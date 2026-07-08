Oliver Pfeil liest gerade den „Zauberberg“. Über tausend Seiten Thomas Mann, geschrieben vor gut hundert Jahren, über eine Welt zwischen zwei Epochen, in der die Figuren elegant debattieren, während um sie herum eine Ordnung zerbricht. Pfeil erzählt davon im Gespräch, enthusiastisch, fast beiläufig. Dass die Parallele zu dem Unternehmen, das er seit Januar 2025 als Vorstandsvorsitzender führt, ziemlich offensichtlich ist, sagt er nicht. Er muss es auch nicht.

Denn Ökoworld aus Hilden bei Düsseldorf steckt selbst in einer Zwischenzeit. Von mehr als vier Milliarden Euro verwaltetem Fondsvermögen Ende 2021 – dem Höhepunkt des ESG-Booms – sind noch 2,35 Milliarden geblieben. Der Umsatz sank im Geschäftsjahr 2025 um 17,6 Prozent auf 51,3 Millionen Euro. Die Fonds stecken seit Jahren in der Underperformance gegenüber einem Markt, den die amerikanischen Technologiegiganten rund um Meta, Microsoft, Nvidia und Co. dominieren.



Und über allem schwebt eine Branchenstimmung, in der das Wort Nachhaltigkeit vielen Beratern und Kunden regelrecht peinlich geworden ist.



Wer in diesen Tagen das Gespräch mit Pfeil sucht, trifft auf einen Manager, der die Problemdiagnose kennt und trotzdem ein Feuerwerk an Maßnahmen zündet, als sei Stillstand die eigentliche Gefahr. Was wahrscheinlich stimmt.

Bruch im Gründerhaus

Die Geschichte der neuen Ökoworld beginnt mit dem Ende der alten. Im August 2023 drängte der Aufsichtsrat Gründer Alfred Platow de facto aus dem Amt. In der Ad-hoc-Mitteilung war von „tiefgreifenden Meinungsverschiedenheiten“ die Rede, von einem „vorzeitigen Ausscheiden aus wichtigem Grund“ – eine für eine börsennotierte Fondsgesellschaft ungewöhnlich deutliche Sprache.

Platow hatte Ökoworld im Jahr 1975 zusammen mit Klaus Odenthal als Versicherungsmakler gegründet und über Jahrzehnte zur wohl bekanntesten Nachhaltigkeitsmarke des deutschen Fondsmarkts aufgebaut. Doch was als Generationswechsel verpackt wurde, war ein harter Bruch über Führungsstil und Unternehmenssteuerung.

Danach übernahm ein Trio: Torsten Müller, Andrea Machost und Katrin Hammerich sollten Stabilität herstellen. Doch die Übergangskonstruktion hielt nicht. Müller schied Ende 2024 aus, Hammerich folgte im April 2025. Binnen nicht einmal zwei Jahren wurde die Führungsspitze nahezu komplett ausgetauscht. Verena Kienel, seit neun Jahren im Haus und heute Leiterin des Nachhaltigkeits-Researchs, fasst die Phase nüchtern zusammen: „Solche Änderungen sind immer schwierig zu verdauen. Aber in großen Teilen war es unvermeidbar.“

Pfeil, auf die bewegte Vergangenheit angesprochen, blockt höflich, aber bestimmt ab. Zu den Hintergründen der Personalwechsel in den vergangenen Jahren will er sich nicht äußern; er sei kein Politiker, der in alten Grabenkämpfen wühle. „Wir haben einen Plan. Wir gucken nach vorne.“ Mit Platow habe er gesprochen, erzählt er, aber keinen regelmäßigen Austausch. Platow und seine Mitgründer konzentrierten sich auf ihre Aktionärsrolle. Die Verantwortung liege beim Management.

