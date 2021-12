FNG-Siegel 2021 ODDO BHF AM doppelt ausgezeichnet

Der Fonds ODDO BHF Algo Sustainable Leaders wird bei der diesjährigen Überprüfung des FNG-Siegels mit drei Sternen ausgezeichnet. Diese höchste Qualitätsstufe spiegelt eine besonders anspruchsvolle und umfassende Nachhaltigkeitsstrategie wider. Darüber hinaus bestätigt FNG die Auszeichnung mit zwei Sternen für den ODDO BHF Euro Corporate Bond, was insgesamt das Engagement von ODDO BHF Asset Management für einen konsequenten Nachhaltigkeitsansatz unterstreicht.

Das FNG-Siegel, das seit 2015 jährlich vergeben wird, gilt als Qualitätsstandard für nachhaltige Investmentfonds im deutschsprachigen Raum. Investmentfonds mit dem FNG-Siegel entsprechen den Anforderungen des Fachverbandes Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. (FNG) für nachhaltige Geldanlagen im deutschsprachigen Raum. Erfolgreich zertifizierte Fonds verfolgen einen professionellen und transparenten Nachhaltigkeitsansatz, dessen glaubwürdige Anwendung durch ein unabhängiges Audit überprüft und durch ein externes Gremium kontrolliert wurde. Die Methodik des Siegels basiert auf Mindestanforderungen wie Transparenzkriterien, Berücksichtigung von Mitarbeiter- und Menschenrechten sowie der Einbeziehung von Nachhaltigkeitsfaktoren in den Anlageprozess.

Aktien- und Unternehmensanleihen-Fonds für nachhaltigkeitsorientierte Anleger

Der ODDO BHF Algo Sustainable Leaders und der ODDO BHF Euro Corporate Bond eignen sich besonders für nachhaltigkeitsorientierte Investoren, seien es Institutionen (beispielsweise Non-Profit-Organisationen und Stiftungen) oder private Anleger.

Der ODDO BHF Algo Sustainable Leaders ist ein europäischer Aktienfonds, der durch strikte Sektorausschlüsse und eine Positivauswahl unter Einbeziehung von Nachhaltigkeitskriterien (Umwelt, Soziales und Governance) nachhaltige Renditen anstrebt. Ziel ist der Aufbau eines Portfolios von Unternehmen, die sowohl hinsichtlich des Ertragspotenzials als auch der Auswirkungen auf Stakeholder und Umwelt am attraktivsten sind. Der Fonds wird von Stefan Braun und Karsten Seier verwaltet, Co-Leiter für globale quantitative Lösungen.

Der ODDO BHF Euro Corporate Bond ist ein Fonds, der in Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating investiert ist. Er wurde 2002 aufgelegt und hat ein verwaltetes Vermögen von rund 455 Millionen Euro. Seit Juli 2018 werden ESG-Kriterien in den fundamental-basierten Anlageprozess integriert. Emittenten mit hohen ESG-Risiken werden herausgefiltert. Die Portfoliogewichtung jeder Position wird auf der Grundlage eines selbst entwickelten ESG-Scores bestimmt. Fondsmanager ist Bastian Gries, globaler Leiter des Bereichs Investment Grade & Geldmarkt.

ODDO BHF AM mit 13,7 Milliarden Euro in Nachhaltigkeitsstrategien

Bei ODDO BHF AM beläuft sich das ESG-Kriterien in die Investmentprozesse integrierende Vermögen auf 13,7 Milliarden Euro (Stand: 30. Juni 2020). Dazu gehören Investmentfonds und maßgeschneiderte Lösungen für die Verwaltung von Einzelmandaten. Insgesamt sieben Fonds, darunter die beiden von FNG ausgezeichneten Fonds, tragen das französische Nachhaltigkeitslabel „Label ISR“.

Nicolas Jacob, Leiter ESG-Research bei ODDO BHF AM SAS, unterstreicht: „Die zum ersten Mal erreichte höchstmögliche Bewertung für ODDO BHF Algo Sustainable Leaders belegt, dass wir unsere Anstrengungen seit dem vergangenen Jahr verstärkt haben. In den kommenden Jahren werden wir unseren ESG-Ansatz weiter optimieren und auf einige noch nicht abgedeckte Strategien ausweiten.“

Nicolas Chaput, CEO von ODDO BHF AM, betont: „In den letzten Jahren hat es einen massiven Zuspruch für die Themen Nachhaltigkeit und ESG-Integration gegeben. ODDO BHF AM ist stolz darauf, aktiv zu diesem positiven Trend der Vermögensverwaltungsbranche beizutragen. Unser pragmatischer ESG-Ansatz, mit täglichen Interaktionen zwischen Fondsmanagern und den ESG-Analysten von ODDO BHF AM, hat sich für unsere Kunden als erfolgreich erwiesen.“