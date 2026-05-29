Angolanische Banknoten – das Land mit 40 Millionen Einwohnern bietet Wachstum und Stabilität zum Schnäppchenpreis: Nach mehreren Jahren mit Mittelabflüssen sind die Anleger in Schwellenländern nach wie vor strukturell untergewichtet.

Die Schwellenländermärkte starteten aus einer Position der Stärke ins Jahr 2026, geprägt von höheren Realzinsen, solideren Außenbilanzen und glaubwürdigeren politischen Rahmenbedingungen.

Zwar löste der Ölpreisschock im März erhebliche Volatilitäten aus, doch das Ausbleiben allgemeinerer finanzieller Verwerfungen unterstrich die Widerstandsfähigkeit der Schwellenländeranleihen im Vergleich zu früheren Krisenphasen.

Die Anlageklasse profitiert weiterhin von sich verbessernden Fundamentaldaten in vielen Schwellenländern, gestützt durch attraktive Carry-Erträge, niedrigere Realrenditen in den USA und einen schwächeren US-Dollar.

Unsere Positionierung bleibt konstruktiv, aber selektiv: Wir bevorzugen High Yield-Staatsanleihen und ausgewählte Währungsanlagen, die von der Carry-Strategie und sich verbessernden Fundamentaldaten profitieren, während wir bei lokalen Zinsen weiterhin zurückhaltend sind, da hohe Ölpreise und Inflationsdruck in einigen Ländern Zinserhöhungszyklen auslösen könnten.

Die Schwellenländermärkte starteten aus einer Position der Stärke ins Jahr 2026. Der Ölschock im März hat zwar die Marktstimmung durcheinandergebracht, nicht jedoch den zugrunde liegenden Konjunkturzyklus. Zwar fiel die erste Reaktion heftig aus, doch das Ausbleiben größerer Marktturbulenzen, die Widerstandsfähigkeit der Kreditmärkte und die Erholung im April deuteten allesamt eher auf eine Neubewertung als auf einen zyklischen Umschwung hin, was unsere positive Einschätzung von Schwellenländeranleihen bestärkt.

Die Schulden der Schwellenländer haben seit dem Inflationsschock nach der Corona-Pandemie, den Nachwirkungen des russischen Einmarsches in die Ukraine und jüngeren geopolitischen Ereignissen wie dem „Liberation Day“ eine erhebliche Korrektur erfahren. Die Zinsen wurden angehoben, die Währungen abgewertet, die Positionen der Anleger reduziert und die politischen Entscheidungsträger haben ihre Glaubwürdigkeit wiederhergestellt.

Infolgedessen gehen die Schwellenländer heute mit höheren Carry-Erträgen, robusteren Außenbilanzen, wiederaufgebauten Währungsreserven und einer glaubwürdigeren Geldpolitik in diese Phase als bei früheren Energiekrisen. Diese stabilere Ausgangsbasis erklärt, warum der jüngste Anstieg der Ölpreise zwar zu Volatilität, aber nicht zu einer allgemeinen angespannten Lage auf den Finanzmärkten geführt hat.

Von der Disinflation bis zur Zentralbank-Reaktion

Das Jahr begann in einem günstigen Umfeld, geprägt von einem schwächeren US-Dollar, sinkenden Realrenditen in den USA und einer nach wie vor zurückhaltenden Anlegerpositionierung. Diese Kombination stützte sowohl die Devisenmärkte als auch Lokalwährungsanleihen, während Anleihen, die auf Hartwährung lauteten, von Carry-Strategien und sich verbessernden Kreditfundamentaldaten profitierten.