Oliver Pfeil ist Chef von Ökoworld und setzt auf neue Produkte und einen klareren Markenauftritt | Bildquelle: Ökoworld

Die neue Architektur

Pfeil ist das Gegenteil seines Vorgängers. Wo Platow polarisierte, regulierungsskeptisch auftrat und seine Mitarbeiter handschriftliche Notizen schreiben ließ, denkt Pfeil in Strategiefolien und KI-Initiativen. Er ist – das sagt er selbst nicht, aber sein Lebenslauf macht es deutlich – genau die Art Manager, die Ökoworld nie verkörpert hat: institutionell, kapitalmarktnah, produktstrategisch versiert. Bei der DWS managte er Fonds und baute ETFs mit auf, bei EB-SIM, dem nachhaltigen Asset Manager der Evangelischen Bank, steigerte er das verwaltete Vermögen auf über sechs Milliarden Euro.

Bei Ökoworld verantwortet er Strategie, Portfoliomanagement, Vertrieb an Banken und Vermittler, Kommunikation und Marketing – praktisch alles, was nach außen wirkt. Seine Vorstandskollegin Andrea Machost, die einzige verbliebene Kontinuitätsfigur aus der Übergangsphase, hält den internen Maschinenraum zusammen: Finanzen, IT, Personal, dazu das historische Privatkundengeschäft als Versicherungsmakler.

Unter dem Vorstandsduo hat Ökoworld eine zweite Führungsebene eingezogen, das Management Committee. Dort sitzen neben Pfeil und Machost unter anderem Investmentchef Nedim Kaplan, ein seit 2012 im Haus gewachsener Investmentprofi, Research-Leiterin Verena Kienel und Mathias Pianowski, der Marketing und Kommunikation bündelt.

Für den Wholesale-Vertrieb kam Anfang 2026 Stefan Höhne von Ampega. Die Botschaft ist klar: Ökoworld baut nicht mehr um einen allmächtigen Vorstandsvorsitzenden herum, sondern entlang fachlicher Kompetenzen. Das mag weniger spektakulär klingen als die alte Platow-Show. Aber Spektakel war zuletzt auch kein Wachstumstreiber.

Gegen die Sorge, ein schrumpfendes Nischenhaus könne zum Übernahmekandidaten werden – die Branche konsolidiert sich gerade im Rekordtempo, man denke an Nuveen-Schroders –, hat Ökoworld im Dezember 2025 einen unübersehbaren Pflock eingerammt. Mehrere Stammaktionäre aus dem Gründerkreis, maßgeblich Klaus Odenthal und Angelika Grote, übertrugen ihre Anteile an die neu gegründete Ökoworld Foundation, eine gemeinnützige Stiftung, die künftig mehr als 50 Prozent der Stammaktien kontrollieren soll.



Das Signal: Ökoworld ist nicht zu verkaufen. Die Stiftung sichert die Unabhängigkeit – und bindet das Haus an seine ethisch-ökologischen Wurzeln, selbst wenn sich sonst vieles ändert.

Drei Fonds, eine Idee

Und es ändert sich einiges. Im April 2026 brachte Ökoworld zwei neue Produkte an den Start: den Transformationsfonds Ökoworld Global Transition (ISIN: LU1727504786) und ein Multi-Asset-Produkt namens Smart Portfolio 70 (ISIN: LU0380798750). Für das zweite Halbjahr ist ein aktiver, nachhaltiger ETF angekündigt – der erste ETF in der fünfzigjährigen Geschichte des Hauses.



Damit vollzieht Ökoworld in wenigen Monaten eine Produktoffensive, die das alte Unternehmen in einem Jahrzehnt nicht gewagt hätte. Der Transformationsfonds bricht am deutlichsten mit der Tradition. Ökoworld war immer das Haus der reinen Lehre: Nur wer den strengen Nachhaltigkeitsfilter passierte, durfte ins Anlageuniversum. Der neue Fonds öffnet sich bewusst für Sektoren, die bisher tabu waren – Stahl, Zement, Chemie –, solange die Unternehmen auf einem glaubwürdigen Transformationspfad sind.

