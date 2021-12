Ökorenta mit neuer Vertriebsdirektorin

In ihrer Funktion als Vertriebsdirektorin des Spezialisten für ethisch-ökologische Kapitalanlagen und Versicherungen Ökorenta unterstützt Berghoff die Vermarktung der geschlossenen Fonds der Gesellschaft. Speziell ist sie zuständig für die Betreuung der Vertriebspartner in der Region Nord. Darüber hinaus begleitet sie die Aktivitäten der Ökorenta Finanz AG im Bereich der nachhaltigen Versicherungsprodukte.Vor ihrem Wechsel zu Ökorenta war Berghoff in leitender Funktion unter anderem für die Allianz Versicherungs-AG und die HCI Hanseatische Capitalberatungsgesellschaft tätig.