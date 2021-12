Ökoworld-Fonds jetzt auch mit Garantie

Die Fondsgesellschaft Ökoworld bietet ihren ersten Garantiefonds an: Den Aktienfonds Ökoworld Ökovision Classic (WKN: 974968) gibt es künftig auch als Variante mit 100-prozentiger Kapitalgarantie. Er heißt Ökovision Garant (ISIN: LU0332822906) und ist aktuell in Luxemburg aufgelegt.Die Laufzeit des neuen Garantiefonds beträgt 12 Jahre. Im Jahr 2020 verspricht die Fondsgesellschaft, Anlegern mindestens den investierten Betrag zurückzuzahlen. Am ersten Werktag jeden Monats werden die aktuellen Höchststände abgesichert. Nur der 5-prozentige Ausgabeaufschlag ist futsch, wenn der Aktienfonds in während der kommenden zwölf Jahre laufend an Wert verliert.Die Vertriebszulassung in Deutschland wird im nicht vor April erwartet. Die jährliche Verwaltungsgebühr beträgt 1,76 Prozent.