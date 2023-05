„Signal für Klimaschutz“ Ökoworld will Strafen der Klimaaktivisten bezahlen

Klebe-Proteste, mit denen das Bündnis „Letzte Generation“ Straßen blockiert, haben in den vergangenen Monaten für viel Aufsehen und Diskussionen gesorgt. Gegen die Aktivisten werden häufig Geldstrafen verhängt, einzelne Bundesländer stellen den Teilnehmern die Einsätze in Rechnung.

Nachhaltigkeitspionier Ökoworld hat nun angekündigt, die Strafgebühren gegen Nachweis „zu 100 Prozent“ übernehmen zu wollen. Konsequenzen für den zivilen Ungehorsam seien grundsätzlich nachvollziehbar und wichtig für eine funktionierende Gesellschaft, so Gründer und Vorstandsvorsitzender Alfred Platow in einem Statement: „Wenn es allerdings um einen Notfall namens Klimaschutz geht, kann man dies so aus meiner Sicht nicht praktizieren.“

Ökoworld gehöre dem Klimabündnis der „Letzten Generation“ nicht an, wolle die Proteste für den Klimaschutz aber dennoch unterstützen. „Damit möchten wir ein Signal senden, wie wichtig es ist für den Klimaschutz aufzustehen, auch wenn man sich dafür hinsetzen und festkleben muss“, sagt Platow. Die Fondsgesellschaft hatte jüngst auch die Proteste gegen den Braunkohleabbau in Lützerath unterstützt.

Gründer Platow bezieht immer wieder zu Umweltthemen Stellung und beteiligt sich an Klima-Demos. Im vergangenen Jahr kritisierte er etwa die Entscheidung der EU scharf, Investitionen in neue Gas- und Atomkraftwerke unter bestimmten Bedingungen als klimafreundlich einzustufen.