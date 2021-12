Svetlana Kerschner 31.08.2016 Lesedauer: 3 Minuten

Ökofonds-Pionier wird 70 Alles Gute, Alfred!!

Hausbesetzer-Szene in Düsseldorf, Anti-Atomkraft-Widerstand in Gorleben, Ausbildung zum Kindergärtner und viele Jahre in der Finanzbranche - Alfred Platow blickt auf ein bewegtes Leben zurück. Am 28. August ist der Ökoworld-Chef 70 Jahre alt geworden. DAS INVESTMENT gratuliert.