Öl aus Iran überschwemmt den Markt Hedgefonds lösen Rohöl-Investments auf

Vermögensverwalter haben ihre Netto-Long-Positionen für die Sorte West Texas Intermediate in der Woche bis zum 14. Juli um 15 Prozent gesenkt. Das geht aus Daten der U.S. Commodity Futures Trading Commission hervor.

Iran ist das Land mit den viertgrößten Ölreserven in der Welt. Bereits im Dezember könnte der Iran seine Exporte aufzustocken - falls die Bedingungen des Atomabkommens eingehalten werden. Das würde zur Rekordproduktion von Saudi Arabien und dem Irak hinzukommen. Die OPEC-Länder fördern so viel Öl wie seit nahezu drei Jahren nicht mehr. "Die gesamte OPEC-Produktion geht nach oben”

“Die Produktion im Irak steigt. Saudi Arabien hat die Produktion erhöht. Die gesamte OPEC-Produktion geht nach oben”, sagte Tim Evans, Energie-Anaylst bei Citi Futures Perspective in New York, im Inteview mit Bloomberg. “Die Ausbalancierung wird jedes Mal weiter in die Zukunft verschoben, wenn die OPEC- Produktion um ein Barrel zunimmt.”

Die USA, China, Russland, Großbritannien, Frankreich und Deutschland hatten am 14. Juli eine Einigung mit dem Iran in Wien erreicht. Zu einer vollständigen Umsetzung kommt es, falls das Land seine Verpflichtungen mit Blick auf eine Begrenzung des Atomprogramms erfüllt. Bis zu 150 Milliarden Dollar an eingefrorenen Aktiva

Der Iran hat bis zum 15. Dezember Zeit, um zwölf Jahre alte Fragen zu seiner Atomwaffenfähigkeit zu beantworten. Sobald Inspektoren bestätigen können, dass der Iran sich an den Vertrag hält, darf das Land seine Exporte erhöhen, wieder an die weltweiten Finanzmärkte zurückkehren und Zugang zu bis zu 150 Milliarden Dollar an eingefrorenen Aktiva erhalten.

Das Land hat die OPEC aufgefordert, den Weg dafür zu ebnen, dass es bei Aufhebung der Sanktionen vier Mio. Barrel Öl pro Tag fördern kann - nach zuletzt 2,85 Mio. Barrel im Juni, wie aus Daten von Bloomberg hervorgeht.

Der Iran wird womöglich nach der vollständigen Umsetzung den täglichen Export innerhalb eines Jahres um 500.000 Barrel erhöhen. Das steht in einer von Clearview Energy Partners veröffentlichten Studie.