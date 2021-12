Von Decalia Asset Management Oddo BHF holt Fondsmanager für Aktien-Team

Nach dem Zusammenschluss mit der Schweizer Privatbank Landolt & Cie holt die Oddo-BHF-Gruppe einen neuen Aktienfondsmanager in das Team für Themenfonds. Clément Maclou übernehme das Management des Landolt Investment Best Selection in Food Industry (ISIN: LU2065938735), teilte das Unternehmen mit. Der Fonds investiert in Unternehmen der Lebensmittel- und Agrarbranche.

Seit dem Jahr 2016 war Maclou für das Management thematischer Aktienfonds bei Decalia Asset Management in der Schweiz verantwortlich. Zuvor hatte er eine ähnliche Position bei CPR Asset Management in Frankreich inne. Maclou wird von der Schweiz aus arbeiten.

„Wir sehen bei unseren Kunden eine starke Nachfrage nach thematischen Aktienfonds“, sagt Laurent Denize, Co-Investmentchefin von Oddo BHF Asset Management. Der Ausbau dieses Angebots gehöre daher zu den Entwicklungsschwerpunkten der Gruppe.