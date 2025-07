Ölpreis runter, Aktien rauf – warum das so ist und was das für Anleger bedeutet

Die jüngsten Spannungen zwischen Iran und Israel haben die Ölpreise zwar kurzfristig steigen lassen, doch die Kapitalmärkte reagierten insgesamt gelassen. Nach einem vorübergehenden Anstieg um bis zu 13 Prozent normalisierten sich die Ölpreise rasch wieder. Das zeigt, dass geopolitische Risiken von den Märkten heute nüchtern bewertet werden, solange die globale Versorgung gesichert bleibt. Die Volatilität blieb mit rund 15 Prozent historisch moderat – ein Zeichen für die Anpassungsfähigkeit der Märkte an wiederkehrende Krisen.

Empirische Analysen belegen: Ölpreisschocks wirken sich zwar kurzfristig auf Aktienmärkte aus, doch dieser Effekt nimmt mit der Zeit deutlich ab. Studien der Europäischen Zentralbank zeigen, dass europäische Aktien bei hohen Ölpreisen zunächst schwächer tendieren, sich diese Effekte aber innerhalb weniger Quartale ausgleichen. Auch internationale Untersuchungen bestätigen, dass die Korrelation zwischen Ölpreisen und Aktienmärkten mittelfristig abnimmt.

Für die Entwicklung an den Börsen bleiben fundamentale Faktoren wie Unternehmensgewinne, Konjunkturdaten und geldpolitische Entscheidungen entscheidend. Im aktuellen Umfeld gewinnen andere Einflussgrößen an Bedeutung. Experten wie Jeremy Siegel betonen, dass niedrige Energiepreise das Wachstum stützen und den Inflationsdruck mindern können – was die Aktienmärkte stabilisiert. Strategen wie Ed Yardeni sehen die Erwartungen im Technologiesektor und die Aussicht auf Zinssenkungen als wichtigere Treiber für die Indizes als kurzfristige Ölpreisschwankungen.

Schwächephasen beim Ölpreis bieten Chancen für Anleger

Für Anleger ergeben sich gerade in Schwächephasen beim Ölpreis Chancen: Wer antizyklisch agiert, kann gezielt in Energieaktien investieren. Diese Unternehmen profitieren überdurchschnittlich von steigenden Ölpreisen und dienen als Absicherung gegen künftige Preisschocks. Während andere Branchen bei teurem Öl unter Druck geraten, können Energieaktien Verluste im Portfolio ausgleichen. So lässt sich das Depot diversifizieren und gegen die Volatilität an den Rohstoffmärkten wappnen. Studien zeigen, dass die Zusammenhänge zwischen Ölpreis und Aktienmarkt bereits nach sechs Monaten deutlich schwächer werden.

Die jüngsten Entwicklungen im Nahen Osten haben den Ölpreis nach einer mehrjährigen Korrektur wieder in den Fokus gerückt. Sollte der aktuelle Preisanstieg anhalten, dürfte dies die Rentabilität von Energieaktien deutlich steigern. Da Energieaktien trotz jüngster Kursgewinne dem Gesamtmarkt in den letzten Jahren hinterherhinken – vor allem wegen fallender Energiepreise und schwacher Sektorentwicklung seit 2008 –, ergibt sich für Investoren ein mögliches Aufholpotenzial. Zudem bieten Energieaktien einen effektiven Schutz gegen geopolitische Risiken, insbesondere bei Konflikten im Nahen Osten, die oft mit sprunghaft steigenden Energiepreisen einhergehen.

Energie- und Rohstoffaktien als Absicherung gegen die Inflation

Energie- und Rohstoffaktien gelten zudem als bewährte Absicherung gegen Inflation, da viele Inflationsschübe durch Angebotsschocks an den Rohstoffmärkten ausgelöst werden. Die anhaltende Underperformance des Sektors und ESG-Abwägungen haben dazu geführt, dass viele Anleger Energieaktien untergewichtet oder gemieden haben – was den Sektor heute zu einem der vernachlässigten Bereiche des Marktes macht.

Gleichzeitig führen sinkende Investitionen der Energieproduzenten dazu, dass weniger neue Lagerstätten erschlossen werden. Trotz Fortschritten bei der Energiewende bleiben fossile Brennstoffe zentral für die weltweite Energieversorgung, sodass ein strukturelles Angebotsdefizit droht. Dies könnte mittelfristig zu höheren Energiepreisen und steigenden Gewinnen für Energieunternehmen führen. Energieaktien werden trotz jüngster Kurssteigerungen weiterhin mit niedrigen Bewertungsmultiplikatoren gehandelt und bieten hohe laufende Renditen. Aus Bewertungssicht zählt der Sektor aktuell zu den attraktivsten am Markt.

Fazit: Panik ist unangebracht

Geopolitische Schocks rund um den Ölpreis werden die Märkte auch künftig kurzfristig bewegen. Die jüngste Iran-Israel-Affäre hat jedoch gezeigt, dass Panik nicht angebracht ist. Während geopolitische Ereignisse kurzfristig für Ölpreisausschläge sorgen, bestimmen mittelfristig strukturelle Faktoren das Marktgeschehen.

Wer niedrige Ölpreise als Kaufgelegenheit für Energieaktien nutzt, kann sein Portfolio gezielt gegen Volatilität absichern und attraktive Renditechancen erschließen. Langfristig bleiben Unternehmensgewinne und wirtschaftliche Fundamentaldaten die entscheidenden Faktoren – die Ölpreisvolatilität ist meist nur ein Störgeräusch im Hintergrund.

Über den Autor:



Mirko Kohlbrecher ist Prokurist und Vermögensbetreuer beim Vermögensverwalter Spiekermann & Co.