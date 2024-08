In der Finanzbranche gewinnt das Thema Engagement bei nachhaltigen Investments zunehmend an Bedeutung. Der kürzlich veröffentlichte „Ökoworld Engagement-Report 2023“ bietet einen Einblick in diese Entwicklung und zeigt, wie ein etablierter Anbieter nachhaltiger Fonds seine Engagement-Strategie konkret umsetzt.

Im vergangenen Jahr führte Ökoworld 217 Engagement-Aktivitäten durch, darunter 156 Unternehmensdialoge und 60 Unternehmensbesuche. Diese Aktivitäten erstreckten sich über verschiedene Regionen und Branchen, von Technologieunternehmen in den USA bis zu Konsumgüterherstellern in Asien.

Die Ergebnisse dieser Bemühungen sind differenziert zu betrachten. Bei 39 Prozent der abgeschlossenen Unternehmensdialoge wurde ein positiver Einfluss auf die Nachhaltigkeitsbewertung der Unternehmen festgestellt. Im Rahmen der CDP Non-Disclosure Kampagne konnte Ökoworld laut eigener Aussage 20 Prozent der kontaktierten Unternehmen zur Offenlegung ihrer Umweltdaten bewegen.

Menschenrechte in China und Ethik bei KI

Verena Kienel, Leiterin der Nachhaltigkeitsforschung bei Ökoworld, erklärt den Ansatz: „Uns ist wichtig den Unternehmen zu signalisieren, dass ihre Informationen für uns relevant sind und letztlich unsere Investmententscheidung beeinflussen.“

Der Report hebt auch aktuelle Herausforderungen hervor. So widmete Ökoworld besondere Aufmerksamkeit den Themen Menschenrechtsrisiken in China sowie Ethik in der künstlichen Intelligenz.

Die vergangenen zwei Jahre waren für Ökoworld herausfordernd. Zum einen veränderte das börsennotierte Unternehmen die interne Struktur und trennte sich von Gründer Alfred Platow. Zum anderen verzeichnete es Abflüsse. Katrin Hammerich, Mitglied des Vorstands, sagte dazu im Mai: „2022 und 2023 waren für Ökoworld schwierige Geschäftsjahre. Dennoch konnten wir das verwaltete Vermögen in den Ökoworld-Fonds bei 3 Milliarden Euro stabilisieren, aktuell liegt es bei 3,2 Milliarden Euro."