Ökoworld: Neuer Fondsmanager und Vertriebsdirektor

Felix Schnella stieg zum 1. April 2010 als Portfolio Manager in das Ökoworld -Investment-Team ein. Der Diplom-Volkswirt ist gemeinsam mit den Portfolio Managern Alexander Funk und Frank Fey am Standort Luxemburg für die Performance der nachhaltigen Fonds Ökovision Classic, Ökovision Europe, Ökovision Garant 20, Ökoworld Klima und Ökoworld Water for life zuständig.Schnella war zuvor 9 Jahre lang bei bei Allianz Global Investors und dit (Deutsche Investment-Trust Gesellschaft für Wertpapieranlagen) als Portfolio Manager für Aktien verantwortlich. Seine Schwerpunkte sind nachhaltige Kapitalanlagen und aktiv gemanagte Fonds.Ebenfalls zum 1. April 2010 startete Benjamin Sauveur als Direktor Vertrieb bei der Ökoworld Lux S.A. Repräsentanz GmbH in Hilden/Düsseldorf. Der 29-jährige Investmentprofi wird als Vertriebsleiter für das Vertriebsgebiet Hessen, Nordrhein-Westfalen und Saarland zuständig sein. Seine Kernaufgaben sind insbesondere der Ausbau bestehender und der Aufbau neuer Kundenbeziehungen für alle 8 Ökoworld-Fonds in den Sparten Vermögensverwaltung, strategische Bankpartner und Maklerpools.Sauveur war zuletzt in Frankfurt als Sales Manager bei Pictet & Cie (Europe) S.A. für den gesamten Retail Bereich verantwortlich. Neben der Akquisition neuer Key-Accounts arbeitete er an der Konzeption und Umsetzung der Retail- und Versicherungsstrategie.