das Schutzniveau im Vergleich zu Firmendatenbanken sehr hoch ist.

Welche rechtlichen und regulatorischen Hürden mussten überwunden werden, um die Ausgabe von E-Aktien in Deutschland zu ermöglichen, und welche stehen möglicherweise noch im Weg?

Schmitt: Der Geltungsbereich des seit 2021 bestehenden elektronischen Wertpapiergesetzes (eWpG) musste auf Namensaktien von Aktiengesellschaften (AGs) erweitert werden. Dies geschah mit dem Mitte Dezember 2023 in Kraft getretenen Zukunftfinanzierungsgesetz (ZuFinG), mit dem sich die Regierungskoalition zum Ziel gesetzt hatte, Deutschland als Standort für die Kapitalmärkte und Finanzdienstleistungen attraktiver zu machen. Zu den Einschränkungen gehört, dass das Gesetz nicht für Inhaberaktien oder GmbH-Anteile gilt und dass es auch nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, dass der Zeichnungsprozess neu emittierter Aktien komplett digitalisiert ist.

Was sind die technischen und operativen Herausforderungen?

Schmitt: Technische Herausforderungen gibt es für ein erfahrenes Team wie unseres wenige – operativ kann die Emission einer E-Aktie herausfordernd sein, da allgemein nicht viel Wissen zum eWpG und zu den neu geschaffenen Möglichkeiten durch das ZuFinG besteht und es vielen Firmen unklar ist, wie sie solche Projekte konkret umsetzen können. Hier ist die Unterstützung von erfahrenen Partnern sicherlich sehr sinnvoll.

Wie wird bei E-Aktien die Sicherheit gewährleistet, und welche Maßnahmen werden ergriffen, um Betrug und Manipulation zu verhindern?

Schmitt: Die Registrierung elektronischer Wertpapiere - also auch der Aktien - ist eine erlaubnispflichtige Tätigkeit. Die Akteure werden also von der Bafin beaufsichtigt und es gelten die üblichen Anforderungen, wie an anderen Finanzdienstleistungsinstitute auch. Zudem muss jeder Inhaber, der eine E-Aktie hält, vorher durch die Kryptowertpapierregisterführerin identifziert werden, es gelten die aus dem GWG (Geldwäschegesetz) bekannten Sorgfaltspflichten der Finanzdienstleister. Damit kann jedem Walletinhaber 1 zu 1 eine Identität zugeordnet werden. Diese Zuordnung wird durch ein Wertpapierregisterführer verwaltet, da die Identität, beziehungsweise der Klarname des Inhabers aus Datenschutzgründen nicht direkt aus der Blockchain ersichtlich ist. Daher gibt es insgesamt kaum Möglichkeiten der Manipulation.

Internationale Märkte sind eng miteinander verknüpft. Wie realistisch ist die Vorstellung einer globalen Harmonisierung der Regulierung von E-Aktien, und welche Hindernisse stehen dem im Weg?

Schmitt: Zunächst einmal muss man festhalten, dass es bislang auch keine global harmonisierte Regulierung von herkömmlichen Aktien gibt. Die Form der Verbriefung ändert hieran erst einmal nichts. Es zeigt sich aber, dass im Bereich der digitalen Assets zumindest auf EU-Ebene eine wirklich erfreuliche Dynamik herrscht. Regulierungen wie die MiCa und das DLT-Pilot Regime zeigen, dass ein Cross-Border-Handel tokenisierter Wertpapiere gewollt ist. Es braucht also eine mutige und innovative Gesetzgebung, die überzeugt und der andere folgen. Diese Chance als Pionier hat sich Deutschland mit dem eWpG erarbeitet, mit dem ZuFinG wurde sie weiter ausgebaut. Hemmnisse sind die weit verbreiteten Missverständnisse über die Gefahren von Blockchainprotokollen und die negative Reputation der Blockchaintechnologie.

Zum Schluss ein Ausblick: Inwiefern könnten E-Aktien traditionelle Finanzinstitutionen und Börsen überflüssig machen? Sehen Sie eine Zukunft, in der diese Institutionen eine völlig neue Rolle einnehmen oder gar verschwinden?

Schmitt: Wir bei Nyala glauben nicht an ein Finanzsystem, in dem die Akteure von heute keine Rolle mehr spielen, aber die Aufgaben werden sich verschieben. Wir arbeiten aktiv an der Vision eines Handelsökosystems unterhalb der heutigen Börsen, um mehr Assets Zugang zu einem liquiden Kapitalmarkt zu ermöglichen. Sobald ein Handelsplatz für tokenisierte Wertpapiere zur Verfügung steht, auf dem diese direkt auf der Blockchain übertragen und gehandelt werden und dies in hoher Schlagzahl und mit ausreichender Liquidität möglich sein wird, werden solche Handelsplätze zur ernstzunehmenden Konkurrenz für klassische Handelssysteme und Börsen. Allerdings schauen sich auch traditionelle Player die neuen Technologien intensiv an und einige dürften bestens darauf vorbereitet sein, den Angriff von Challengern auf ihre Marktanteile abzuwehren, entweder durch M&A-Aktivitäten oder durch eigene Investitionen in den Aufbau der Technologie.