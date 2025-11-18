Michael Gram-Madsen übernimmt bei Ökoworld die Leitung für künstliche Intelligenz und Innovation. Der Asset Manager will mit seiner Hilfe die digitale Transformation vorantreiben.

Ökoworld hat Michael Gram-Madsen zum Leiter KI und Innovation ernannt. Er soll die digitale Weiterentwicklung der Fondsgesellschaft vorantreiben und berichtet an Vorstandsvorsitzenden Oliver Pfeil.

Konkret ist es Gram-Madsens Aufgabe, künstliche Intelligenz in verschiedenen Bereichen des Asset Managers zu etablieren: in der Unternehmensanalyse, im Risikomanagement, in der Portfoliosteuerung sowie in Compliance-Prozessen.

Mitgründer eines KI-Start-ups

Gram-Madsen verfügt über 20 Jahre Erfahrung im Asset Management. Zuletzt war er acht Jahre als Geschäftsführer der FWU Invest tätig. Außerdem ist Gram-Madsen Mitgründer von Aivodot. Das Start-up entwickelt KI-Assistenten für Asset Manager, die mit Investmentwissen und regulatorischer Expertise ausgestattet sind.

Über Ökoworld

Ökoworld hat seinen Sitz in Hilden und gilt als Pionier im Bereich nachhaltiger Geldanlagen. Der Asset Manager investiert mit seinen Fonds und Versicherungsprodukten weltweit in Unternehmen, die sich durch ihre Produkte oder Dienstleistungen ethisch, sozial und ökologisch positiv auf die Umwelt oder die Gesellschaft auswirken.