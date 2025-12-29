Der Oculus Value Capital Fonds setzt auf Value-Investing und ein konzentriertes Portfolio. Erst kürzlich wurde er mit dem österreichischen Fondspreis ausgezeichnet.

Top-Fonds: Das sind die Besten der Besten über 10 Jahre

„Mit Weitblick, scharfem Fokus und klarem Ziel!“ Das ist das Motto des Oculus Value Capital Fonds, der mit dem österreichischen Fondspreis 2025 in der Kategorie „Mischfonds global flexibel“ ausgezeichnet wurde.

Das Unternehmen hinter dem Fonds

Verwaltet wird der Fonds von der Früh & Partner Vermögensverwaltung, einer inhabergeführten und unabhängigen Vermögensverwaltung mit Sitz in Vaduz, Liechtenstein. Gegründet wurde die Firma im Mai 2012 vom aktuellen Geschäftsführer Ralph Früh. Mit 36 Mitarbeitern (darunter das Investmentteam mit fünf Personen) verwaltet Früh & Partner über 2 Milliarden Schweizer Franken in Fonds und Kundenportfolios. Zwei der Fonds sind auch in Deutschland zum Vertrieb zugelassen. Neben dem heute zu besprechenden Mischfonds gibt es auch einen reinen Anleihenfonds.

Klarer Fokus bei Früh & Partner liegt auf dem Value-Investing-Ansatz, mit dem Vorteil des Finanzplatzes Liechtenstein und der Bankenunabhängigkeit. Es gilt der Leitspruch: „Wir verkaufen keine Produkte, sondern investieren das uns anvertraute Geld genauso, wie unser eigenes.“

Das Unternehmen investiert ausschließlich in transparente, reale und nachvollziehbare Anlagen wie Aktien, Anleihen oder auf Kundenwunsch auch Edelmetalle und verzichtet gänzlich auf Derivate, externe Produkte und komplexe Finanzinnovationen. Der Ansatz des Unternehmens ist wertorientiert. Das Vermögen der Kunden soll ausschließlich in hervorragende Unternehmen angelegt werden, um nicht nur Werterhalt, sondern auch langfristig attraktive Renditen zu erzielen.

Die Anlage- und Firmenphilosophie wird dabei nicht nur vertreten, sondern aktiv gelebt: Teile des Firmenvermögens sowie das Kapital der Geschäftsleitung, Partner und Mitarbeiter sind getreu dieser Strategie investiert. Kunden schätzen die persönliche Beziehung und den kompetenten Ansprechpartner, denn solide Grundwerte wie Beständigkeit, Verlässlichkeit und Vertrauen bilden die Basis des Handelns.

Das Investmentteam

Der Fonds wird in einem Team-Ansatz verwaltet; neben dem Fondsmanager Juljan Aigenberger, der 2016 zur Früh & Partner Vermögensverwaltung AG gestoßen ist und das interne Investment Team mit aufgebaut hat, gehören der CIO Ivo Rassakis, Linus Erhart und Jakob Bollenberger dazu.

Die Investmentideen werden gemeinsam analysiert und kritisch hinterfragt, wobei die finale Entscheidung stets beim Fondsmanager liegt. Aigenberger hat an der technischen Universität Graz mit längeren Aufenthalten in Kanada und Australien seinen Master in Finanz- und Versicherungsmathematik gemacht. Sehr früh hat er sich für das Thema Value Investing interessiert und als Vollzeitanalyst und Fondsmanager sehr viel Erfahrung bei der aktiven Analyse von Unternehmen gesammelt.

Die Anlageidee

„Es war uns ein Anliegen, Investitionen nach unserem fundamentalen Investmentansatz allen Anlegern unabhängig vom vorhandenen Vermögen zu ermöglichen“, begründet das Management seine Anlageidee. „Wir haben uns deshalb für einen Publikumsfonds (OGAW) entschieden, mit welchem wir trotz strikteren Anlagekriterien in der Lage sind, unsere Investmentphilosophie zielführend anzuwenden. Der Mischfonds versteht sich als Gesamtlösung für langfristige Investoren und deckt mit Aktien als auch Unternehmensanleihen die aus unserer Sicht wichtigsten Assetklassen ab.“

Der doch spezielle Name Oculus leitet sich aus der Investmentphilosophie des Hauses ab: mit Weitblick, scharfem Fokus und klarem Ziel.

Die Anlagephilosophie

Der Oculus Value Capital Fonds verfolgt eine wertorientierte Anlagestrategie mit konzentrierten Beteiligungen an öffentlich gelisteten Unternehmen sowie attraktiven Unternehmensanleihen. Durch eine selektive Auswahl von Aktien und Anleihen beteiligt sich der Fonds an der Welt der Unternehmen der Zukunft. Er versteht sich als Eigentümer dieser Unternehmen und strebt eine möglichst lange Haltedauer an.

Als wertorientierte Investoren basieren die Investmententscheidungen auf dem Grundsatz, dass der fundamentale Wert eines Unternehmens aus seinen zukünftigen Kapitalerträgen für Aktionäre entsteht. Da kurzfristige Kursbewegungen stark von den Emotionen der Marktteilnehmer und anderen schwer prognostizierbaren Faktoren beeinflusst werden, liegt der Fokus auf den tatsächlichen langfristigen Entwicklungen eines Unternehmens.

Je länger der Investmenthorizont, desto wichtiger werden qualitative Faktoren wie Wettbewerbsvorteile, gutes Management und Unternehmenskultur. Genau hier sieht das Fondsmanagement die Möglichkeit, durch detaillierte Analysen einen Vorsprung zu erarbeiten und damit eine überdurchschnittliche Rendite zu erzielen.

