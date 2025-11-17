Der defensive Mischfonds Oddo Polaris Moderate wird 20. Im Interview erklärt Fondsmanager Peter Rieth unter anderem, warum bei ihm Qualitätsaktien statt Anleihen im Fokus stehen.

Peter Rieth managt den Oddo Polaris Moderate seit dem 1. April 2007 - und hatte mit der Finanzkrise direkt seine Feiertaufe.

DAS INVESTMENT: Herr Rieth, 20 Jahre Oddo Polaris Moderate – wie definieren Sie die Kernphilosophie dieses Produktes?

Peter Rieth: Wir haben in der Vergangenheit relativ gut abgeschnitten, vor allem im Vergleich zu Mitbewerbern. Deswegen existiert der Oddo Polaris Moderate (ISIN: DE000A0D95Q0) auch heute noch und ist von einigen Millionen auf inzwischen 1,5 Milliarden Euro gewachsen. Was uns unterscheidet: Unsere Philosophie ist stark aktienorientiert. Das ist für einen defensiven Mischfonds unüblich, da hier normalerweise deutlich mehr Anleihen als Aktien im Portfolio sind. Durch meinen Werdegang bin ich aber eher aktiengeprägt. Die Wertentwicklung kommt hauptsächlich aus den Aktienanlagen, obwohl diese nur den kleineren Teil ausmachen. Auf der Anleihenseite sind wir dagegen konservativ und sehen das als Ausgleich zu den Risikopositionen der Aktienseite.

Können Sie noch konkretisieren, was das für den Fonds bedeutet?

Rieth: Wir legen sehr viel Wert auf die Aktienauswahl und selektieren mit unserem Investmentansatz vor allem Qualitätstitel, die wir dann möglichst lange im Portfolio halten. Wir verfolgen auf beiden Seiten einen Benchmark-fernen Ansatz und versuchen, möglichst die Gewinner von morgen im Portfolio zu haben. Das Langfristige wird oft unterschätzt: Wenn Sie Firmen länger im Depot halten, haben Sie die Chance, dass diese nicht nur 10 oder 20 Prozent zulegen, sondern sich auch mal verdoppeln, verdreifachen oder verfünffachen. Im besten Fall wie bei Microsoft, die wir seit 2013 im Portfolio haben, verzwanzigfachen sie sich. Das sind mögliche Homeruns, die uns dabei helfen vielleicht etwas besser abzuschneiden als Mitbewerber.

Sind diese Positionen denn irgendwie gedeckelt?

Rieth: Natürlich lassen wir die nicht laufen. Wenn ein Wert 20-fach gestiegen ist, heißt das nicht, dass wir eine extrem große Position haben. Wir verkürzen die Position kontinuierlich, damit wir kein Klumpenrisiko bekommen. Aber wichtig ist die langfristige Philosophie.

Nach welchen Kriterien wählen Sie Anleihen aus?

Rieth: Die Anleihen dienen der Stabilität - weniger Risiko, aber gute Qualität. Was uns aktuell hilft: Wir haben den Schwerpunkt bei Unternehmensanleihen und nicht bei Staatsanleihen. Die Unternehmensanleihen haben sich sehr gut entwickelt, nicht nur dieses und letztes Jahr, sondern auch langfristig. Wir sind dadurch weniger anfällig bei Krisen auf Staatsebene, wie wir sie letztes Jahr in Frankreich oder hier in Deutschland gesehen haben, als die Renditen stark gestiegen sind nach der Ankündigung des großen Infrastrukturpakets.

Wie ist derzeit die Aufteilung? Der Aktienanteil ist maximal 40 Prozent?

Rieth: Da waren wir eigentlich nie. Wir waren nur kurz bei 38 Prozent, das war vor zwölf Jahren, als Mario Draghi mit seinem „Whatever it takes“-Versprechen den Euro rettete hat. Da sind wir fast all-in gegangen. Im Schnitt liegen wir seit Auflage bei 25 Prozent, aktuell sind wir bei 27,5 Prozent. Das ist auch sinnvoll, weil sich die Aktienmärkte trotz vieler schlechter Makronachrichten und politischer Nachrichten ziemlich gut entwickeln. Der Rest sind Anleihen mit etwa 65 Prozent, wir haben noch 5 bis 7 Prozent Cash und 3 Prozent Goldzertifikate.

Gold ist also auch dabei?

Rieth: Wir dürfen bis zu 10 Prozent alternative Anlagen hinzufügen. Wir haben in den letzten 20 Jahren nicht durchgehend in Gold investiert, sondern nur als taktische Beimischung. Aber seit Corona halten wir Gold permanent im Portfolio. Gold ist gerade bei defensiven Mandaten ein wichtiger Bestandteil – es ermöglicht ein ganz anderes Risikomanagement. Wenn es kriselt, ist Gold eigentlich unverzichtbar für defensive Anleger.

Wie gehen Sie mit Marktschwankungen um? Nutzen Sie Instrumente zur Absicherung?

