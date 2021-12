Neue Position Oddo BHF AM ernennt Nachhaltigkeits-Beauftragte

Die Investmentgesellschaft Oddo BHF Asset Management ernennt Martina Macpherson zur Chefin für Nachhaltigkeit in Vermögensverwaltung und Private Equity (komplett: Head of ESG Strategy for Asset Management and Private Equity).

In dieser neu geschaffenen Position soll Macpherson dafür sorgen, dass nichtfinanzielle Aspekte schneller und stärker in den verwalteten Geldanlagen zum Tragen kommen. Außerdem soll sie sich daran beteiligen, dass europaweite, verständliche Rahmenbedingungen für nachhaltige Geldanlagen entstehen.

Macpherson kommt von der Rating-Agentur Moody’s, wo sie zuletzt für Nachhaltigkeit und Engagements mit verantwortlich war. Davor hatte sie leitende Positionen zum Thema Nachhaltigkeit bei Finanzunternehmen wie Foreign & Colonial und Insight Investment Management. Sie hat einen Magistergrad in Recht und Humanwissenschaften der Goethe-Universität in Frankfurt.