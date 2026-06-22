Der weitere Kurs der Märkte hängt davon ab, wie sie wirtschaftliche und technologische Unsicherheiten verarbeiten, so die Analysten von Columbia Threadneedle Investments.

Makro-Ausblick zur Jahresmitte So könnte jetzt der weitere Weg für die Märkte aussehen

Die Märkte wirken angesichts des fortdauernden Konflikts im Nahen Osten erstaunlich robust. Trotz eines deutlichen Anstiegs der Ölpreise und einer längeren Konfliktdauer als ursprünglich erwartet notieren die Aktienmärkte weiterhin nahe ihrer Höchststände, während sich die Kreditaufschläge von ihrer Ausweitung weitgehend wieder erholt haben. Gleichzeitig haben sich die Erwartungen hinsichtlich möglicher Zinssenkungen in den USA verschoben. Anleger gehen inzwischen davon aus, dass die Phase restriktiver Geldpolitik länger andauern wird.

Dies mag auf den ersten Blick wie Sorglosigkeit erscheinen. Tatsächlich spiegelt es jedoch die Art und Weise wider, wie Märkte Risiken verarbeiten und einpreisen. Darauf basiert auch unsere Einschätzung dieser Krise und ihrer möglichen Entwicklungen in den kommenden Monaten.

Märkte warten nicht auf eine Lösung

Zu Beginn des Konflikts war es naheliegend, nach einem klar definierten Endpunkt und einer eindeutigen Lösung zu suchen. Doch die Märkte warten nicht auf einen solchen Moment. Stattdessen bewerten sie den wahrscheinlichen Verlauf der Ereignisse fortlaufend neu.

Für die Märkte ist nicht allein die Größe eines Schocks entscheidend, sondern vor allem dessen Dauer und Ausprägung. Selbst eine schwere, aber nur vorübergehende Störung kann häufig ohne langfristige Schäden absorbiert werden – vorausgesetzt, die Anleger gehen davon aus, dass sich die Lage verbessert. Wie Grafik 1 zeigt, führten jüngere Markterschütterungen – von der Covid-Pandemie bis zu den Trump-Zöllen im April 2025 – zunächst zu Kursverlusten beim S&P 500, bevor der Index seinen Aufwärtstrend rasch wieder aufnahm. Ein Schock hingegen, der anhält und für den keine klare Lösung in Sicht ist, kann weitreichendere Folgen für Wachstum, Inflation und Vermögenspreise haben.

Grafik 1: Die Widerstandsfähigkeit der Aktienmärkte gegenüber Schocks

Quelle: Bloomberg, Stand 18. Mai 2026.

Bislang haben die Märkte vor allem auf die Preiseffekte des Konflikts reagiert. Aufgrund zeitlicher Verzögerungen in den Lieferketten – das Öl, das derzeit in vielen Regionen verbraucht wird, wurde noch vor der Eskalation verschifft – sind die Auswirkungen auf das physische Angebot bislang kaum spürbar. Sollte der Konflikt über die offizielle Einigung von Mitte Juni länger andauern, würden die derzeit preisgetriebenen Effekte zunehmend durch tatsächliche Angebotsengpässe ersetzt, insbesondere in ölimportierenden Regionen. In diesem Fall wären die wirtschaftlichen Folgen deutlich gravierender.

So haben Fluggesellschaften weltweit bereits begonnen, ihre Kapazitäten angesichts steigender Kosten anzupassen. In einem Umfeld mit weiterhin knapper Versorgung wären sogar umfangreiche Flugstreichungen denkbar.

Darüber hinaus bewerten die Märkte auch Risiken zweiter Ordnung. Dauerhaft höhere Ölpreise könnten unterschiedliche Folgen haben. Einerseits könnten sie zu steigenden US-Exporten führen, da Produzenten von den höheren Weltmarktpreisen profitieren wollen. Dies würde das heimische Angebot verknappen und die Energiekosten in den USA zusätzlich erhöhen.

Andererseits könnten die US-Entscheidungsträger versuchen, die Belastungen für Verbraucher zu begrenzen – insbesondere mit Blick auf die Zwischenwahlen im November. Dies würde eine stärker binnenorientierte Politik nahelegen, bei der die Versorgungssicherheit im Inland Vorrang erhält. Ein solcher Kurs würde Exporte begrenzen, Engpässe in anderen Regionen verschärfen und insbesondere für ölimportierende Volkswirtschaften in Europa und Teilen Asiens für zusätzliche Belastungen sorgen.

Letztlich ist die Dauer des Konflikts und seiner Folgen entscheidend. Eine kurzfristige Störung wäre wahrscheinlich beherrschbar; ein weiterhin anhaltender Konflikt hätte deutlich schwerwiegendere Konsequenzen.

