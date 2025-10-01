Oberbanscheidt & Cie. Vermögensverwaltung ist einer der führenden bankenunabhängigen Vermögensverwalter am Niederrhein mit Büros in Kleve, Düsseldorf und Krefeld.

Das Team von Oberbanscheidt & Cie Vermögensverwaltungsgesellschaft: „Die Chemie zwischen Mandant und Berater muss stimmen, denn in der Regel dauert diese Beziehung über Generationen an“, so Andre Koppers, Gesellschafter und Geschäftsführer (1.v.l.). | Bildquelle: Oberbanscheidt & Cie.

Seit dem Jahr 2003 verwaltet Oberbanscheidt & Cie. Vermögensverwaltung professionell Vermögensanlagen für private sowie institutionelle Mandanten.

Mit den von uns initiierten und beratenen Investmentfonds verfolgen wir konservative und langfristig bewährte Anlagegrundsätze mit dem Ziel, den Anlegern eine solide und nachhaltige Wertsteigerung zu liefern.

Das elfköpfige Team besteht aus unterschiedlichen Generationen und Charakteren. Was alle verbindet, ist ein hohes moralisches Werteverständnis und das gemeinsame Ziel, das anvertraute Vermögen erfolgreich zu optimieren.

Zusammengenommen verfügen die Portfolioverantwortlichen über 300 Jahre Kapitalmarkterfahrung. Darüber hinaus fungiert jeder Berater als persönlicher und langfristiger Ansprechpartner für Vermögensverwaltungsmandate über Generationen.