Rieth: Kommt darauf an, wo wir stehen. Wenn wir denken, es könnte schwieriger werden, versuchen wir uns im Vorfeld abzusichern. Dann nutzen wir Put-Optionen. Das machen wir gerne antizyklisch - wenn die Sonne noch scheint, ziehen wir schon die Regenjacke an. Dann sind Absicherungen kostengünstig. Wenn das Ereignis nicht eintritt - was meist der Fall ist - verschenken wir nicht viel Performance.

Was passiert, wenn Sie eine Krise nicht antizipieren können?

Rieth: Als Trump im April seine Zölle ankündigte, konnten wir nicht mehr reagieren. Dann ist unsere Strategie: nicht den Kardinalfehler der Geldanlage machen und aus Angst zu Tiefpreisen verkaufen, sondern antizyklisch agieren. Es ist wichtig, wenn es zu starken Verlusten kommt, die Chancen für ebensolche oder höhere Gewinne zu nutzen. So sind wir Anfang April vorgegangen, als die Kurse drei, vier Tage gefallen sind. Einige Titel wie Broadcom oder TSMC gaben über 30 Prozent nach. Wir haben dann aufgestockt und konnten an der Erholung deutlich profitieren.

Peter Rieth Peter Rieth ist seit 2007 Portfoliomanager bei Oddo BHF Trust. Seine Karriere in der Finanzbranche begann mit einer Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Hessischen Landesbank. In der Folge studierte er Finanzwesen an der Fachhochschule Trier mit dem Abschluss als Diplom-Betriebswirt und absolvierte ein Auslandsstudium mit Master-Abschluss in International Banking und Financial Studies an der University of Southampton. Darüber hinaus ist Rieth Chartered Financial Analyst (CFA). 1995 begann er seine berufliche Laufbahn als Börsenhändler für Optionen mit einem eigenen Handelslimit bei der BHF-Bank. Ab 2001 war er als Buy-Side-Analyst für die Sektoren Automobile, Industrie und Bau zuständig, bevor er ins Portfoliomanagement wechselte.

Wie erklären Sie das Ihren risikoaversen Anlegern bei längeren Absturzphasen?

Rieth: Unsere Klientel sind defensive deutsche Sparer, die sehr risikoavers sind. Für manche sind schon 2 Prozent Verlust mit einem defensiven Produkt zu viel. Risikomanagement ist zentral. Wir können nicht alle Krisen vorhersehen, aber bei der Aktienauswahl achten wir darauf, uns nicht zu sehr zu exponieren. Die Aktienauswahl ist die erste Stufe des Risikomanagements.

Können Sie ein Beispiel geben?

Rieth: Wir mögen keine Unternehmen, die stark von der Konjunktur abhängen oder in wettbewerbsintensiven Umfeldern agieren - wie Autobauer. Wir mögen auch keine Unternehmen, die von vielen externen Faktoren abhängen, viele Rohstoffe kaufen oder von wenigen Produkten abhängen. Wir versuchen eher ausgeglichene, stabile Unternehmen mit wenig Reibungspunkten zu kaufen, oft Dienstleister. Die sind deutlich immuner als ein Chemiekonzern. Deswegen haben wir auch keine Bankaktien im Portfolio - da kann sich über Nacht eine Krise einstellen, wie 2023 bei der Silicon Valley Bank.

Wie passen Sie die Allokation an das aktuelle Marktumfeld an?

Rieth: Die Zollpläne Donald Trumps sind seit Jahren bekannt. Wir haben unser Portfolio durchforstet und festgestellt, dass wir in dieser Hinsicht ziemlich resilient sind. Einzig auf der Pharmaseite haben wir Roche nach Bekanntgabe der Zölle und der Ankündigung Trumps, die Medikamentenpreise zu regulieren, verkauft. Da die Medikamentenpreise in den USA extrem hoch und profitabel sind, sahen wir das als Risiko.

Auf welche Trends setzen Sie derzeit?

Rieth: Wir setzen schon seit 2023 stark auf das Thema künstliche Intelligenz. Jüngst haben wir zwei neue Trends aufgegriffen: Kryptowährungen und autonomes Fahren. Bei Krypto war die Gesetzgebung zu Stablecoins in den USA ausschlaggebend. Bitcoin kommt für unseren Ansatz nicht in Frage, aber Stablecoins sind ein interessantes Modell. Hiervon profitieren Unternehmen wie zum Beispiel Coinbase, in die wir investiert haben.

Schon heute entfällt in Städten wie San Francisco ein Viertel aller Taxifahrten mit auf autonome Fahrzeuge. In diesem Trend sind Technologiekonzerne wie Alphabet und Uber aktiv. Auf der anderen Seite haben wir AI-Verlierer wie Adobe Systems oder IT-Dienstleister wie Accenture reduziert.

Was ist aktuell Ihre größte Position?

