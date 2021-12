Redaktion 07.08.2015 Lesedauer: 1 Minute

Ökoworld Ökovision Alexander Mozer: „Skepsis ist der beste Nährboden für steigende Kurse“

Nachhaltiges Investieren in Schwellenländern ist eine Story, die gerade erst am Anfang steht und in den kommenden Jahrzehnten rasant an Fahrt aufnehmen wird, glaubt Alexander Mozer, der neben dem Ökoworld Ökovision auch den Schwellenländer-Fonds Ökoworld Growing Markets 2.0 managt. In einem Interview auf DAS INVESTMENT.com nennt er Profiteure dieser Entwicklung.