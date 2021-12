Ökoworld erweitert Research-Teams für nachhaltige Investments

Lena Keul und Sebastian Leins verstärken das Nachhaltigkeitsresearch-Team der Versiko-Tochter Ökoworld.Keul studierte internationale Volkswirtschaftslehre mit Spezialgebiet Südamerika und arbeitete in Brasilien in der Mikrokreditvergabe, mit Landlosen und in Fortbildungs- sowie Notunterkünften in Slums.Leins ist studierter Wirtschaftswissenschaftler. Seine Schwerpunkte liegen im Umweltmanagement und der Unternehmensethik. Vor seinem Wechsel zu Ökoworld war er als Analyst beim Fonds-Shop Metzingen beschäftigt.Keul und Leins berichten an den Leiter des Research-Teams, Karl-Heinz Brendgen. Dieser baute das Team zusammen mit Ökoworld- und Versiko-Gründer Alfred Platow auf.Das Team des Sustainability Research überprüft die für das jeweilige Anlageuniversum der Ökoworld-Fonds in Frage kommenden Unternehmen.Dafür werden in der Nachaltigkeitsanalyse stufenweise über spezielle Filter Titelprofile für den elf-köpfigen unabhängigen Anlageausschuss erstellt, der für die Ökovision-Fonds über die Aufnahme von Unternehmen in das Anlageuniversum entscheidet.Bei den Themenfonds Ökoworld Klima und Ökoworld Water for Life werden Brendgen und sein Team durch einen wissenschaftlichen Fachbeirat unterstützt.