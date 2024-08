Jung, DMS & Cie. hat mit der Öffentlichen Versicherung Braunschweig (ÖVBS) einen weiteren öffentlichen Versicherer als Kunden gewonnen, der sich digitaler aufstellen will. Der ÖVBS-Konzern blickt auf 270 Jahre Unternehmensgeschichte zurück und besteht heute aus zwei Gesellschaften für die Sparten Sach- beziehungsweise Lebensversicherung. Der auch als „Öffentliche“ bekannte Anbieter ist Marktführer in seinem Geschäftsgebiet. Dieses umfasst neben der Stadt Braunschweig unter anderem Teile von Wolfsburg, Wolfenbüttel, Salzgitter, Holzminden und Bad Harzburg. In rund 130 Geschäftsstellen betreut man nach Firmenangaben etwa 350.000 Kunden vor Ort, also fast jeden zweiten Einwohner der Region im Südosten Niedersachsens.

„360-Grad-Sicht auf Versicherungsschutz“

Sebastian Grabmaier © JDC Group

„Dank ihrer besonderen Verwurzelung in ihrer Heimatregion ist die Öffentliche mit ihren Kunden sehr eng verbunden“, kommentiert Sebastian Grabmaier, Vorstandsvorsitzender von Jung, DMS & Cie. „Mit unserem zusätzlichen Angebot einer Rundumbetreuung möchten wir das Servicelevel des Unternehmens zukünftig weiter digitalisieren, festigen und ausbauen.“ ÖVBS-Vorstandschef Marc Knackstedt ergänzt: „Mit einer 360-Grad-Sicht auf ihren Versicherungsschutz können wir unseren Kunden auf Wunsch weitere Services gepaart mit unserer persönlichen Beratungskompetenz vor Ort bieten. Die Kommunikation mit unterschiedlichen Versicherern wird viel einfacher und digitaler für sie.“

Die neun Erstversicherungsgruppen der öffentlichen Versicherer in Deutschland (Stand: 2022) © Verband öffentlicher Versicherer >>Download

Kooperationen mit öffentlichen Versicherern

Für das Geschäft mit Drittverträgen ihrer 350.000 Kunden nutzt die ÖVBS ab sofort die Plattformtechnologie von Jung, DMS & Cie., um Verwaltungsaufgaben im Hintergrund ablaufen zu lassen. Ähnliche Kooperationen bestehen bereits mit der Versicherungskammer Bayern, der Provinzial oder der SV Sparkassenversicherung. Neben diesen öffentlichen Versicherern arbeitet die Münchener Tochtergesellschaft der JDC-Group derzeit mit rund 16.000 Finanzdienstleistern in Deutschland und Österreich zusammen – wie beispielsweise der Versicherungsgruppe R+V. Den Vertriebspartnern stellt man mehr als 12.000 Produkte von rund 1.000 Anbietern aus den Bereichen Investmentfonds und Versicherungen, Beteiligungen und Finanzierungen sowie im Haftungsdach auch strukturierte Bankprodukte zur Verfügung.

Vermittler können Kunden ganzheitlich beraten

Marc Knackstedt © Öffentliche

Die ÖVBS-Tochter Öffentliche Services wird zukünftig das JDC-eigene Maklerverwaltungsprogramm ICRM und die JDC-App „Allesmeins“ als White-Label-Version nutzen. Die App wird als „Öffentliche VersicherungsManager“ den ÖVBS-Kunden zur Verfügung gestellt, sodass diese ihr gesamtes Policenportfolio inklusive Vertrags- und Schadenservices digital verwalten können. Das neue Angebot startet im September zunächst mit 25 ausgewählten Geschäftsstellen der Öffentlichen und soll zukünftig weiter ausgebaut werden. Die neue Kooperation ermögliche der ÖVBS, ihre Kunden besser zu betreuen und an sich zu binden. Durch Übertragung von Drittverträgen könnten Versicherungsvermittler ihre Kunden zudem nun ganzheitlich beraten.