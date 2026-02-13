Mit Jörg Funck und Christian Schäfer übernehmen zwei langjährige Provinzial-Mitarbeiter Spitzenposten bei der Örag. Die neue Konzernmutter dürfte damit ihren Einfluss verstärken.

Die Örag gehört seit einigen Monaten zum Provinzial-Konzern. Aus den Reihen des Mutterunternehmens übernehmen nun mit Jörg Funck und Christian Schäfer zwei langjährige Mitarbeiter Schlüsselfunktionen beim Düsseldorfer Rechtsschutzversicherer und bei der Tochtergesellschaft Deutsche Assistance Versicherung. Damit dürfte die Bindung an die Provinzial gestärkt werden, zumal Funck und Schäfer beide ihre Posten bei der Provinzial behalten.

Funck (51) wurde vom Aufsichtsrat zum neuen Vorstand für Rechtsservice und Personal bestellt. Schäfer (45) wird Generalbevollmächtigter und zeichnet sich nach Unternehmensangaben künftig unter anderem für die strategische Unternehmensentwicklung und Beteiligungen verantwortlich. Beide sollen ihre Tätigkeit bei der Örag am 1. April beginnen.

Zwei lange Provinzial-Karrieren

Funck ist seit über 20 Jahren in unterschiedlichen Positionen im Provinzial Konzern tätig. Seit 2020 ist er Generalbevollmächtigter für Personal und Konzernservices. Der Manager verfüge über Expertise in Rechts-, Personal- und Konzernservicethemen und ist ebenfalls als Geschäftsführer für die Pro Service Versicherungsmakler zuständig. Funck erweitert damit das Spitzengremium um den Vorstandsvorsitzenden Marcus Hansen und Vorständin Patricia Körner auf drei Köpfe.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Schäfer ist Bereichsleiter für Konzernstrategie, -kommunikation und Vorstandsstab sowie Konzernpressesprecher bei der Provinzial. Der Betriebswirt sei darüber hinaus Spezialist für Beteiligungen und M&A-Transaktionen. Er ist bereits seit über 17 Jahren im Konzern tätig, begann dort laut seines Linkedin-Profils als Trainee im Management-Nachwuchsprogramm. Zuvor schloss er ein Studium an der Universität Münster als Diplom-Kaufmann ab.

„Gemeinsam stärken wir unsere Marktposition und steuern auf ein Beitragsvolumen von 500 Millionen Euro zu. Die neu gewonnenen Kompetenzen und die erweiterte Unterstützung geben uns Rückenwind, um die hervorragend aufgestellte Örag/Deutsche Assistance Gruppe als Gemeinschaftsunternehmen der öffentlichen Versicherer weiter auszubauen“, sagt Hansen.

Hintergrund: Örag

Die Örag Rechtsschutzversicherung/Deutsche Assistance Gruppe ist ein Gemeinschaftsunternehmen der öffentlichen Versicherer und Partner der Sparkassen-Finanzgruppe. Es belegt mit einem Beitragsvolumen von 447,9 Millionen Euro (2024) Platz 4 nach gebuchten Beiträgen im deutschen Rechtsschutzmarkt. Das Unternehmen beschäftigt nach eigenen Angaben über 1.000 Mitarbeiter und hat über zwölf Millionen Kunden.