Dieses positive Umfeld wurde durch die Eskalation im Nahen Osten jäh unterbrochen. Die Marktreaktion verlief nach einem bekannten Muster: Die lokalen Zinskurven gaben stark nach, die kurzfristigen Zinssätze passten sich von Zinssenkungserwartungen hin zu erneuten Straffungserwartungen an, und die Währungen der Öl-importierenden Länder entwickelten sich schlechter als der Markt. An der Spitze dieser Entwicklung standen die Lokalwährungsanleihen, da sich der Fokus rasch von der Disinflation hin zu einem durch den Energie-Sektor bedingten Inflationsrisiko verlagerte. Der März erwies sich als schwierig: Schwellenländeranleihen in Hartwährung verzeichneten ihre schwächste Monatsperformance seit 2022, während die lokalen Märkte ihren stärksten Drawdown seit dem Covid-Schock erlebten.

Der Schock zeigte zudem deutliche Unterschiede innerhalb der Anlageklassen. Die Performance entwickelte sich je nach makroökonomischen Fundamentaldaten unterschiedlich: Ölexporteure schnitten besser ab als -importeure, Märkte mit hohen Realzinsen erwiesen sich als widerstandsfähiger, und die regionalen Unterschiede haben sich vergrößert. Lateinamerika und die CEEMEA-Region (Mittel- und Osteuropa, Naher Osten und Afrika) entwickelten sich besser als Asien, gestützt durch höhere Erträge aus der Carry-Strategie, günstigere Terms of Trade und in vielen Fällen glaubwürdigere politische Rahmenbedingungen, während sich Asien aufgrund geringerer Erträge aus der Carry-Strategie und einer größeren Anfälligkeit gegenüber dem Energieschock deutlich schlechter entwickelte.

Entscheidend war jedoch, was ausblieb: Weder kam es zu einem breiten Vertrauensverlust an den Märkten noch zu größeren Problemen bei Finanzierung, Währungen oder Schwellenländeranleihen. Im Vergleich zu früheren Energiekrisen reagierten die Märkte insgesamt deutlich stabiler.

Der April bestätigte diese Widerstandsfähigkeit. Als sich die geopolitischen Verwerfungen teilweise entspannten, erholten sich die Vermögenswerte aus Schwellenländern kräftig: Die Spreads bei Unternehmensanleihen gaben den Großteil ihrer Ausweitung wieder ab, und die lokalen Märkte erholten sich, da extreme Straffungsszenarien aus den Kursen ausgepreist wurden. Damit zählen die Schwellenländer, wie unten dargestellt, seit Jahresbeginn zu den Segmenten mit der besten Performance im globalen Anleihemarkt.

Jenseits des Schocks: Warum der Kreislauf intakt bleibt

Unser Basisszenario sieht keine Rückkehr zu den Verhältnissen vor dem Schock vor, sondern vielmehr ein Umfeld, das von einem anhaltenden Ölschock und erhöhter Unsicherheit geprägt ist. Die Märkte tendieren vorsichtig zu einer Entspannung, wobei sich die Schifffahrt durch die Straße von Hormus teilweise normalisiert und sich die Ölpreise auf einem hohen Niveau stabilisieren. Die Dauer des Schocks bleibt jedoch die größte Unsicherheit, sodass die Lage eher als instabiles Gleichgewicht denn als neue stabile Marktordnung beschrieben werden kann.

Vor diesem Hintergrund ist es unwahrscheinlich, dass die Schwellenländer-Zentralbanken einen umfassenden Straffungszyklus einleiten werden. Zwar erfordern Inflationsrisiken eine genaue Beobachtung, insbesondere dort, wo sich Energiepreissteigerungen rasch auf die Verbraucherpreise auswirken. Die jüngste Umkehr der Zinspolitik von Senkungen hin zu Erhöhungen in vielen Märkten erscheint anspruchsvoll, doch es könnten sich selektive und begrenzte Zinserhöhungszyklen abzeichnen. Wir gehen davon aus, dass die Zentralbanken eher taktisch vorgehen werden, um die Erwartungen zu stabilisieren, insbesondere wenn die Realzinsen niedrig und die Währungen anfällig sind oder sich der Ölpreisschock als dauerhaft erweist. Dies deutet eher auf eine gezielte Straffung als auf eine allgemeine geldpolitische Reaktion hin, wobei eine Pause weiterhin das vorherrschende Basisszenario bleibt.