Märkte bewerten Entwicklungen relativ

Ein weiterer Grund für die bislang gelassene Reaktion der Märkte liegt darin, dass Anleger Entwicklungen stets relativ betrachten. Die Lage ist zweifellos schlechter als vor Ausbruch des Konflikts – aber weniger gravierend, als viele befürchtet hatten.

Da rund 20 Prozent der weltweiten Öl- und Flüssiggasströme durch die Straße von Hormus verlaufen, ist bereits ein bedeutender Teil des Angebots beeinträchtigt worden, während strategische Reserven angezapft wurden. Selbst eine schnelle Lösung des Konflikts würde deshalb die Preise kaum auf das Vorkrisenniveau zurückführen.

Ein Ölpreis im Bereich von 90 US-Dollar je Barrel – den wir als plausibles Gleichgewichtsniveau ansehen – liegt zwar deutlich über den 65 bis 70 US-Dollar vor dem Krieg, aber immer noch weit unter den Extremwerten von annähernd 120 US-Dollar, die während der schwersten Phasen des Konflikts erreicht wurden (Grafik 2). Derzeit scheinen die Märkte diese relative Verbesserung als neuen Orientierungspunkt zu akzeptieren.

Grafik 2: Die Kosten für Rohöl steigen deutlich

Ouml;lpreis pro Barrel in den vergangenen sechs Monaten (US-Dollar)

Quelle: Bloomberg, Stand 18. Mai 2026.

Unternehmensgewinne wirken stabilisierend

Auch die Fundamentaldaten der Unternehmen stellen einen wichtigen Stabilitätsfaktor dar. Sowohl in den USA als auch in Asien ist das Gewinnwachstum robust.

In den Vereinigten Staaten bleiben Technologieunternehmen die wichtigsten Wachstumstreiber. Unterstützt werden sie durch anhaltend hohe Investitionen in künstliche Intelligenz und digitale Infrastruktur.

Auch in Asien beschleunigt sich die Gewinndynamik, insbesondere bei Halbleiterherstellern, Unternehmen der fortgeschrittenen Fertigung sowie KI-bezogenen Firmen entlang der globalen Technologielieferkette. Diese Widerstandskraft stabilisiert die Aktienmärkte insgesamt.

Ein ähnliches Bild zeigt sich an den Kreditmärkten. Zwar weiteten sich die Risikoaufschläge zunächst aus, doch mittlerweile haben sie einen Großteil dieser Bewegung wieder korrigiert. Mit Blick nach vorne erwarten wir allerdings eine stärkere Differenzierung. Besonders konsumabhängige und bonitätsschwächere Emittenten sind anfällig für dauerhaft hohe Energiekosten, die die Kaufkraft der Verbraucher schrittweise untergraben. Auch hier ist die Dauer der Belastung entscheidend.

Zentralbanken befinden sich in einem Dilemma

Die erste Reaktion auf den Konflikt bestand darin, einen direkten Zusammenhang zwischen höheren Ölpreisen, steigender Inflation und höheren Zinsen anzunehmen. Aus unserer Sicht ist die Realität jedoch komplexer: Kurzfristig treiben höhere Energiepreise die Inflation tatsächlich nach oben. Mit der Zeit wirken steigende Ölpreise jedoch wie eine zusätzliche Steuer für Verbraucher und Unternehmen. Sie dämpfen die Nachfrage und bremsen die wirtschaftliche Aktivität. Dadurch kann ein Teil des anfänglichen Inflationsdrucks wieder ausgeglichen werden.

Es entsteht das Risiko eines stagflationären Umfelds, das durch steigende Preise und gleichzeitig schwächeres Wachstum gekennzeichnet ist.

Die Währungshüter sind sich der Gefahr bewusst, zu mechanisch auf angebotsbedingte Inflation zu reagieren – insbesondere in einer Phase ohnehin fragiler Konjunktur (Grafik 3). Zinserhöhungen als Reaktion auf einen temporären Schock, die später wieder zurückgenommen werden müssten, könnten die Glaubwürdigkeit der Geldpolitik beschädigen.

Grafik 3: Das globale Wachstum bleibt fragil.

BIP-Prognosen für 2026

Quelle: Bloomberg, Stand 18. Mai 2026.

In den USA spielt das Doppelmandat der Notenbank eine zentrale Rolle. Zwar haben die Inflationsrisiken zugenommen, gleichzeitig schwächt sich die Dynamik am Arbeitsmarkt allmählich ab.

In Europa und Großbritannien gestaltet sich die Lage noch schwieriger. Das geringere Wachstum und die stärkere Abhängigkeit von Energieimporten verschärfen die Zielkonflikte zusätzlich.