Verena Kienel hat mit ihrem Team dafür ein eigenes Scoring-Modell entwickelt: Bis zu 50 Punkte können Unternehmen für Klimaaspekte erzielen – zertifizierte Ziele, Emissionsreduktion, grüner Umsatzanteil. Aber daneben müssen Mindestpunktzahlen in den Bereichen Natur und Soziales erreicht werden: Biodiversität, Wasserkreislauf, Diversitätsstrategie. Wer nur beim Klima glänzt, kommt nicht rein. Und wer alles auf dem Papier erfüllt, aber keine Relevanz für die Transformation hat, auch nicht.

Verena Kienel ist seit neun Jahren bei Ökoworld – gestartet als Werkstudentin, heute Leiterin des Nachhaltigkeits-Researchs | Bildquelle: Ökoworld

Kienel erzählt, dass Ferrari theoretisch den Score bestanden hätte – E-Mobilitätsstrategie, Klimaziele, alles vorhanden. Aber Luxussportwagen braucht die nachhaltige Welt nicht. Also: abgelehnt. Salzgitter hingegen, mit seiner glaubwürdigen Grünstahl-Strategie und dem wachsenden Anteil erneuerbarer Energien, qualifiziert sich. Das Team fährt zu den Unternehmen hin, etwa nach Belgien zu Aperam, um sich ein eigenes Bild zu machen.

Der aktive ETF ist die strategisch größte Wette. Ein Aktienprodukt, global ausgerichtet, Developed und Emerging Markets, ohne Indexbindung – aktiv gesteuert, aber in der ETF-Hülle, die Neobroker und Plattformen verlangen. Pfeil, der bei der DWS gesehen hat, welche Skaleneffekte passive Produkte erzeugen können, macht keinen Hehl aus der Ambition: „Das Ziel ist nicht, das klein zu halten.“ Konkrete Volumenziele nennt er nicht; das wäre in der jetzigen Situation keine seriöse Aussage, sagt er. Aber der Business Case steht.

Stefan Höhne, Leiter des Wholesale-Vertriebs, sieht im ETF gleich mehrere Türöffner: als grüner Zwilling zum MSCI World für Vermögensverwalter, als Einstiegsprodukt für junge Selbstentscheider auf Trade Republic und Co., als Baustein für das künftige Altersvorsorgedepot.

Das Wahrnehmungsproblem

Höhne bringt eine Diagnose mit, die intern geteilt wird: Ökoworld habe kein Qualitätsproblem, sondern ein Wahrnehmungsproblem. Zu klein, zu speziell, zu nischig – so werde das Haus draußen wahrgenommen. Die Kommunikation war in den vergangenen Jahren fast verstummt: kaum Social-Media-Präsenz, wenig Pressearbeit, keine Kampagnen. Das war kein Zufall, sondern Folge des internen Umbruchs und einer alten Unternehmenskultur, in der die öffentliche Stimme vor allem dem Gründer gehörte. Kienel, die die Phase von innen miterlebte, bestätigt: „Ein kultureller Wandel gelingt nicht von heute auf morgen. Wir haben dafür etwas Zeit gebraucht.“

Auch das ändert sich. Ökoworld hat ein Rebranding durchgezogen: neuer Schriftzug, Claim und ein neues Farbschema. Parallel zu den Produktlaunches gab es Kampagnen. Höhne baut sein Team aus und sucht einen Digital-Spezialisten, der Plattformen bespielt, Webinare organisiert und die Marke dort sichtbar macht, wo die nächste Anlegergeneration unterwegs ist.

Der Vertrieb selbst steht auf drei Regionaldirektoren für Süd, West und Nord-Ost, dazu ein Innendienst mit erfahrenen Leuten – keine KI-Agenten, betont Höhne, sondern eine Petra, eine Eva, ein Frank mit 25 Jahren Berufserfahrung. Das klingt nach Boutique. Es ist Boutique. Höhne sagt das auch ganz offen: „Die Ökoworld wird immer eine Boutique bleiben.“