Dies spiegelt eine stärkere Ausgangsbasis wider als in früheren Konjunkturzyklen. Die Realzinsen liegen deutlich höher, was einen eingebauten Puffer gegen Inflationsschocks bietet und die Notwendigkeit einer defensiven Straffung der Geldpolitik verringert. Die Außenbilanz hat sich verbessert, die Devisenreserven wurden wieder aufgebaut, und die Zentralbanken haben ihre Glaubwürdigkeit bewahrt. Zusammen bieten diese Faktoren den politischen Entscheidungsträgern mehr Flexibilität und verringern die Notwendigkeit, auf externe Schocks reflexartig zu reagieren.

Die allgemeinen Rahmenbedingungen sind weiterhin günstig. Die gesunkenen Realrenditen in den USA und ein schwächerer US-Dollar stützen weiterhin Schwellenländerwährungen und die lokalen Märkte, während die Carry-Strategie nach wie vor zu den attraktivsten Anlagemöglichkeiten im globalen Rentenmarkt zählt. In einem eher seitwärts tendierenden Marktumfeld wird dieses Ertragspolster zur zentralen Absicherung.

Die allgemeine Datenlage bestätigt diese Einschätzung. Nach mehreren Jahren mit Mittelabflüssen sind die Anleger in Schwellenländern nach wie vor strukturell untergewichtet. Sollten sich die geopolitischen Verhältnisse stabilisieren, könnte Kapital rasch zurückfließen, insbesondere in liquide Segmente mit hohen Carry-Erträgen.

Insgesamt bleibt das Marktumfeld zyklisch geprägt, doch die Renditetreiber verändern sich. Anstelle eines breiten Beta-Ansatzes setzt sich zunehmend eine selektivere Strategie durch, bei der die Carry-Strategie, Fundamentaldaten und länderübergreifende Differenzierung immer mehr in den Vordergrund rücken.

Selektives Eingehen von Risiken in einem komplexeren Umfeld

Im Laufe des Konjunkturzyklus und mit zunehmender Streuung wird die Selektion zum entscheidenden Treiber der Rendite. Trotz aller Turbulenzen haben wir unser Engagement in Hartwährungen weitgehend stabil gehalten, die Duration bei steigender Volatilität verkürzt und sie wieder aufgebaut, sobald sich die Bewertungen verbessert hatten. Das Portfolio weist nun eine Duration von rund 3,5 Jahren, eine zweistellige Rendite, ein durchschnittliches Rating von BBB- sowie eine CDS/CDX-Absicherung von etwa 25 Prozent auf.

Staatsanleihen: Vorzug für Carry-Strategien, Reformen und Asymmetrie

Bei Staatsanleihen bleiben wir gegenüber den teuersten Segmenten vorsichtig, insbesondere gegenüber Investment Grade-Anleihen mit geringen Renditen, bei denen die Spreads nur wenig Spielraum für Fehler bieten. Im Gegensatz dazu bieten Staatsanleihen mit höheren Renditen weiterhin eine attraktivere Kombination aus Zinserträgen, Bewertung und Aufwärtspotenzial, wenn die Risikoprämien nach wie vor angemessen vergütet werden.

Dies veranlasst uns, den Fokus auf Ölexporteure, reformgetriebene Entwicklungen sowie ausgewählte Notlagen oder Situationen nach einer Notlage zu richten, bei denen die Bewertungen nach wie vor deutlich ungünstigere Ergebnisse widerspiegeln als unser Basisszenario. Diese Positionierung blieb während des Schocks im März weitgehend unverändert. Zwar führten die höheren Ölpreise zu einer erhöhten Volatilität, änderten jedoch nichts an unserer Präferenz für Emittenten mit überschaubarem externem Liquiditätsprofil und Spreads, in denen bereits ein gewisses Maß an makroökonomischer Unsicherheit eingepreist war.

