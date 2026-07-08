Ökoworld im Porträt: Grüner wird's nicht. Oder doch? (2026)
Oliver Pfeil liest gerade den „Zauberberg“. Über tausend Seiten Thomas Mann, geschrieben vor gut hundert Jahren, über eine Welt zwischen zwei Epochen, in der die Figuren elegant debattieren, während um sie herum eine Ordnung zerbricht. Pfeil erzählt davon im Gespräch, enthusiastisch, fast beiläufig. Dass die Parallele zu dem Unternehmen, das er seit Januar 2025 als Vorstandsvorsitzender führt, ziemlich offensichtlich ist, sagt er nicht. Er muss es auch nicht.