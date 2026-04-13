Seit zehn Jahren ist Oddo BHF AM in Deutschland aktiv. Zeit für ein Gespräch mit CEO Nicolas Chaput – über Familienbesitz, aktive ETFs und den Aufbau des Private-Assets-Geschäfts.

Vor gut zehn Jahren wagte die französische Finanzgruppe Oddo den Schritt auf den deutschen Markt – mit der Übernahme des Düsseldorfer Asset Managers Meriten Investment Management. Hinzu kam bald darauf die Frankfurter BHF-Bank.

Seither hat das deutsche Geschäft von Oddo BHF Asset Management enorm angezogen: Rund 60 Prozent der verwalteten 65 Milliarden Euro stammen heute aus Deutschland. Nicolas Chaput, der das Asset Management seit Beginn als globaler CEO führt, spricht im Interview über das deutsch-französische Partnerschaftsmodell, den Einstieg in aktive ETFs und warum für ihn Kundennähe mehr zählt als Visionen.

DAS INVESTMENT: Herr Chaput, Sie führen ein Haus, das sich als deutsch-französisch bezeichnet – mit Investmentzentren in Paris, Düsseldorf und Frankfurt. Sie selbst arbeiten regulär von Paris aus. Wie viele Tage im Monat verbringen Sie in Deutschland?

Nicolas Chaput: Ich bin alle zwei Wochen für zwei Tage hier. Zwischen 2015 und 2020 war ich sogar zwei bis drei Tage pro Woche in Deutschland – das war sehr zeitintensiv. Dann kam Covid, das Reisen wurde schwierig. Seitdem halte ich diesen Rhythmus von zwei Tagen alle zwei Wochen.

Reisen Sie mit Bahn oder Flugzeug?

Chaput: Meistens mit dem Zug. Es ist einfacher, im Zug zu arbeiten, und am Ende ist es auch besser für die Umwelt.

Oddo BHF AM positioniert sich bewusst als unabhängige, partnerschaftlich geführte Gruppe – die Familie Oddo hält 65 Prozent, Mitarbeiter weitere 25 Prozent, nur 10 Prozent liegen bei externen Investoren. Ist dieses Modell in einem Markt, in dem zunehmend die sehr großen Fondshäuser regieren, noch von Vorteil?

Chaput: Ich glaube, es gibt Raum für verschiedene Modelle. Unsere Kunden spiegeln uns: Sie wollen vielleicht einen oder zwei große Anbieter in ihrem Portfolio haben – aber eben auch Alternativen dazu, Häuser mit bestimmten Strategien und einer eigenständigen Marke. Wir fungieren durchaus auch als Ansporn für die Großen. Solange man Mehrwert schafft, gibt es Platz für beides.

Was der zunehmende Einfluss der großen Player aber bewirkt: Preisdruck auf die gesamte Branche. Das müssen wir hinnehmen.

Oddo BHF AM will aber vermutlich auch selbst wachsen. Oddo hat 2015 den Manager Meriten übernommen, sich dann mit der BHF-Bank und Frankfurt Trust zusammengeschlossen und 2021 Metropole Gestion übernommen – um nur die jüngeren Übernahmen zu nennen. Was steht als nächstes an?

Chaput: Derzeit konzentrieren wir uns auf organisches Wachstum. Aber um den Kontext zu verstehen: Unsere Akquisitionen hatten immer ein klares Ziel – die deutsch-französische, unabhängige Plattform auf den zwei größten Sparkapitalmärkten Europas aufzubauen. Deutschland ist der größte Markt, Frankreich der zweitgrößte. Hinzu kommt, dass beide Märkte eine starke Mittelstandsstruktur und eine unternehmerisch geprägte Klientel haben – das passt sehr gut zu unserem Modell.

Bei allen Übernahmen und Zusammenführungen ging es darum, die richtigen Talente für die richtigen Strategien in die Organisation zu holen. Heute liegt der Fokus aber klar darauf, dass wir uns intern weiterentwickeln – und die Strategien, die wir haben und die erfolgreich sind, in den richtigen Segmenten skalieren.

Aktuell verwaltet Oddo BHF AM rund 65 Milliarden Euro. Welches Ziel setzen Sie sich für die kommenden fünf Jahre?

Chaput: Mein Ziel ist nicht, um jeden Preis eine bestimmte Asset-Basis zu erreichen. Was zählt: erstens gute Performance, zweitens der richtige Service für den Kunden, drittens Profitabilität. Wenn ich das mit 10 Milliarden Euro zusätzlichem Volumen erreichen kann – gut. Wenn es 2 Milliarden sind – auch gut.

Wenn wir 70 Milliarden erreichen, ist das schön. Aber wichtiger ist, dass wir den richtigen Strategiemix haben, den die Kunden möchten – und ihn in den Formaten liefern, die sie möchten: Spezialfonds, Publikumsfonds, Zertifikate, EMTN, ETF. Das ist der Weg, den Markt weiterzuentwickeln.

