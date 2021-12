Scope Award 2021 ODDO BHF AM gewinnt den Scope Award 2021 als bester Manager für Multi-Asset-Fonds

ODDO BHF gewinnt über ihren Vermögensverwaltungszweig ODDO BHF Asset Management den Scope Award 2021 als bester Asset Manager für „Multi Asset“ in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Es ist das erste Mal, dass ODDO BHF Asset Management diese prestigeträchtige Auszeichnung gewinnt, die vor 15 Jahren von der unabhängigen Rating-Agentur Scope Analysis ins Leben gerufen wurde. Alle in Deutschland vertriebenen Multi-Asset-Fonds, insbesondere die vier ODDO BHF Polaris Fonds, wurden für die Auszeichnung gründlich geprüft.

Fondsfamilie mit vier Risikoprofilen

Verwaltet beziehungsweise beraten durch den privaten Vermögensverwalter von ODDO BHF, ODDO BHF Trust, bietet die ODDO BHF Polaris-Fondsfamilie Anlegern vier verschiedene Risikoprofile: ODDO BHF Polaris Moderate, ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced und ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic sowie ODDO BHF Polaris Flexible. Die Auszeichnung veranschaulicht die solide Erfolgsbilanz der ODDO BHF Polaris-Fonds und die Stabilität des Anlageprozesses dieser Fonds.

Wie nimmt Scope die Bewertung vor?

Der Scope Award basiert auf einem zweistufigen Bewertungsverfahren. Er umfasst zunächst eine quantitative Bewertung der für das monatliche Scope Rating analysierten Performance- und Risikokennzahlen, ergänzt um die kurzfristige Performance (Momentum) in den vergangenen zwölf Monaten. In einem zweiten Schritt werden die fünf besten Asset Manager auf der Grundlage der quantitativen Analyse nach Aspekten wie Organisation, Mitarbeiter und Prozesse qualitativ bewertet. Dieser zweite Schritt ermöglicht zukunftsgerichtete Aussagen über die Qualität von Fonds und Managern. Anleger, die sich für die Multi-Asset-Fonds von ODDO BHF entscheiden, können daher sicher sein, dass sie in eine nach der Einschätzung von Scope Analysis besonders erfolgversprechende Fondsstrategie investieren.

Weitere Fonds von ODDO BHF AM als Klassenbeste nominiert

ODDO BHF Asset Management wurde darüber hinaus als einer der besten Manager für die Kategorie „Equity Small Caps“ nominiert, die auch einige Midcap-Fonds umfasst. Damit gehören auch Flaggschiff-Produkte wie der ODDO BHF Avenir Europe und der ODDO BHF Active Small Cap zu den herausragenden Fonds in Deutschland.

Scope Analysis ist Teil der Scope Group, dem führenden Anbieter von unabhängigen Ratings, Research und Risikoanalysen für alle Anlageklassen. Die Analysten von Scope bewerten täglich die Risiko- und Ertragsprofile von Investmentfonds und die Qualität der Vermögensverwalter. Mit ihren Ratings, Analysen und Forschungsberichten unterstützen sie Investoren bei ihren Investment- und Selektionsentscheidungen.