Vor diesem Hintergrund gehen wir davon aus, dass die Zentralbanken vorsichtig agieren und zunächst auf klarere Signale warten werden, bevor sie größere Anpassungen ihrer Geldpolitik vornehmen. Daraus folgt, dass die Markterwartungen hinsichtlich weiterer Zinserhöhungen – insbesondere in Europa und Großbritannien – möglicherweise zu pessimistisch sind.

Die globale Ordnung befindet sich im Wandel

Neben dem unmittelbaren Konflikt ist es ebenso wichtig, den strukturellen Hintergrund zu betrachten. Über viele Jahre beruhte das globale Wirtschaftssystem auf Effizienz. Finanzgetriebenes Wachstum und auf minimale Kosten optimierte Lieferketten prägten die Weltwirtschaft. Ein reibungsloser Ablauf wurde weitgehend als selbstverständlich angesehen.

Nach unserer Einschätzung verändert sich dieses Umfeld nun grundlegend – mit weitreichenden Konsequenzen für die Zukunft. Zu beobachten ist ein Übergang von einem „Just-in-Time“-Modell hin zu einer Strategie der „Versorgungssicherheit“. Regierungen, die zuvor in einem gegenseitig vorteilhaften System kooperierten, konzentrieren sich zunehmend darauf, eigene Vorteile zu sichern.

Zölle, Rückverlagerung von Produktionskapazitäten und Exportkontrollen für Halbleiter sind Ausdruck dieser Neuausrichtung der großen Wirtschaftsmächte. Zwar kann dies die Widerstandsfähigkeit erhöhen, gleichzeitig geht jedoch Effizienz verloren. Langfristig dürfte dies Produktivität und Rentabilität belasten – mit erheblichen Folgen für Wachstum, Inflation und Bewertungen.

Parallel dazu vollzieht sich dieser Wandel in einer Phase tiefgreifender technologischer Veränderungen, insbesondere im Bereich der künstlichen Intelligenz. Das Zusammenspiel aus geopolitischer Fragmentierung und technologischem Fortschritt könnte sich in den kommenden Jahren als prägendes Merkmal der Investmentlandschaft erweisen.

Portfolios positionieren

Vor diesem Hintergrund verfolgen wir bei der Portfolioallokation einen evolutionären und keinen revolutionären Ansatz. Diversifikation bleibt unverzichtbar. In einer Welt zunehmender Unsicherheit können immer weniger Annahmen mit hoher Sicherheit getroffen werden. Dadurch steigt der Wert widerstandsfähiger Portfolios, die unterschiedliche Szenarien abdecken.

Diversifikation schließt jedoch klare Überzeugungen nicht aus. Das Ausmaß und die Dauer der Investitionen in KI und Technologie – insbesondere in Infrastruktur, Energiesysteme, Rechenzentren und Halbleiter – stellen weiterhin ein starkes strukturelles Thema dar.

Entscheidend ist daher die Balance zwischen Widerstandsfähigkeit und Selektivität: breite Diversifikation kombiniert mit gezielten Engagements in Bereichen, die von nachhaltigen Investitionen und nicht von kurzfristigen Stimmungsumschwüngen getragen werden.

Ziel ist es, Portfolios aufzubauen, die unter unterschiedlichen Bedingungen robust bleiben und gleichzeitig die Chancen nutzen, die sich aus dem strukturellen Wandel ergeben.

Fazit

Nach unserer Einschätzung wird die Richtung der weiteren Entwicklung in den kommenden Monaten der entscheidende Treiber für die Märkte sein. Derzeit sind die Marktteilnehmer bereit, über die aktuellen Störungen hinwegzusehen. Sollten sich die Anzeichen einer Stabilisierung im Nahen Osten verfestigen und sich ein glaubwürdiger Weg zu einer Lösung abzeichnen, könnte die Widerstandsfähigkeit der Märkte bestehen bleiben – trotz hoher Preise und anhaltender Unsicherheit.

Diese Bereitschaft ist jedoch nicht unbegrenzt. Sollte sich der Konflikt weiter hinziehen oder sollten Angebotsengpässe in echte Versorgungsdefizite übergehen, dürfte sich die Stimmung deutlich eintrüben.

Gleichzeitig vollzieht sich ein umfassender struktureller Wandel. Die über Jahrzehnte entstandenen Grundlagen der globalen Wirtschaftsordnung, die auf Effizienz und Integration basierten, werden durch politische und technologische Veränderungen neu geformt.

In einer Welt, die gleichermaßen von zyklischen Unsicherheiten und strukturellen Umbrüchen geprägt ist, werden Anpassungsfähigkeit und diszipliniertes aktives Management zu entscheidenden Erfolgsfaktoren.

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