Die unbequeme Frage bleibt trotzdem: Reicht das Produktversprechen, um den Rückwärtstrend zu drehen? Das Flaggschiff Ökovision Classic (ISIN: LU0061928585), 1996 mit 15,4 Millionen Mark aufgelegt und heute bei rund 1,7 Milliarden Euro Volumen, lieferte zwar seit Auflage eine Rendite von rund 5,5 Prozent jährlich nach Kosten. Doch auf Fünf-Jahres-Sicht steht ein kumuliertes Plus von mageren 1,5 Prozent; das Jahr 2022 riss mit minus 30 Prozent ein Loch, das bisher nicht geschlossen ist. Pfeil erklärt das mit dem Small- und Mid-Cap-Fokus des Hauses: Solange die Magnificent Seven die Indizes dominierten, seien breite Aktienmärkte für Ökoworld kaum zu schlagen gewesen. Ob sich das Muster dreht, weiß niemand. Den Investmentansatz ändern will Pfeil trotzdem nicht.

Stattdessen setzt er auf Technologie. Ökoworld hat ein eigenes KI- und Innovationsteam aufgebaut, geleitet von dem Fünf-Sterne-Morningstar-Portfoliomanager Michael Gram-Madsen. Dazu kommt eine strategische Partnerschaft mit dem KI-Start-up Aivodot, das auf Investment- und Compliance-Anwendungen spezialisiert ist. Pfeil betont, man kaufe keine Standardsoftware ein, sondern baue eigene Tools: schnellere Datenverarbeitung, breitere Informationsbasis, automatisierte Kontroversen-Checks.

Kienel, die im Research die praktische Seite verantwortet, sieht den Nutzen von Künstlicher Intelligenz vor allem bei der Datenstrukturierung und beim Flagging – Rot, Gelb, Grün auf Basis von Rohdaten und Industrievergleichen, die bislang mühsam manuell erstellt wurden. Aber die normative Entscheidung, ob ein Unternehmen wirklich in die Ökoworld-Welt passt, will sie nicht an Algorithmen abgeben: „Diese Entscheidung bleibt bei uns.“

Wette auf morgen

Was von alledem bleibt, wenn der Staub des Umbaus sich gelegt hat? Ökoworld hat 123,7 Millionen Euro an liquiden Mitteln und keine Bankschulden. Rund 50 Millionen sollen in die Wachstumsinitiativen fließen, 40 Millionen in Aktienrückkauf und Dividende, 40 Millionen als Reserve. Das Unternehmen reagiert also nicht aus der Not, sondern aus einer Position relativer Stärke – allerdings aus einem Geschäftsmodell, das erkennbar schrumpft. Die Eigenkapitalquote liegt bei 90,1 Prozent, der Konzernjahresüberschuss bei 18,2 Millionen Euro. Im Jahr 2025 schrumpfte das verwaltete Vermögen um rund 620 Millionen Euro auf 2,35 Milliarden Euro per Jahresende. Existenzbedrohend ist das nicht. Aber die Richtung ist klar.

Meeting bei Ökoworld | Bildquelle: Ökoworld

Höhne sagt, er habe noch nie in einer Firma gearbeitet, in der die Leute so fokussiert seien. Kienel sagt, der Aufbruch fühle sich richtig an, im ganzen Unternehmen sei eine neue Klarheit und Dynamik spürbar. Pfeil sagt, dass er in drei Jahren gefragt werden will, wie Ökoworld einen so erfolgreichen ETF am Markt positioniert habe. Das ist eine ambitionierte Wette für ein Haus mit 2,5 Milliarden Euro Assets, das gegen iShares, Xtrackers und Amundi antreten will – wenn auch in einer Nische.

Ob die Wette aufgeht, entscheidet nicht Hilden allein. Es entscheidet ein Markt, in dem Nachhaltigkeit gerade wenig schick ist, Regulierung Verwirrung stiftet und ein MSCI-World-ETF für fünf Basispunkte der Defaultkauf einer ganzen Generation geworden ist. Ökoworld muss beweisen, dass die kompromisslose DNA, von der alle im Haus so überzeugt sprechen, nicht nur moralisch, sondern ökonomisch trägt – in Produkten, die der Markt kaufen will, über Kanäle, die der Markt nutzt. Die Figuren auf Thomas Manns „Zauberberg“ haben das verschlafen. In Hilden ist man zumindest aufgewacht.