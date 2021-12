Ab September 2021 Oddo BHF beruft Vorständin

Monika Vicandi tritt mit Wirkung zum 1. September 2021 in den Vorstand der Oddo BHF ein. Sie wird gruppenweit für Risiko, Recht & Compliance verantwortlich zeichnen. Die Aufgaben übernimmt Vicandi von Grégoire Charbit, der künftig das Segment Rohstoffe, International & Corporate Banking leitet und die Entwicklung von Oddo BHF Services und der Asset-Klasse Real Estate verantwortet.

Vicandi verfügt über umfangreiche Erfahrung im internationalen Bankgeschäft. So war sie unter anderem in der Schweiz für die Winterthur International und die Union Bancaire Privée (UBP) tätig. Außerdem arbeitete Vicandi in verschiedenen Führungspositionen für die VP Bank Gruppe in Liechtenstein.

Aufgrund ihrer unternehmerischen Expertise und internationalen Erfahrung werde sie die deutsch-französische Privatbank bei der weiteren Entwicklung hin zu einer echten europäischen Finanzgruppe wesentlich unterstützen, so Philippe Oddo, Geschäftsführender Gesellschafter und Vorstandsvorsitzender von Oddo BHF.