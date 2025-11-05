Oddo BHF legt erste aktive ETFs auf
Oddo BHF Asset Management hat drei aktive ETFs aufgelegt. Das Produktangebot umfasst eine globale Aktienstrategie, einen US-Aktienfonds und eine globale Multi-Asset-Allokation. „Wir sehen dies als logische Ergänzung unseres aktuellen Produktangebots“, sagt Nicolas Chaput, globaler Asset-Management-Chef (Global CEO) von Oddo BHF.
Die ETFs basieren auf bestehenden Fondsstrategien des Hauses und schöpfen aus 30 Jahren Erfahrung in der Vermögensallokation und ETF-Auswahl. Partner für die Auflegung ist Han ETF, eine europäische White-Label-ETF-Plattform, die für die operative Struktur und das Liquiditätsmanagement zuständig ist. Oddo BHF AM übernimmt die Funktion des Fondsmanagers.
Der europäische Markt für aktive ETFs verwaltet derzeit 60 Milliarden Euro. Das verwaltete Vermögen hat sich im vergangenen Jahr mehr als verdoppelt und könnte laut Prognosen von Bloomberg und Morningstar bis 2030 auf über eine Billion Euro steigen.
Die drei ETFs im Einzelnen:
- Oddo BHF Global Equity Active UCITS ETF: Global diversifizierte Aktienstrategie mit dynamischer Allokation nach Regionen, Sektoren und Anlagestilen
- Oddo BHF US Equity Active UCITS ETF: US-Aktienstrategie, basierend auf über 20 Jahren Erfahrung
- Oddo BHF Global Balanced Allocation Active UCITS ETF: Multi-Asset-Portfolio mit Allokation über verschiedene Anlageklassen (Aktien, Anleihen, Währungen, Rohstoffe) ohne festen Anlegeschwerpunkt mittels Auswahl von ETFs und ETCs