Rund 60 Prozent Ihrer Assets verwalten Sie in Deutschland. Auf welche Art von Produkten setzen Sie mit Blick auf das deutsche Publikum?

Chaput: Deutschland ist unser größter Markt – sowohl für die Gruppe insgesamt als auch für das Asset Management. Nehmen Sie Fixed Income: Wir haben hier aus Düsseldorf und Frankfurt heraus langjährige Track Records entwickelt – in Investment Grade und High Yield. Fixed Income ist traditionell ein Schwerpunkt des deutschen Marktes, nach Ende der Covid-Krise ist die Nachfrage nochmals gestiegen. Die Menschen suchen defensive Strategien, und wir sind als einer der ausgewiesenen Experten in diesem Bereich anerkannt. Sehr erfolgreich läuft zum Beispiel unsere europäische High-Yield-Anleihen-Strategie. In diesem Segment gehören wir vermutlich zu den Top vier in Europa.

Auf der Aktienseite bieten wir Quant-Strategien an, mit Schwerpunkt auf dem Momentum-Faktor. Dort haben wir bereits 20 Jahre Track Record, mit Investments in den USA, Europa und in Schwellenländern. Die Strategie, die wir in Düsseldorf entwickelt haben, hat sich über die vergangenen Jahre als besonders erfolgreich erwiesen. Den S&P 500 zu schlagen, ist sehr schwierig – nur ein kleiner Teil der aktiven Manager schafft das konsistent. Wir sind einer davon. Diese Strategie wurde lange hauptsächlich für institutionelle Kunden angeboten. Ende letzten Jahres haben wir sie für Privatkunden in einen aktiven ETF überführt. Außerdem bieten wir Asset-Allocation-Strategien an.

Sie erwähnten es gerade: Ende 2025 sind Sie erstmals mit aktiven ETFs gestartet. ETFs sind schon seit Jahren ein Megatrend – waren Sie damit nicht recht spät dran?

Chaput: Durchaus nicht. Aktive ETFs gibt es in den USA seit einigen Jahren, in Europa ist das Thema noch recht frisch. Was die Menschen an ETFs schätzen: Sie sind transparenter als Publikumsfonds und täglich handelbar. Ich würde sagen, wir sind sogar unter den ersten fünf europäischen Asset Managern auf dem Kontinent, die aktive ETFs aufgelegt haben.

Es braucht auch Zeit: Man muss die nötigen Strukturen aufbauen, regulatorische Anforderungen erfüllen, und dann auch sicherstellen, dass das Produkt wirklich Mehrwert liefert. Wir sind vorläufig mit drei aktiven ETFs gestartet. Einer repliziert unsere bewährte Momentum-US-Strategie aus Düsseldorf. Die beiden anderen sind konzeptionell neu – und ich kenne nur einen anderen Asset Manager, einen US-amerikanischen, der etwas Ähnliches macht: Wir machen aktive Allokation von passiven ETFs.

Ein ETF-Dachfonds also?

Chaput: Kein wirklicher Dachfonds. In einem Dachfonds kauft man letztlich wieder aktives Stockpicking ein. Wir dagegen machen ETF-Picking – das ist etwas anderes.

Es gibt ein Grundproblem seit Covid: Die Marktzyklen sind extrem kurz geworden. Geopolitische Ereignisse, technologische Disruption – das macht es traditionellen Stockpickern schwer, über alle Zyklen hinweg konsistent zu performen. Mal funktioniert Value, dann nicht mehr, dann doch wieder. Wir bringen also unsere Markteinschätzung und die Allokation zum Kunden. Dabei gibt es auch einen Kostenvorteil: Wenn wir einen Allokations-ETF mit passiven ETFs zu drei Basispunkten befüllen, lässt sich dieser ETF sehr wettbewerbsfähig bepreisen. Unsere aktiven ETFs kosten nur 30 bis 35 Basispunkte.

Werden aktive ETFs irgendwann das klassische Fondsgeschäft kannibalisieren?

Chaput: Nein. Es sind verschiedene Kanäle, verschiedene Segmente. Online-Plattformen und Privatkunden wollen ETFs – dort wird die Nachfrage steigen. Institutionelle Investoren wollen Spezialfonds. Versicherungen und große IFA-Netzwerke wollen oft Publikumsfonds. Wir verkaufen nicht direkt an Endkunden, sondern immer über Distributoren, und die sagen uns, welches Format sie benötigen. Die Zahl der ETF-Lösungen, die wir anbieten, wird wachsen – aber die anderen Formate verschwinden deshalb nicht.

Zur Größenordnung: Heute machen aktive ETFs vermutlich 3 bis 5 Prozent des gesamten ETF-Marktes aus. In fünf Jahren könnten es 20 Prozent sein.

