Ökovision Sustainability Leadership Award: And the winner is…

Zum ersten Mal hat Ökoworld die Ökovision Sustainability Leadership Awards verliehen. Die Investmentgesellschaft ist die einzige Europas, die ausschließlich nachhaltige Fonds im Angebot hat. Im Hotel Hyatt Regency im Düsseldorfer Medienhafen wurden die neun Gewinner ausgezeichnet und gefeiert. DAS INVESTMENT und das private banking magazin waren Medienpartner. „Die Auszeichnungen sollen für die neun Unternehmen Bestätigung und Ansporn sein, weiterhin einen wertvollen Beitrag zur Ökologisierung der Wirtschaft und einer nachhaltigen Entwicklung zu leisten“, heißt es von Ökoworld.Ausgewählt wurden die vorbildlichen Unternehmen vom Anlageausschuss des globalen Aktienfonds Ökovision Classic (WKN: 974968). Der Ausschuss besteht aus 11 unabhängigen Experten aus der Welt der Nachhaltigkeit . Auf ihrer jüngsten Sitzung haben sie diejenigen Unternehmen bewertet und ausgewählt, die ihnen am würdigsten erschienen. Der Abstand zum Zehntplatzierten war dabei einfach zu groß, um noch einen weiteren Award zu verleihen.Als Preis bekam jeder Gewinner Geschenke von Oxfam Unverpackt im Wert von 1.000 Euro. Sie stehen symbolisch für eine Spende, mit der die Arbeit der Hilfs- und Entwicklungsorganisation Oxfam Deutschland unterstützt wird.ist einer der weltweit größten Produzenten homöopathischer Arzneimittel. „Durch das Angebot homöopathischer Arzneimittel trägt Boiron deutlich zur Stärkung der Rolle der Homöopathie und des Gesundheitsbewusstseins der Menschen bei“, heißt es von Ökoworld. In verschiedenen Forschungsprojekten entwickele die Firma zudem neue, die Gesundheit der Menschen unterstützende, homöopathische Produkte.ist eines der führenden Unternehmen für den Bau und die Entwicklung von Immobilien in Schweden. Seit 2008 werden alle Wohnungen nach einem eigenen Niedrigenergiestandard gebaut, der deutlich unter den gesetzlichen Anforderungen in Schweden liegt. „Damit trägt JM dazu bei, dass der Energieverbrauch durch das bewohnen der Häuser deutlich gesenkt werden kann“, heißt es von Ökoworld. Ein wichtiger Faktor, um den Verbrauch fossiler Energieträger langfristig zu senken.versorgt die Bevölkerung im Osten Manilas mit Wasser und entsorgt ihr Abwasser. Die Firma stellt damit die Trinkwasserversorgung von 6,1 Millionen Menschen auf den Philippinen sicher. 23 Prozent der Bevölkerung, die Manila Water beliefert, lebt in Armenvierteln ohne vorhandene Infrastruktur.produziert Körperpflegeprodukte und Kosmetik auf Basis natürlicher Inhaltsstoffe. In seinem Segment ist das Unternehmen Marktführer in Brasilien. Natura kooperiert mit lokalen Gemeinschaften, vor allem aus der Amazonasregion. Diese gewinnen die Inhaltsstoffe, ohne dabei den Lebensraum zu zerstören, der sie umgibt. Zudem ermöglicht die Geschäftsbeziehung zu Natura Cosmétics ein geregeltes Einkommen. Die Produkte tragen zum Erhalt der biologischen Vielfalt Brasiliens und der Weitergabe des Wissens innerhalb der lokalen Gemeinschaft bei.ist ein international führender Hersteller von hydraulischen Hebe- und Ladesystemen. Sie erleichtern das Auf- und Abladen schwerer Lasten und gestalten dadurch die Nahtstellen in der Transportkette effizienter und einfacher. Palfinger ist Vorreiter in der umweltfreundlichen Gestaltung des Herstellungsprozesses, heißt es von Ökoworld. So werden beispielsweise recycelter Stahl- und Aluminiumschrott für neue Produkte, wasserbasierte Lacke und biologisch abbaubare Hydrauliköle verwendet.ist ein japanischer Hersteller von Fahrradkomponenten. Das Unternehmen ist immer wieder treibende Kraft von Innovationen bei Fahrradgangschaltungen, die anschließend massentauglich werden. Mit seinen Produkten fördere Shimano nachhaltige Mobilität weltweit, heißt es von Ökoworld.ist Marktführer im Bereich der Wechselrichter für Solaranlagen. Damit wird der durch Sonnen- oder Windenergie erzeugte Gelichstrom in Wechselstrom umgewandelt und kann so in das Stromnetz eingespeist werden. Mit den Produkten leistet die deutsche Firma einen wichtigen Beitrag zur Energiewende, der Umstellung von fossiler auf erneuerbare Energie, heißt es von Ökoworld.ist die weltweit größte Kette von Naturkostläden. Die US-Firma bietet eine große Produktvielfalt, hat zudem eigene Verteilzentren und Bäckereien sowie eine eigene Kaffeerösterei. Whole Foods informiert außerdem über die Anbau- und Zertifizierungsstandards der verkauften Lebensmittel.ist eine der größten Privatbanken Indiens und bietet Bankdienstleistungen zur Grundversorgung an, vor allem für kleine und mittlere Unternehmen sowie kleine landwirtschaftliche Betriebe. Zudem hat sie Mikrofinanzdienstleistungen im ländlichen Indien im Angebot. Die Yes Bank erreicht viele Menschen, die vorher keinen Zugang zu regulären Bankdienstleistungen hatten und unterstützt so die Armutsbekämpfung in Indien.