Neben gezielten Engagements in Angola, Ecuador, Venezuela und der Ukraine bevorzugen wir weiterhin auch Argentinien und die Elfenbeinküste. Die Länder gelten als Beispiele für Reformdynamik und eine besonders ausgeprägte wirtschaftliche Erholung.

Elfenbeinküste – Wachstum und Stabilität zum Schnäppchenpreis Die Elfenbeinküste ist nach wie vor eine der interessantesten High Yield-Anlagen. Das Wachstum liegt bei starken 6–7 % und wird durch Infrastrukturinvestitionen und die Entwicklung neuer Sektoren zunehmend diversifiziert. Die jüngsten Erdöl- und Erdgasfunde stärken die mittelfristigen außenwirtschaftlichen Aussichten, während die vom IWF unterstützte Politikgestaltung für glaubwürdige Stabilität sorgt. Dennoch bieten Eurobonds nach wie vor Renditen von über 8 %, was angesichts eines Staates, der solides Wachstum, eine moderate Verschuldung und sich verbessernde außenwirtschaftliche Puffer aufweist, unvereinbar erscheint. Diese Diskrepanz spiegelt eher politische Risikoprämien als eine fundamentale Schwäche wider und bietet damit eine attraktive Möglichkeit für Carry-Strategien und Compression-Strategien.

Argentinien – Reformdynamik trifft auf die Realität des Marktes Argentinien befindet sich im Übergang von einer Erholungsphase nach der Umstrukturierung hin zu einem glaubwürdigeren, reformgetriebenen Schuldner. Die Haushaltskonsolidierung wurde vorzeitig vorangetrieben, was zu einem seltenen Primärüberschuss geführt hat, während sich die Reserven dank eines eher orthodoxen Policy-Mix und der fortgesetzten Zusammenarbeit mit dem IWF allmählich wieder auffüllen. Obwohl Argentinien im vergangenen Jahr zu den Ländern mit der stärksten Verbesserung der Bonität in den Schwellenländern gehörte, wird das Land im Vergleich zu seinen Nachbarn weiterhin mit einem hohen Spread gehandelt, was Raum für eine weitere Spread-Einengung lässt, sobald sich die Glaubwürdigkeit des Landes festigt und sich die Anlegerpositionierung, die nach Jahren der Kapitalabflüsse noch immer gering ist, normalisiert. Über die Stabilisierung hinaus stützt die außenwirtschaftliche Entwicklung die Schuldenentwicklung. Die Energieexporte, angeführt von Vaca Muerta, nehmen rasch zu und könnten das Land zu einem strukturellen Nettoexporteur machen, während der Bergbau weiterhin anhaltende Zuflüsse ausländischer Direktinvestitionen anzieht. Zusammen mit einer robusten landwirtschaftlichen Basis fördert dies das Exportwachstum, den Aufbau von Währungsreserven und eine stärkere Zahlungsbilanz.

Devisenmarkt: Wo die Carry-Strategie, Bewertung und externe Anpassung aufeinandertreffen

Devisen bleiben im aktuellen Umfeld eine wichtige Alpha-Quelle, daher haben wir unser US-Dollar-Engagement zugunsten ausgewählter Schwellenländerwährungen reduziert, bei denen Carry-Strategien, Bewertungen und externe Dynamiken die überzeugendsten Chance-Risiko-Profile bieten, während die Widerstandsfähigkeit des globalen Wachstums trotz der jüngsten Volatilität weiterhin das allgemeine Umfeld für Schwellenländerwährungen stützt.

Quelle: Carmignac, Bloomberg, 30.04.2026

Lateinamerika bleibt für uns ein besonders attraktiver Markt. Vor allem der brasilianische Real und der mexikanische Peso stechen unter den liquiden Schwellenländerwährungen weiterhin hervor. Beide Währungen bieten vergleichsweise hohe laufende Erträge und profitieren von ausreichend tiefen und liquiden Märkten, die neue Kapitalzuflüsse gut aufnehmen können. Zudem dürften sie von einer schrittweisen Entspannung der geopolitischen Risiken profitieren.