Ein weiteres Wachstumsfeld bei Oddo BHF AM sind Private Assets, Privatmarktanlagen. Sie verwalten bereits rund 5 Milliarden Euro darin. Was ist Ihre Ambition auf dem Gebiet?

Chaput: Unser Ziel ist es, den Anteil privater Assets an unserem Gesamtvolumen von heute rund 8 Prozent auf mindestens 20 Prozent in fünf bis zehn Jahren zu steigern. Einfach weil die Nachfrage da ist. Wir haben 2018 angefangen, Private Assets aufzubauen – nicht weil wir besonders visionär waren, sondern weil wir unsere Kunden gefragt haben, was sie von uns erwarten. Die Antwort war eindeutig: Sie schätzten uns als lokalen Spieler in Deutschland, mit der KVG-Infrastruktur, der Beratungskompetenz. Aber sie sagten auch: Ihr zeigt uns immer nur liquide Strategien – wir hätten gerne auch mehr private Anlagen.

Worauf setzen Sie bei den nicht börsennotierten Anlagen konkret?

Chaput: Von den 5 Milliarden entfallen 4,5 Milliarden auf Private Equity und rund eine halbe Milliarde auf Private Credit. Bei Private Equity ist unser Kerngeschäft der Secondaries-Markt. Er ist in der aktuellen Marktphase besonders attraktiv, weil er hohe Diversifikation, historisch solide Renditen und globale Exposition bietet. Wir bauen unser Angebot bei Private Equity und Private Credit weiter aus. Es begann mit institutionellen Kunden und Family Offices, jetzt erreichen wir in dem Bereich auch zunehmend wohlhabende Privatanleger.

Um den Zugang zu privaten Assets für unsere Kunden zu vereinfachen, arbeiten wir übrigens mit S64 zusammen. S64 ist ein deutsches Unternehmen, das die Zeichnungsprozesse, die Kunden oft als sehr komplex und papierlastig erleben, digitalisiert.

Sie haben vor knapp zwei Jahren auch einen Eltif aufgelegt. Was sind Ihre Erfahrungen damit?

Chaput: Es ist eine Lernerfahrung – für den ganzen Markt. Was wir in eineinhalb Jahren Strukturierung und Vorbereitung gelernt haben: Viele unserer Vertriebspartner wollen keine geschlossene Struktur mehr.

Hinzu kommt, dass die regulatorischen und operativen Anforderungen – Verwahrung, Vertrieb – von Land zu Land sehr unterschiedlich sind. Man spricht von Europa, aber die Wirklichkeit ist in Deutschland, Frankreich, Italien und Belgien jeweils eine andere. Das wird sich in zwei Jahren noch einmal deutlich angeglichen haben. Der Markt wird sich für den Privatkundenvertrieb klar in Richtung Evergreen entwickeln.

Oddo BHF hat sich schon vor rund 20 Jahren mit dem Thema nachhaltiges Investieren positioniert. Nach einem mehrjährigen Hype erfährt das Thema aktuell wieder Gegenwind, besonders aus den USA. Setzen Sie Ihre Linie trotzdem fort?

Chaput: Drei Punkte dazu. Erstens: In den meisten europäischen Ländern gibt es Regulierung, die Investoren verpflichtet, bis 2030 oder 2050 bestimmte Nachhaltigkeitsziele zu erfüllen – Net Zero, Reduktion von Investitionen in fossile Energie. Das ist keine Überzeugungsfrage, sondern Compliance.

Zweitens: Unser Verhältnis zur Nachhaltigkeit hat sich nicht verändert. Rund 81 Prozent unserer Publikumsfonds bieten unseren Kunden Nachhaltigkeitsmerkmale.

Drittens: Ich bin kein Politiker. Ich schaue, ob es gute Investmentgelegenheiten gibt – zum Beispiel in der Energietransition, in der Stromerzeugung. Die Nachfrage nach Kapazitäten für saubere Energie ist durch die KI-Nutzung weltweit massiv gestiegen. Das muss finanziert werden. Wenn wir gute Unternehmen identifizieren, die von diesem Trend profitieren, dann bringe ich das zu meinen Kunden – nicht aus politischer Überzeugung, sondern weil es eine gute Investition ist. Und die großen institutionellen Kunden fragen ohnehin weiter nach dieser Art von Management, weil ihre eigenen Boards an die europäischen Nachhaltigkeitsziele gebunden sind.

Oddo BHF AM ist jetzt seit zehn Jahren in Deutschland aktiv. Wo wird Ihr Haus stehen, wenn man zehn Jahre in die Zukunft denkt?

Chaput: Wir werden eine einzigartige unabhängige, deutsch-französische Partnerschaft sein – eine Investmentplattform, die klare Kundensegmente bedient, sowohl vermögende Privatkunden als auch die institutionelle Seite.

Und Sie persönlich – werden Sie dann weiterhin CEO sein?

Chaput: (lacht) In zehn Jahren? Da werde ich wohl irgendwo am Meer in der Sonne sitzen und den Horizont genießen.