Rieth: Amphenol - das war bis vor kurzem eine relativ unbekannte Firma. Sie arbeiten intensiv mit Nvidia zusammen. Die Chips von Nvidia müssen zu einem neuronalen Netz verbunden werden, und da brauchen sie Hochleistungssteckverbindungen von Amphenol. Die sind Marktführer, und dieser Geschäftsbereich wächst extrem. Aber auch Broadcom als Nvidia-Ersatz, TSMC oder Microsoft sind hochgewichtet.

Das klingt für einen defensiven Mischfonds sehr growth-orientiert.

Rieth: Das ist unser Ansatz. Früher kamen viele Kollegen bei defensiven Mischfonds mehr von der Rentenseite. Die sich auf Anleihen konzentriert und haben bei Aktien von jedem Sektor etwas gekauft. Das war völlig anders als bei uns. Aktien eröffnen langfristig höhere Ertragschancen, insbesondere wenn Sie auf Qualität achten. Mit Aktien verdienen Sie im Schnitt 8 Prozent jährlich, mit einer guten Anleihe vielleicht 3 Prozent. Wir selektieren nur 35 Titel und das mit Überzeugung. Wenn ich mit Kunden spreche, wollen die auch wissen, was ich da mache. Dann erzähle ich von Amphenol, und sie sagen: Von der Firma habe ich noch nie gehört, aber die Ergebnisse sprechen für sich.

Gab es je Überlegungen, den Fonds offensiver aufzustellen?

Rieth: Nein, die konservative Kundschaft war immer das A und O. Mein Vater ist mein Musterkunde - er ist 87, aber war auch vor 20 Jahren konservativ. So möchte ich das Mandat für konservative Kunden führen. Ich will nicht unter dem Anstrich „konservativ“ zu risikoreich werden. Der Kunde erwartet Wahrheit und Klarheit. Die Grundphilosophie wurde nie geändert und sollte auch nicht geändert werden.

Seit wann managen Sie den Fonds?

Rieth: Seit 1. April 2007. Mein Vorgänger hatte ihn nur kurze Zeit gemanagt. Ich war damals Analyst und habe gesagt: Ich kann es probieren. Aber ich hatte keine Ahnung, wie man Fonds managt – learning by doing. Dann kam die Feuertaufe mit der Finanzkrise, aber da haben wir uns sehr gut geschlagen mit der antizyklischen Entscheidungsweise.

Wie gehen Sie mit Fehlentscheidungen um?

Rieth: Man lernt vor allem aus Fehlern. Wenn man aus Fehlern lernen will, muss man sie ehrlich analysieren und sagen: Ich habe den Fehler gemacht, nicht der Analyst oder andere. Als Portfoliomanager müssen Sie damit leben, viele Fehler zu machen. Von zehn Entscheidungen sind wahrscheinlich drei falsch, und nur fünf oder sechs sind richtig. Man muss jeden Morgen neu aufstehen.

Können Sie ein aktuelles Beispiel nennen?

Rieth: Novo Nordisk. Bei 450 dänischen Kronen dachten wir, jetzt kann man es wieder kaufen. Jetzt ist die Aktie bei 310 Kronen. Vor einigen Wochen gab es dann eine Gewinnwarnung, weil US-Apotheken die Preise mit selbstgemachten Abnehmmitteln aus China unterbieten. Das haben wir total unterschätzt. Wir haben innerhalb von drei Monaten 30 bis 40 Prozent des Einsatzes verloren. Man macht immer wieder Fehler, aber man muss trotzdem versuchen, neu zu denken.

Wie war 2022 für Sie?

Rieth: 2022 war das allerschlimmste Jahr. Wir waren zwar vorsichtig aufgestellt, aber haben trotzdem stark verloren. Auf der Anleihenseite waren wir vorsichtig, hatten relativ viel in der Kasse, weil die Zinsen so niedrig waren. Damals herrschte die Erwartung vor, dass die Zinsen niedrig bleiben. Da haben sich alle getäuscht. Das war das schlimmste Jahr, und es hat relativ lange gedauert, bis wir die alten Höchststände wieder erreicht haben.

Haben Sie damals Anlegergelder verloren?

Rieth: Ich hatte erwartet, dass nach so einer Wertentwicklung viele abspringen. Da gab es sicherlich Abflüsse, aber auch Zuflüsse, und unterm Strich haben wir nicht viel verloren. Die Kunden haben uns die Stange gehalten, weil es auch viele Wettbewerber gab, die schlechter abgeschnitten haben.

Was waren die schönsten und schwierigsten Momente?

Rieth: Krisen gab es einige – Finanzkrise, Euro-Krise 2011, 2016 als Trump Präsident wurde, 2018 die Rohstoffkrise. Man hat alle zwei, drei Jahre große Themen. Die schönen Momente sind, wenn man die Bestätigung bekommt, dass die Aktienauswahl gut läuft. Ein besonders schöner Moment war, als der Fonds die eine Milliarde erreichte – da habe ich mich gefreut wie ein kleines Kind.

Wann war das?

Rieth: Das war vor fünf, sechs Jahren. Ausgehend von den 40 Millionen Euro, mit denen ich startete, zu erleben, dass so viele Menschen uns ihr Geld anvertrauen - das war einer der schönsten Momente.