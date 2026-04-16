Ökoworld wandelt zwei bestehende Produkte um und setzt dabei auf Dekarbonisierung und Multi-Asset-Strategien. Beide neuen Fonds tragen das strengste Nachhaltigkeitssiegel der EU.

Ökoworld hat zum 16. April 2026 zwei bestehende Fonds mit neuen Anlagestrategien versehen und umbenannt. Der bisherige Ökoworld Rock 'N' Roll Fonds heißt künftig Ökoworld Smart Portfolio 70, der Ökoworld Water for Life wird zum Ökoworld Global Transition.

Der Smart Portfolio 70 (ISIN: LU0380798750) ist ein aktiv gemanagter Multi-Asset-Fonds unter der Verwaltung von Fondsmanager Michael Gram-Madsen. Etwa zwei Drittel des Portfolios entfallen auf Aktien nachhaltiger Unternehmen aus dem bestehenden Ökoworld-Anlageuniversum, das verbleibende Drittel wird in Green Bonds, nachhaltige Anleihen kurzer und mittlerer Laufzeiten sowie inflationssensitive Kapitalmarktinstrumente investiert.

Der Fonds ist nach Artikel 9 der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) klassifiziert — der strengsten Nachhaltigkeitskategorie im europäischen Regulierungsrahmen. Laut Gesellschaft zählt er damit zu den wenigen Multi-Asset-Produkten in Deutschland mit dieser Einstufung.

Global Transition: Fokus auf Dekarbonisierung

Der Ökoworld Global Transition (ISIN: LU1727504786) ist ein globaler Aktienfonds, verwaltet von Fondsmanager Enrico Schön. Er investiert in Unternehmen, die den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft aktiv vorantreiben — etwa durch Investitionen in emissionsarme Aktivitäten, Verbesserungen der Energieeffizienz oder die Abspaltung CO2-intensiver Geschäftsbereiche. Auch dieser Fonds trägt die Artikel-9-Klassifizierung.

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Stefan Höhne, Leiter Wholesale Business, sagt: „Mit dem Ökoworld Global Transition bieten wir Anlegerinnen und Anlegern einen neuen Zugang zu einem noch weitgehend unerschlossenen Marktsegment, das nachhaltige Wirkung mit attraktiven Renditechancen verbindet. Unternehmen, die ihre Emissionen systematisch senken, ihre Energieeffizienz steigern oder CO2-intensive Geschäftsbereiche abspalten, sind gleich doppelt attraktiv: Sie verbessern nicht nur ihr Nachhaltigkeitsprofil, sondern reduzieren oft auch ihre Kapitalkosten und regulatorischen Risiken.“

Beide Fonds sind in Deutschland, Luxemburg, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Die Mindestanlage für Privatanleger beträgt jeweils 2.500 Euro, für die institutionelle Tranche gibt es keine Untergrenze, die VVA-Tranche des Smart Portfolio 70 setzt 250.000 Euro voraus. Die jährliche Verwaltungsvergütung liegt bei 1,76 Prozent für Retail-Tranchen und 0,94 Prozent für institutionelle Tranchen.

Vorstandsvorsitzender Oliver Pfeil ordnet die Produktneuheiten in die „Unternehmensstrategie 2030“ ein und kündigt die Integration KI-gestützter Prozesse in Risikosteuerung und Portfoliomanagement an. Konkrete Angaben zu Umsetzung oder Performancezielen macht die Gesellschaft nicht. Ökoworld verweist auf das FNG-Siegel mit drei Sternen, das alle Gesellschaftsfonds im November 2025 erhielten.