In Brasilien wirken die hohen Realzinsen und die weiterhin günstigen Handelsbedingungen stabilisierend. In Mexiko bleibt das Zinsniveau attraktiv, während solide makroökonomische Fundamentaldaten dazu beitragen, die Risiken trotz gestiegener Energiepreise zu begrenzen.

Außerhalb Lateinamerikas erfolgt unsere Positionierung weiterhin selektiver. Der ungarische Forint bietet eine attraktive Kombination aus hohen Realzinsen, einer sich verbessernden politischen Dynamik und günstigen mittelfristigen Aussichten, die mit einer engeren europäischen Integration und der längerfristigen Perspektive einer Euro-Einführung verbunden sind. Der Offshore-Renminbi (CNH) hingegen ist weniger eine „Carry-Strategie“ als vielmehr eine Frage der Bewertung, gestützt durch Chinas anhaltenden Leistungsbilanzüberschuss und seine relativ starke Außenhandelsbilanz.

In Asien bleiben wir weiterhin vorsichtig. Eine geringere Carry-Strategie, eine höhere Energiepreisabhängigkeit und schwächere Puffer mindern die Attraktivität der Region auf risikobereinigter Basis. Dennoch gibt es nach wie vor ausgewählte Möglichkeiten. Der malaysische Ringgit sticht besonders hervor, gestützt durch eine solide Außenbilanz, diversifizierte Exporte und eine Schlüsselrolle in der globalen Halbleiter-Lieferkette, verbunden mit einer glaubwürdigen Politik und einer vergleichsweise geringeren Anfälligkeit gegenüber dem Ölpreisschock.

Lokale Zinssätze: Vorsicht angesichts der Unsicherheit

Die Entwicklung der lokalen Zinsen bleibt für uns ein zentraler Beobachtungspunkt, und wir haben unsere Positionierung während der jüngsten Marktschwankungen aktiv angepasst. Als der Ölpreisschock eine breite Verkaufswelle an den Schwellenländermärkten auslöste, haben wir die Duration – also die Zinssensitivität des Portfolios – deutlich reduziert. Nachdem die Märkte zunehmend sehr aggressive Zinserhöhungen eingepreist hatten, haben wir unsere Positionen anschließend gezielt wieder ausgebaut.

In jüngster Zeit haben wir unser Engagement jedoch wieder zurückgefahren, da die Ölpreise über 100 US-Dollar blieben und nun davon ausgegangen wird, dass mehrere Zentralbanken Zinserhöhungszyklen einleiten oder wieder aufnehmen werden.

Unser Fokus liegt daher weiterhin darauf, gezielte Chancen in Märkten zu identifizieren, in denen die Realrenditen nach wie vor hoch sind, die Zinskurven steil verlaufen und die Glaubwürdigkeit der Geldpolitik den Zentralbanken einen gewissen Spielraum lässt, um nicht sofort überzureagieren, wenn es zu einem angebotsgetriebenen Inflationsschock kommt. Gleichzeitig verfolgen wir einen besonnenen und flexiblen Ansatz, während wir auf mehr Klarheit hinsichtlich der Dauerhaftigkeit der höheren Energiepreise und des Ausmaßes der Inflationsweitergabe warten.

Dies deutet weiterhin auf Mittel- und Osteuropa (MOE), Südafrika und Brasilien hin. In Mittel- und Osteuropa spiegeln die Bewertungen zunehmend Inflationsrisiken wider, während die politischen Entwicklungen zunehmend günstig werden (siehe das Beispiel Ungarn im Kasten). Südafrika bietet neben hohen Realrenditen und einem sich allmählich verbessernden politischen und fiskalischen Umfeld eine der steilsten Zinskurven in den Schwellenländern. Brasilien bleibt besonders attraktiv, mit Nominalrenditen von fast 14 Prozent, hohen Realzinsen und einer ausreichenden Glaubwürdigkeit der Geldpolitik, um den Lockerungszyklus wieder aufzunehmen, sobald die Unsicherheit hinsichtlich der Inflation nachlässt.

