Der Nachhaltigkeitspionier Ökoworld will massiv in künstliche Intelligenz investieren und plant die Auflegung eines ersten aktiven ETFs. Was das Haus vorhat, steht hier.

Strategischer Schwenk Ökoworld krempelt sich um und setzt auf KI

Die Fondsgesellschaft Ökoworld will sich strategisch neu ausrichten und investiert in dem Zuge massiv in künstliche Intelligenz. Wie das Unternehmen mitteilte, sollen 50 Millionen Euro in Wachstumsinitiativen fließen – mit Schwerpunkt auf KI-getriebene Innovationen.

Neue Abteilung „KI & Innovation" gegründet

Herzstück der Neuausrichtung ist die neu geschaffene Abteilung „KI & Innovation“ mit direkter Berichtslinie zum Vorstandschef. Die Leitung übernimmt der erfahrene Portfoliomanager Michael Gram-Madsen, Chef des KI-Start-ups Aivodot.

Mit Aivodot geht Ökoworld eine strategische Partnerschaft ein. Das Unternehmen ist darauf spezialisiert, KI-Assistenten mit Investment- und regulatorischer Expertise zu entwickeln.

„Wir werden Ökoworld umfassend modernisieren und weiterentwickeln“, stellt Ökoworld-Chef Oliver Pfeil in Aussicht. Das Portfoliomanagement-Team um Investmentchef Nedim Kaplan soll durch KI-basierte Tools schneller handeln können und informierte Entscheidungen treffen.

Erster nachhaltiger ETF für 2026 geplant

In der Produktentwicklung plant das Unternehmen mehrere Neuerungen: In der ersten Jahreshälfte 2026 soll ein erster aktiver und nachhaltiger ETF in den Vertrieb gehen. Zielgruppe sind vor allem jüngere Kunden und Selbstentscheider.

Parallel dazu arbeitet die Gesellschaft an einem Transformationsfonds, der in Unternehmen investiert, die sich nachweisbar auf einem Pfad zu mehr Nachhaltigkeit befinden – auch wenn sie heute noch nicht am Ziel sind.

Anlageausschuss wird neu besetzt

Eine weitere strukturelle Änderung betrifft den Anlageausschuss des Flaggschiff-Fonds Ökoworld Ökovision Classic (ISIN: LU0061928585). Diesen will Ökoworld im Januar 2026 komplett neu besetzen. Der neue Ausschuss soll diverser und mit digitalen Technologien vertrauter sein, teilt das Unternehmen mit.

Ausbau von Vertrieb und Marketing

Neben der technologischen Modernisierung verstärkt Ökoworld auch den Vertrieb. Mit Dennis Reichmann als neuem Vertriebsdirektor Süd will das Unternehmen seine Marktpräsenz ausbauen. Geplant sind Marketinginitiativen vor allem in Social Media und Community Management.

Zudem möchte Ökoworld das Privatkundengeschäft stärker in den Fokus rücken – und im Versicherungsbereich zukünftig nur noch Produkte von Anbietern führen, die den eigenen Nachhaltigkeitsstandards genügen.

Finanzielle Basis bleibt stabil

Die strategische Neuausrichtung erfolgt aus einer stabilen Position heraus, wie die Fondsgesellschaft betont. Im ersten Halbjahr 2025 erwirtschaftete Ökoworld bei einem Umsatz von 26,6 Millionen Euro einen Konzernüberschuss von 9,8 Millionen Euro. Die liquiden Mittel beliefen sich zum 30. Juni auf 139,7 Millionen Euro.

Von den verfügbaren 130 Millionen Euro Liquidität seien 40 Millionen als Reserve vorgesehen und weitere 40 Millionen für Aktienrückkäufe und Dividenden eingeplant.