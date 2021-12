Öko, Öko, Öko: Ökoworld benennt Fonds um

Die Fondsgesellschaft Ökoworld Lux hat ihre gesamte Fondspalette umbenannt. Künftig tragen alle fünf Produkte den Zusatz Ökoworld ganz vorn im Namen. So heißt der Ökovision ab sofort Ökoworld Ökovision Classic (WKN: 974 968).Mit verändertem Namen präsentieren sich auch der Ökoworld Trend Bonds (WKN: A0B LJX) und der Ökoworld Ökotrend Stocks Europe (WKN: A0B LJV). Die beiden neuesten Produkte Ökoworld Klima (WKN: A0M X8G) und Ökoworld Ökovision Europe (WKN: A0M X8J) tragen den Namensbestandteil bereits seit ihrer deutschen Vertriebszulassung am 18. Oktober 2007.Ökoworld hat seine Fondsmarke mit dem Firmennamen vereinheitlicht, um sich klarer von anderen Anbietern abzugrenzen. Zudem will die Gesellschaft damit den speziellen Anlageprozess nach dem Ökoworld-Prinzip betonen.