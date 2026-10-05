Die Lage im Nahen Osten bleibt fragil. ICM-Vorstandssprecher Norbert Hagen rechnet jedoch bei den Ölpreisen mit einer Entspannung. Beim Gas ist er weniger optimistisch.

Auf den ersten Blick bleibt die weltweite Ölversorgung weiterhin kritisch. Der Konflikt zwischen dem Iran und den USA scheint sich nicht wirklich zu entspannen. Mit dem Iran verbündete Milizen aus dem Irak hatten die wichtige Ost-West-Pipeline angegriffen und beschädigt. Über diese Pipeline hat Saudi-Arabien große Mengen Öl ans Rote Meer transportiert und von dort aus verschifft. Jetzt ging die Pipeline nach erfolgten Reparaturarbeiten wieder in Betrieb. Gleichzeitig haben die ebenfalls mit dem Iran verbündeten Huthis die Westküste des Jemen erobert. Damit kontrollieren sie die Meerenge von Bab al-Mandab, die das Rote Meer mit dem Golf von Aden verbindet.

Trotz der Ost-West-Pipeline bleibt der Weitertransport des Öls per Tanker nicht ohne Risiko. Mit der Straße von Hormus und der Meerenge Bab al-Mandab kontrolliert der Iran zusammen mit seinen Milizen die beiden wichtigsten Transportwege für saudisches Öl. Das Königreich hat angeblich bereits angekündigt, im Oktober kein Öl mehr nach Europa zu liefern. Erschwerend kommt hinzu, dass die Lagervorräte in den westlichen Industriestaaten zur Neige gehen. Sie nähern sich dem Punkt, an dem sie nicht mehr als Puffer für Versorgungsengpässe aus der Golfregion dienen können. Verschärft wird die Lage dadurch, dass China, der weltweit größte Ölimporteur, seine Einfuhren wieder erhöht hat.

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Lager leeren sich

Die Volksrepublik hatte zu Zeiten, in denen Öl noch vergleichsweise günstig war, umfangreiche Reserven aufgebaut. Dies ermöglichte es ihr, während des Nahost-Kriegs und des damit verbundenen faktischen Lieferstopps die Einfuhren zu drosseln. Doch dies ist offensichtlich nur zeitlich begrenzt möglich.

Es gibt jedoch auch eine positive Entwicklung: Die sogenannten „Dark Transits“ haben stark zugenommen und dienen gewissermaßen als neuer Puffer. Als „dunkle Durchfahrten“ werden Transporte bezeichnet, bei denen die Öltanker ihr Automatisches Identifikationssystem (AIS) absichtlich abschalten. Dadurch werden sie auf öffentlichen Schiffstracking-Portalen sowie bei Satellitenüberwachungen unsichtbar.

Solange diese Transporte nicht selbst in den Konflikt hineingezogen werden, werden sie die Fähigkeit des Ölmarktes stärken, Versorgungsunterbrechungen weiterhin standzuhalten. Auf diese Weise gleichen sie die Auswirkungen der Schwächung einiger anderer Anpassungsmechanismen aus. Die gute Nachricht ist, dass es bislang keine Anzeichen dafür gibt, dass die „Dark Transits“ durch die Straße von Hormus von der jüngsten Eskalation betroffen sind.

Die stetige Erholung der Rohölexporte aus dem Nahen Osten seit Juni spiegelt die wachsende Bedeutung der „Dark Transits“ durch die Straße von Hormus für die weltweite Ölversorgung wider. Diese Ströme trugen dazu bei, die angespannte Lage auf den globalen Rohölmärkten im Laufe des Sommers zu entschärfen und die Rohölpreise zu dämpfen. Mittlerweile sind diese „Dark Transits“ der dominierende Ausgleichsmechanismus für die Störungen in der Straße von Hormus.

Ob dieser Mechanismus die angespannte Lage auf den globalen Rohölmärkten auch künftig weiter entschärfen kann, hängt davon ab, ob die „Dark Transits“ trotz der jüngsten Verschärfung der Feindseligkeiten im Persischen Golf fortgesetzt werden. Angriffe auf Schiffe in der Straße von Hormus erhöhen das Risiko eines erneuten Einbruchs der Rohölexporte aus dem Golf, wie es nach dem Scheitern des Abkommens im Juli der Fall war. Doch bislang scheint sich dieses Risiko nicht zu verfestigen. Die Rohölexporte aus dem Nahen Osten setzen ihren Aufwärtstrend bislang fort.

Die „Dark Transits“ als dominierender Anpassungsmechanismus in Verbindung mit dem Verlust einiger anderer Puffer – vor allem der Ost-West-Pipeline und der weltweiten Lagervorräte – bedeuten, dass die weltweiten Rohölvorräte stärker von den Entwicklungen im Iran-Konflikt abhängig sein werden als zu Beginn der Krise. Dies dürfte die Volatilität am Ölmarkt erhöhen, sollte sich der Konflikt verschärfen oder wieder abklingen.

Die Lage beim Gas ist deutlich kritischer. Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate verfügen kaum über Pipelines, die einen Export auf dem Landweg ermöglichen würden. Somit ist Erdgas weitaus stärker von den Störungen in der Straße von Hormus betroffen als Öl. Das erklärt, warum die Preisreaktion bei Erdgas seit Beginn des Konflikts deutlich stärker ausgefallen ist. Im Gegensatz zu Rohöl gab es keinen nennenswerten Anstieg der „LNG-Dark Transits“ durch die Straße von Hormus.

Straße von Hormus kaum nutzbar

Flüssiggas (LNG) muss bei minus 162 Grad Celsius gekühlt bleiben, was Schiff-zu-Schiff-Umladungen, wie sie derzeit für Rohöl genutzt werden, kaum möglich macht. Zudem sind LNG-Transportschiffe deutlich kleiner als Öltanker, was die Transportkosten verteuert.

Erschwerend kommt hinzu, dass die europäischen Lagerbestände derzeit den niedrigsten saisonalen Stand seit Beginn der Aufzeichnungen erreicht haben. Das Fehlen eines Ausgleichsmechanismus wird den Aufwärtsdruck auf die Erdgaspreise aufrechterhalten. Die anhaltenden Störungen bei den LNG-Lieferungen in Verbindung mit den niedrigen saisonalen Lagerbeständen in Europa erhöhen zudem das Risiko von Engpässen während der winterlichen Heizperiode. Die Auswirkungen auf mögliche Investments sind offensichtlich. Anleger sollten bei Öl short und bei Gas long gehen.