BNP Paribas Asset Management 19.10.2020 Aktualisiert am 16.11.2020 - 09:56 Uhr Lesedauer: 3 Minuten

ANZEIGE

Energiewende Öl mit ungewisser Zukunft

Die Corona-Krise hat eine Pleitewelle unter den Öl- und Gasunternehmen ausgelöst. Die jüngsten Schwankungen beim Ölpreis könnten nur ein Vorgeschmack auf das sein, was noch kommen wird, so Mark Lewis, Global Head of Sustainability Research bei BNP Paribas Asset Management.