Asien bleibt der Gegenpol. Eine geringere Carry-Strategie, eine höhere Energiepreisabhängigkeit und schwächere Puffer machen die Region auf risikobereinigter Basis weniger attraktiv, auch wenn sich weiterhin ausgewählte Chancen bieten.

Ungarn – auf dem Weg zum Euro-Beitritt Der politische Neuanfang in Ungarn hat die Debatte über die mittelfristige Annäherung an den Euro wiederbelebt. Eine stärker EU-freundliche Regierung dürfte dazu beitragen, Fondsmittel freizusetzen, Risikoprämien zu senken und die Glaubwürdigkeit der Finanzpolitik zu stärken. Kurzfristig bleibt die Wirtschaft weiterhin den Auswirkungen des Energieschocks ausgesetzt, was die Inflation voraussichtlich weiter in die Höhe treiben und die Ungarische Nationalbank (NBH) zur Vorsicht veranlassen wird. Die Zentralbank hat einen datenabhängigen Kurs eingeschlagen, was die Unsicherheit hinsichtlich der Energiepreise und der inländischen Preisregulierung widerspiegelt, die den Beginn eines Lockerungszyklus verzögern könnten. Diese Herausforderungen scheinen jedoch eher konjunktureller als struktureller Natur zu sein. Da der Druck von außen nachlässt, dürften die zunehmende Glaubwürdigkeit der Politik, potenzielle Zuflüsse aus EU-Fonds und ein stärkeres Währungsumfeld zu einer Verringerung der Risikoprämien führen, insbesondere am langen Ende der Kurve, wodurch sich die ungarischen Zinsen noch vor formellen Fortschritten bei der Euro-Einführung besser entwickeln dürften.

Risikomanagement: Schutz bei gleichzeitiger Partizipationsfähigkeit

Nichts von alldem Aufgeführten bedeutet jedoch, dass man die Schattenseiten außer Acht lassen sollte. Der März hat gezeigt, wie schnell sich Risikoprämien in den Schwellenländern aufbauen können, wenn sich Ölpreise, Zinsen und geopolitische Entwicklungen parallel entwickeln. Der Schutz bleibt im Portfolio verankert. Wir haben unsere CDS/CDX-Absicherungen in der Eskalationsphase ausgebaut, sie bei der Stabilisierung der Märkte nur teilweise abgebaut und kürzlich wieder Positionen aufgebaut, da die Märkte einen Teil des Kursrückgangs vom März wieder wettgemacht haben.

Mit einer Absicherung von rund 25 Prozent besteht das Ziel nicht darin, das Beta zu neutralisieren, sondern die Konvexität – also den Schutz bei gleichzeitiger Partizipationsfähigkeit – zu bewahren: das Kapital in Extremfällen zu schützen, Reserven zu erhalten und Flexibilität in Bezug auf Hartwährungen, lokale Zinssätze und Devisen zu wahren.

Fazit: Das sind die Renditetreiber im zunehmend differenzierten Schwellenländerumfeld

Der jüngste Ölpreisschock hat den Schwellenländer-Konjunkturzyklus zwar nicht zum Erliegen gebracht, aber seinen Charakter verändert. Stabilere Fundamentaldaten sorgen weiterhin für Widerstandsfähigkeit, doch das Umfeld wird immer komplexer und differenzierter. Da das allgemeine Beta zunehmend Streuung weicht, werden die Renditen in zunehmendem Maße von Carry-Strategien, den Fundamentaldaten und der Länderauswahl bestimmt. In diesem Zusammenhang ist es weiterhin angeraten, Engagements beizubehalten, wobei jedoch der Schwerpunkt stärker auf Selektion und aktiver Allokation liegen sollte.

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