Bei der Auswahl der möglichen Portfoliopositionen ist man weder regional noch sektoral gebunden und hat somit freie Wahl. Konzentriert wird sich aus makroökonomischer Sicht auf Unternehmen aus stabilen Regionen, sodass Titel aus Schwellenländern eher selten sind. Derivate kommen im Management nicht zum Einsatz, und solange es ausreichend attraktive Investmentideen gibt, spielt auch die Kasse-Position keine aktive Rolle.

Das Management erfolgt ohne Bindung an eine Benchmark und es gibt auch keinen Vergleichsindex. Sinnvollerweise könnte man den Fonds am ehesten mit einem globalen 70:30 (Aktien/Unternehmensanleihen) Index vergleichen. Das Thema ESG ist nicht fix über Ausschluss- oder Nachhaltigkeitskriterien im Prospekt definiert, vielmehr wird innerhalb des Teams mit gewissen Ausschlusskriterien, basierend auf eigener unabhängiger Einschätzung, langfristigen Absichten und moralischen Werten agiert. Die Turnover Ratio ist tendenziell niedrig, da man mit den Unternehmen wachsen will und einen langfristigen Ansatz (Anlagehorizont 5 Jahre) verfolgt.

Aufbau des Fonds | Bildquelle: Früh & Partner Vermögensverwaltung

Der Anlageprozess

Das Management verfolgt einen Bottom-up-Ansatz. Sprich: Man findet interessante Unternehmen und arbeitet sich dann nach oben. Nur in Ausnahmefällen sucht das Fondsmanagement explizit innerhalb bestimmter Branchen und Märkte.

Neben gängigen Finanzplattformen wie Bloomberg verwendet das Investment Team auch Expertennetzwerke, um mit ehemaligen Mitarbeitern, Mitbewerbern oder Kunden von Unternehmen in Kontakt zu treten und damit wertvolle Informationen über bestimmte Kernpunkte einer Investmentthese zu erhalten. In vielen Fällen wird auch der direkte Kontakt zum Management der jeweiligen Unternehmen gesucht. Das Investment Team ist darüber hinaus aktives Mitglied in internationalen Netzwerken von Value-Investoren wie dem von Joel Greenblatt gegründeten „Value-Investors Club“ und profitiert durch den Austausch mit anderen erfahrenen Investoren.

Zentraler Punkt für jeden fundamentalen Value-Investor ist die Unternehmensbewertung. Diese ergibt sich aus Sicht des Fondsmanagements allerdings nicht aus einfachen Finanzkennzahlen, sondern aus der Summe der erwarteten zukünftigen Kapitalerträge für Aktionäre.

Die Analyse eines Unternehmens kann je nach Komplexität des Geschäftsmodells und zugrundeliegenden Risiken mehrere Wochen bis Monate in Anspruch nehmen. Unschwer zu erraten, erfolgt das Management diskretionär. Die Anlagegrenzen erfolgen nach den Ucits- beziehungsweise OGAW-Vorgaben, sprich, die 5-10-40 Regel muss eingehalten werden. Etwaige Währungsabsicherungen sind möglich, werden aber nur in Ausnahmefällen gemacht. In der Regel werden 15 bis 20 Titel auf der Aktienseite allokiert und mischt 10 bis 15 Unternehmensanleihen beigemischt, was ein sehr konzentriertes Portfolio ergibt.

Kauf und Verkauf

Wann wird ein Titel verkauft? „Bei Kenntnis von attraktiveren Investmentideen (besseren Opportunitäten) sind wir bereit, Umschichtungen im Portfolio vorzunehmen. In wenigen Fällen verkaufen wir Beteiligungen auch aufgrund einer grundlegend abweichenden fundamentalen Entwicklung eines Unternehmens gegenüber unseren ursprünglichen Erwartungen“, heißt es vonseiten des Managements.

Und geht man beim Aufbau einzelner Positionen dann direkt All-in oder eher sukzessive vor? „In der Regel wachsen unsere Erkenntnisse über ein einzelnes Unternehmen mit der Zeit. Je besser die Kenntnisse über ein Unternehmen sowie das Vertrauen in dessen Management, desto eher sind wir bereit, das Unternehmen höher zu gewichten“, erläutern die Fondsmanager. „Bei einigen Beteiligungen starten wir mit kleineren Positionen, welche wir mit der Zeit weiter aufbauen.“

Das Risikomanagement

Das Risikomanagement erfolgt laufend, sowohl in Bezug auf das Gesamtportfolio als auch auf Einzelpositionsebene. Generell wird das Marktrisiko durch einen bedachten Einsatz von Aktien und Anleihen gesteuert. Abweichende Kursbewegungen der beiden Klassen ermöglichen eine antizyklische Handlungsweise.

Auch wenn das Portfolio konzentriert ist, wird durch die Streuung über mehrere Titel, Länder und Branchen eine breite Diversifikation erzielt. Die Unternehmen werden kontinuierlich überwacht und es wird viel Wert auf einen kontinuierlichen Austausch mit Unternehmenslenkern gelegt.

Der wichtigste Teil des Risikomanagements erfolgt aber bereits mit der Auswahl der Unternehmen und der tiefgründigen Analyse. In allen Fällen sollen Unternehmen in der Lage sein, auch im Falle eines Abschwunges profitabel zu wirtschaften und über den Zyklus hinweg reichlich Wert für ihre Aktionäre zu schaffen.