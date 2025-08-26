Ökoworld hat einen neuen Vertriebsdirektor Süd verpflichtet. Er verantwortet künftig Bayern und Baden-Württemberg und betreut dort Banken sowie freie Vermittler.

Er geht zum Vertrieb von Ökoworld.

Ökoworld hat Dennis Reichmann als neuen Vertriebsdirektor Süd verpflichtet. Er verantwortet seit Mitte August die Regionen Bayern und Baden-Württemberg und betreut dort Sparkassen, Genossenschafts- und Privatbanken sowie freie Vermittler.

Reichmann kommt von der Dekabank und war zuvor bei Attrax Financial Services tätig. Der diplomierte Betriebswirt und zertifizierte Portfolioberater (DVFA) bringt zwölf Jahre Erfahrung aus der Investmentbranche mit. Er übernimmt die Position von Thomas Keymel, der künftig den westdeutschen Markt betreut.

Die Personalie ist Teil der 2024 neu aufgestellten Regionalstruktur des auf nachhaltige Geldanlagen spezialisierten Finanzdienstleisters. Ökoworld will damit die Kundennähe erhöhen und die Marktbearbeitung intensivieren.