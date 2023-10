Nach Zinsanstieg Vergleich 1980 vs. 2023: Sind Wohnimmobilien heute günstiger als früher?

Trotz des Zinsschocks träumen viele Deutsche weiter vom Eigenheim. Das zeigte im Frühjahr eine Studie des Nachrichtenmagazins „Spiegel“. Demnach würden 32 Prozent gern ein Haus kaufen, 23 Prozent in einem eigens gebauten Haus leben und 14 Prozent träumen von einer Eigentumswohnung. Insgesamt könne sich mehr als die Hälfte vorstellen, in den kommenden zehn Jahren eine Immobilie zu kaufen. Die Studie ist aus dem Jahr 2023, wohlgemerkt. Sie entstand also in Zeiten, in denen Baufinanzierungen nach Jahren nahe der Nulllinie wieder an der Vier-Prozent-Zinsen-Marke kratzten.

Das größte Hemmnis zwischen dem Traum vom Reihenhäuschen und der Wirklichkeit sehen die Befragten bei den Finanzen. Schließlich sind die Baukosten in den vergangenen Jahren explodiert und Kredite deutlich teurer geworden.

Doch ist ein Eigenheim heute wirklich kostspieliger als früher? Diese Frage beschäftigt Experten seit einigen Monaten. Manche sagen ja, andere nein. „Statista“ nutzt den OECD-Erschwinglichkeitsindikator für Wohnimmobilien, um diese Frage zu beantworten.

Immobilien sind im Verhältnis günstiger als früher

Die Erschwinglichkeit von Wohnimmobilien ist ein zentraler Indikator für die wirtschaftliche Gesundheit einer Nation. Der OECD-Erschwinglichkeitsindikator bietet hierfür eine verlässliche Messgröße. Er misst, wie günstig Wohnimmobilien im Verhältnis zum verfügbaren Haushaltseinkommen sind. Und tatsächlich liegt dieser Wert mit 116,3 Punkten im zweiten Quartal 2023 deutlich unter den 171,2 Punkten im ersten Quartal des Jahres 1980.

Der Indikator berechnet sich aus den nominalen Immobilienpreisen, geteilt durch das nominale verfügbare Haushaltsnettoeinkommen pro Kopf. Im betrachteten Zeitraum ist das verfügbare Haushaltsnettoeinkommen deutlich stärker gestiegen als die Immobilienpreise. Ein niedrigerer Indikatorwert deutet demnach auf eine erhöhte Erschwinglichkeit hin.

Ausgeklammert sind davon die Zinsen. Neben den Immobilienpreisen, den Baukosten und dem Haushaltseinkommen beeinflussen auch sie, ob man sich eine Immobilie leisten kann oder nicht. Zumal die Zinsen in den vergangenen zwei Jahren rasant gestiegen sind. Allerdings befinden sie sich verglichen mit den 1980er Jahren derzeit noch immer auf niedrigem Niveau.

Insgesamt ist der durchschnittliche Immobilienkauf in Deutschland damit günstiger als noch vor rund 40 Jahren.