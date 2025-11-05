Die Asset-Management-Tochter der Privatbank Oddo BHF startet mit drei aktiven ETFs. Partner ist die White-Label-Plattform Han ETF.

Oddo BHF Asset Management hat drei aktive ETFs aufgelegt. Das Produktangebot umfasst eine globale Aktienstrategie, einen US-Aktienfonds und eine globale Multi-Asset-Allokation. „Wir sehen dies als logische Ergänzung unseres aktuellen Produktangebots“, sagt Nicolas Chaput, globaler Asset-Management-Chef (Global CEO) von Oddo BHF.

Die ETFs basieren auf bestehenden Fondsstrategien des Hauses und schöpfen aus 30 Jahren Erfahrung in der Vermögensallokation und ETF-Auswahl. Partner für die Auflegung ist Han ETF, eine europäische White-Label-ETF-Plattform, die für die operative Struktur und das Liquiditätsmanagement zuständig ist. Oddo BHF AM übernimmt die Funktion des Fondsmanagers.

Der europäische Markt für aktive ETFs verwaltet derzeit 60 Milliarden Euro. Das verwaltete Vermögen hat sich im vergangenen Jahr mehr als verdoppelt und könnte laut Prognosen von Bloomberg und Morningstar bis 2030 auf über eine Billion Euro steigen.

Die drei ETFs im Einzelnen: