Fintech-Fusion Objectway übernimmt kanadischen Finanzdienstleister

Der IT-Dienstleister Objectway übernimmt Nest Wealth. Damit möchte das auf die Finanzbranche spezialisierte Software- und Beratungsunternehmen sein Angebot erweitern. Nest Wealth ist ein kanadischer Anbieter von digitalen Anwendungssystemen für die Vermögensverwaltung.

Objectway hat seinen Stammsitz in Italien. Das Fintech bietet Wealth- und Asset-Management-Software für globale Kunden aus Banken, Vermögensverwaltungen und Asset Management an. Auch in Deutschland ist Objectway aktiv . Mit der Übernahme von Nest Wealth soll das Angebot auf Kunden-Onboarding, Kontoeröffnung und Finanzplanung ausgeweitet werden.

Im Fokus stehen dabei zum einen bestehende und neue Kunden in Kanada und den USA. Objectway sieht Kanada als wichtigen Markt für die Vermögensverwaltung an: Das Land gehöre zu den Regionen mit der weltweit höchsten Konzentration an Vermögensberatungsdienstleistungen pro Person.

Mit der digitalen Vermögensplattform von Nest Wealth soll nun das Objectway-Angebot im Bereich Vermögensverwaltung und Anlagemanagement in Nordamerika, aber auch in der Emea-Region vergrößert werden. Dort soll die Nest-Wealth-Software die bestehenden Beratungsdienstleistungen, das diskretionäre Portfoliomanagement und die Back-Office-Aktivitäten ergänzen.