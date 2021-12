Oddo: Von Frankreich nach Frankfurt

Nicht nur die Deutsche Bahn bietet eine direkte Verbindung von Paris nach Frankfurt: Auch die französische Vermögensverwaltung Oddo Asset Management hat jetzt eine Niederlassung in Frankfurt. Von der neuen Filiale aus wird Evelyn Muth das Deutschland- und Österreichgeschäft des Vermögensverwalters leiten.Oddo arbeitet seit fünf Jahren mit deutschen Kunden zusammen. Mit der Eröffnung der neuen Filiale wollen die Franzosen ihre Präsenz auf dem deutschen Markt ausbauen. Die Vermögensverwaltung ist Teil der Bankengruppe Oddo & Cie und verwaltet zurzeit 11,2 Milliarden Euro. Neben dem Stammsitz in Paris und der neuen Filiale in Frankfurt unterhält das Unternehmen Vertretungen in Zürich, Mailand und Dubai.Evelyn Muth hat über 20 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung. 17 Jahre leitete sie den Vertrieb von Fidelity Investments in Deutschland und Luxemburg. Zugleich lehrt die gebürtige Salzburgerin an der Frankfurt School of Finance and Management.