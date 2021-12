Ökonom Eichengreen Börse unterschätzt Positiveffekt von Ölpreis

Die weltweiten Märkte blenden derzeit die positiven Effekte des niedrigen Ölpreises nahezu vollständig aus. Diese Meinung vertrat der Ökonom Barry Eichengreen in einem Gespräch mit Bloomberg News in Moskau. Eichengreen ist Professor der Universität Kalifornien in Berkeley. „Dieser Ölpreis mag schmerzhaft sein für die Förderer. Aber ich bin überzeugt, sie sind für die Welt als Ganzes positiv, und das macht die derzeitige negative Reaktion der Märkte nur noch überraschender", sagte er. Rohöl wird derzeit auf dem niedrigsten Niveau seit zwölf Jahren gehandelt und fällt derzeit in der dritten Woche in Folge.Insbesondere sorge der Ölpreis für mehr Geld bei den Verbrauchern, und sei deshalb insbesondere eine gute Nachricht für Europa, aber auch in den USA. „Der Druck von der Versorgungsseite drückt derzeit die Ölpreise wirksam. Für das Wachstum ist das meiner Ansicht eine gute Sache, auf jeden Fall keine schlechte", sagte Eichengreen. Das mag sich in Gegenden wie Texas oder North Dakota nicht so anfühlen, fügte er an.